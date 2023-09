ঠাণ্ডা থাকুন  

September 21, 2023 11:07 am | Updated 11:07 am IST

বৃষ্টিপাতের দিক থেকে বিগত একশ বছরে ভারতের সবচেয়ে শুষ্ক আগস্ট মাস ছিল এই বছরে। এই ব্যতিক্রমটির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সংযোগ রয়েছে কি না, বিজ্ঞানীরা তা এখনও বলতে পারেননি। তবে দিনকে দিন আবহাওয়া যে আরও বেশি খামখেয়ালী হয়ে উঠছে, তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের জেরে অর্থনীতিতেও প্রভাব পড়ছে। জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা হ্রাসের প্রসঙ্গটিও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই অভিঘাত থেকে উঠে আসা একটি অত্যন্ত উন্মত্ত এবং বিপজ্জনক ধারণা হলো সোলার রেডিয়েশন ম্যানেজমেন্ট (এসআরএম): পৃথিবী পৃষ্ঠকে ঠাণ্ডা করার জন্য সূর্য থেকে আগত কিছু ক্ষতিকারক বিকিরণকে বাধা প্রদান করা। এসআরএমের বিপজ্জনক বিষয়টি হলো যে এটি গ্রহজুড়ে অনিবার্য প্রভাব সংক্রান্ত মেকানিজমে ত্রুটি সৃষ্টি করে। যেমন, কোনো একটি দেশের এসআরএম পরীক্ষার দরুণ ‘হর্ন অব আফ্রিকা’ অঞ্চলটিতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে এক ধরণের ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব হতে পারে, যা পাকিস্তানে এবং ভারতে শস্য নষ্ট করে দিতে পারে। বর্তমানে এমন কোনো উপায় নেই, যার সাহায্যে জিওইঞ্জিনিয়ারিং সরকারকে তার ভৌগলিক সীমানার বাইরে ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ করে তোলা যায় বা প্রভাবিত দেশগুলো ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন ধরণের ওয়েদার সিস্টেম কীভাবে বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এসআরএমের মতো হস্তক্ষেপের সাথে সংযুক্ত আপেক্ষিক সংবেদনশীলতা বুঝতে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব রয়েছে।

এই কারণে ক্লাইমেট ওভারশুট কমিশন গত সপ্তাহে প্রকাশ করা রিপোর্টের মাধ্যমে এসআরএম-এর মতো প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো ভাবনা-চিন্তার আগে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত শূন্যস্থান থাকলে তা পূরণ করার জন্য আরও গবেষণার আহ্বান জানিয়েছে। ২০২৩ সালে জিওইঞ্জিনিয়ারিং গবেষকরা এই কমিশনটি গঠন করেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো দূষণ হ্রাস করার বিভিন্ন উপায়ের মূল্যায়ন করা। তাদের রিপোর্টে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে কোনো উপায় প্রয়োগ করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক কমিউনিটি এসআরএম পর্যাপ্তভাবে বুঝতে পারছে না, তা পরীক্ষামূলক উপায়ে করা হলেও, সেক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তবে এর পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে, দূষণ হ্রাস সংক্রান্ত সমাধানের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এসআরএম পুরোপুরি বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। প্যারিস এগ্রিমেন্টে উল্লেখিত অনুযায়ী, পরবর্তী দশকে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও ১.৫°C বাড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে। সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে সময়ের অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একটা অদ্ভুত সুপারিশ, তার কারণ কার্বন ক্যাপচারের মতো অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কিত, তবে সমস্যাজনক মিটিগেশন টেকনলজি দূষণ হ্রাসের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল থেকে রিসোর্স, মনযোগ এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা সরিয়ে দেয় — এবং দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এসআরএম এই দুর্বলতাকে আরও জোরদার করবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা জলবায়ু সংক্রান্ত ন্যায়বিচারের তোয়াক্কা না করে নিজেদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃত উন্নয়নকে হাইজ্যাক করেছে। তবুও কমিশনের দাবি, উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানে দ্রুত ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দরকার। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী যখন তুলনামূলকভাবে আরও ভালো কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং সেটা করার জন্য যেহেতু সময় রয়েছে, তাই এই আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগা উচিত নয় যে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সমাধানের পন্থাগুলো এখনও প্রয়োগ করা কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.