প্রবল উৎসাহের বাইরে

August 08, 2023

রুমের-তাপমাত্রার সুপারকন্ডাক্টিভিটি সংক্রান্ত প্রত্যেক নতুন দাবি কিংবা আবিষ্কার বিশ্বজুড়ে সংবাদের শিরোনাম হয়ে উঠবে এবং এটি নিয়ে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়। যদিও কনডেন্সড-ম্যাটার ফিজিক্সের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এমনটা হয় না। গত মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার গবেষকরা arXiv রিপোজিটরিতে আপলোড করা দুটি প্রাক প্রিন্ট পর্যায়ের গবেষণাপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে তারা এলকে-৯৯ নামে এমন একটি মেটিরিয়াল খুঁজে পেয়েছেন, যেটি রুমের তাপমাত্রায় এবং অ্যামবিয়েন্ট প্রেশারে একটি সুপারকন্ডাক্টর বলে প্রমাণিত হয়েছে। চিরাচরিত সুপারকন্ডাক্টরগুলো (যেমন যেগুলোর সুপারকন্ডাক্টিং সামর্থ্য বার্ডিন-কুপার-শ্রিফারের তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়) চারটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, যার মধ্যে একটির শিল্প, গবেষণা এবং ডায়াগনস্টিক প্রয়োগে প্রভাব রয়েছে, যার গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নয়: সেগুলো কোনো লোকসান ছাড়াই ইলেক্ট্রিক কারেন্ট পরিবহন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এমন একটি মেটিরিয়ালের অনুসন্ধান করছিলেন, যেটিতে খুব ঠাণ্ডা না করেই এবং যেটিতে অত্যাধিক চাপ প্রয়োগ ছাড়াই সুপারকন্ডাক্ট করা যায়। নতুন দাবি অনুযায়ী, এলকে-৯৯ এর জন্য উপযুক্ত। এটি তামার বিকল্প লিড অ্যাপাটাইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বিগত কয়েক শতকে বিজ্ঞানীরা রুমের-তাপমাত্রার সুপারকন্ডাক্টার আবিষ্কার সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি দাবি করেছেন। তবে এলকে-৯৯ এর উদ্ভাবনা নিয়ে একটু বেশি আগ্রহ বা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এর একটা অন্যতম কারণ হতে পারে যে গোষ্ঠীটির প্রাক প্রিন্ট পর্যায়ের গবেষণাপত্রটি বিনামূল্যে অ্যাক্সেস করা যাবে, এতে এমন কিছু ডেটা আছে যা সঠিক দিকেই ইঙ্গিত করছে এবং এটি সিন্থেসাইজ করতে এবং এটির বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করার জন্য এতে নির্দেশাবলী রয়েছে।

এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার যে ‘অ্যাপাটাইট’ একটি গ্রিক শব্দ থেকে জন্ম নিয়েছে, যার অর্থ ‘প্রতারণা করা’। বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত রুমের-তাপমাত্রা (এবং অ্যাম্বিয়েন্ট প্রেশার) সুপারকন্ডাক্টর সংক্রান্ত যত দাবি করেছেন, সেগুলোর সবকটাই স্বতন্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। রুম-তাপমাত্রা এবং -প্রেশার সুপারকন্ডাক্টর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মেটিরিয়ালটি যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি এটির সাথে বিশাল বৈজ্ঞানিক সম্মানও জড়িত রয়েছে। এর ফলে বিজ্ঞানীরা যথাযথভাবে ডেটা যাচাই করার আগেই তাদের ফলাফল প্রকাশ করার জন্য তাড়াহুড়ো করতে পারেন। তাই উপযুক্ত বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার গোষ্ঠীটিকে অবশ্যই সমস্ত ডেটা শেয়ার করতে হবে। কোনো মেটিরিয়াল সুপারকন্ডাক্টর কি না, তা পরীক্ষা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। তার কারণ এই প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত উন্নত সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট মেটিরিয়ালটি কীভাবে নিখুঁতভাবে তৈরি করতে হয়, সেই সংক্রান্ত তথ্য প্রয়োজন। এই বছর আরও একটি দাবিতে এমন একটি মেটিরিয়ালের বিষয়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল, যেটি রুমের তাপমাত্রার কাছাকাছি এবং অনেক কম চাপের মধ্যে সুপারকন্ডাক্ট করে। এটির উদ্ভাবকরা এটি সিন্থেসাইজ করার নির্দেশাবলী শেয়ার করেছিলেন। তবে তারা এটির নমুনা শেয়ার করতে রাজি হননি। তাদের দাবি, সেটির মধ্যে মেধাসম্পত্তি রয়েছে। তাদের এই দাবি হয়তো ঠিক, তবে এরকম একটি বিস্ময়কর দাবির ক্ষেত্রে তারা বিজ্ঞানের যথাযথ পথে হাঁটতে ব্যর্থ হয়েছেন। বৈপ্লবিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে থাকা বিপুল অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া সুপারকন্ডাক্টিভিটি গবেষণায় সামান্য ভুলের কোনো জায়গা নেই। এই পরিস্থিতিগুলোর কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, নন-এক্সপার্টরা নিজেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে, কোনো উপযুক্ত গবেষণা গোষ্ঠীকে দিয়ে দাবির স্বতন্ত্র যাচাই করানো প্রয়োজন, তা সে যত ধীর গতিতে হোক।

