হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

November 27, 2023 01:57 pm | Updated 01:57 pm IST

শনিবার রাজস্থানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, নথিভুক্ত প্রতি চারজন ভোটারের মধ্যে প্রায় তিনজন ভোট দিয়েছেন। সংখ্যার বিচারে যা ২০১৮ সালের তুলনায় কিছুটা বেশি এবং মোটামুটি ২০১৩ সালের সমতুল। সিকরে পাথর ছোড়াছুড়ির মতো বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া, মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই দিনটি অতিবাহিত হয়েছে। রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারের শেষ পর্যায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। শাসকদল কংগ্রেস এবং বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একে অপরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তোলে। বিজেপির প্রচারের মধ্যমণি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শচীন পাইলটকে কম গুরুত্ব দেওয়ায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুজ্জর কমিউনিটি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মোদী এই বিষয়টিকে নিজেদের প্রচারে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। মোদী বলেন, কংগ্রেস যেভাবে পাইলটের সাথে আচরণ করেছে, তা গুজ্জরদের অপমান করার সমান। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অশোক গেহলটকে সরানোর জন্য দলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন শচীন পাইলট। যদিও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। মোদীর প্রচারের কৌশল বুঝতে পেরে গেহলট এবং পাইলট প্রচারের শেষের দিকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন করেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত না হলেও যেভাবে তারা গুজ্জরদের ক্ষোভে জল ঢালার জন্য একজোট হয়েছেন, বাস্তবে তা কতটা কার্যকর হয়েছে, তা ভোটের ফলাফল প্রকাশের দিন, আগামী ৩ ডিসেম্বর জানা যাবে।

গেহলটের নির্বাচনী লড়াই জয়ের মূল অস্ত্র জনকল্যাণমূলক নানা প্রকল্প, যার কেন্দ্রে রয়েছে সবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতি; রাজস্থানী আঞ্চলিক পরিচিতির উপর তার গুরুত্ব আরোপ; এবং রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তার আহ্বান। নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন গেহলট তার সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করেন। নতুন প্রোফাইল ছবিতে তাকে রাজস্থানের মানচিত্র নিজের বুকের কাছে ধরে থাকতে দেখা যায়। এর মাধ্যমে রাজ্যের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গেহলটের মতে, মানব কার্যকলাপের সব ক্ষেত্রে জাতীয় অভিন্নতা অর্জন করতে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এই ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর ঝুঁকি তৈরি করেছে। রাজস্থানে প্রতিটি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেওয়ার ট্রেন্ড রয়েছে। যদিও গেহলট সেই ট্রেন্ড আটকানোর চেষ্টা করেছেন। রাজ্যের এই নির্বাচনী প্যাটার্নের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি অভিযান শুরু করেছে এবং তারা নিজেদের জাতপাত ও ধর্মীয় কার্ডও ব্যবহার করেছে। তারা কংগ্রেসের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের আরও অভিযোগ, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করার রাজনীতি করছে। সনাতন ধর্ম “রাজস্থানের সংস্কৃতির জন্য আশঙ্কাজনক” বলে ডিএমকের সমালোচনার প্রসঙ্গও মোদী তুলে ধরেছেন। তার কারণ ডিএমকে হলো কংগ্রেসের জোটসঙ্গী। মোদীর জনপ্রিয়তা এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উপর ভর করে স্বচ্ছন্দে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে বিজেপি আত্মবিশ্বাসী। পরিণাম যাই হোক, রাজস্থানের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই থেকে দুটি জাতীয় রাজনৈতিক দল অনেক কিছু শিখেছে।

