ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যে দুটি আলাদা ছবি দেখা যাচ্ছে। পণ্য রপ্তানিতে বিগত কয়েক মাসে যে নিম্নমুখী গতি দেখা গিয়েছিল, তা বজায় রয়েছে। আগস্ট মাস নিয়ে বিগত ১১ মাসে নয় বার এবং একটানা সাত বার ভারতের পণ্য রপ্তানির গ্রাফ নিচের দিকে গেল। তবে আমদানির ক্ষেত্রে গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। চলতি বছরের মার্চ মাসের পর থেকে এই আগস্টে সর্বোচ্চ আমদানি হয়েছে। এই মাসের ইনবাউন্ড শিপমেন্টের মূল্য ৫৮.৬ বিলিয়ন ডলার, যদিও তা গত বছরের আগস্ট মাসের তুলনায় ৫.২% কম। অন্যদিকে ২০২২ সালের অক্টোবরের পর থেকে রপ্তানির ছবিটা ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়েছে। রপ্তানিতে ৬.৯% পতন হয়েছে। এর থেকে ২৪.২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এই বছরে এখনও পর্যন্ত জিনিসপত্র রপ্তানি ১১.৯% কম। আমদানিতেও ১২.১% ঘাটতি হয়েছে। গত মাসের পরিষেবা রপ্তানি সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পরে জানা যাবে। তবে বাণিজ্য মন্ত্রকের অনুমান বলছে, বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও এতদিন ধরে মজবুত অবস্থায় থাকা এই ক্ষেত্রটির ওপরেও এবার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আগস্ট মাসে পরিষেবা রপ্তানিতে ০.৪% হ্রাস হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা খুবই সামান্য। এছাড়া এই ক্ষেত্রটিতে অনির্দিষ্টভাবে আমদানির পরিমাণও দ্রুত নিম্নমুখী হতে পারে। এগুলো থেকে আপাতত বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রভাব পড়বে না। তবে পরিষেবা রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার মানে গত বছর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া জিনিসপত্রের কারবারের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া ঘাটতি পূরণ করার জন্য এটির ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাবে। এর ফলে এই ত্রৈমাসিকের জন্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত ব্যাপক ঘাটতি তৈরি হওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের দাম জুন মাসের তুলনায় এই মাসে প্রায় ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ১৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশেষত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত তেল, গয়নাগাটির রপ্তানির তুলনায় আমদানি হ্রাস পাওয়াতে জিনিসপত্রের কারবারের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া ঘাটতির ওপর চাপ আরও বাড়তে পারে। এই ফিসক্যালের প্রথম চার মাসে পরিমাণ ৬% বৃদ্ধি পেলেও দাম ২৭% হ্রাস পাওয়ায় পেট্রোলিয়ামের কারণেই আউটগোয়িং শিপমেন্টের প্রায় অর্ধেক অংশের পতন ঘটেছে। তবে আন্তর্জাতিক মার্কেটে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে এই ছবিটা বদলে যেতে পারে। প্রসঙ্গত ২০২২ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথমবার, গত সপ্তাহে তেলের ব্যারেল প্রতি দাম ৯০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এপ্রিল এবং জুলাই মাসের মধ্যে কমপক্ষে ১৩টি প্রধান আইটেমের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দাম কম হওয়ার কারণে সেগুলোর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যে ভারতীয় জিনিসপত্রের জন্য এটা একটা ভালো লক্ষণ। সরকার বিশ্বাস করে, জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দাম থেকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যাবে। তবে এটি ভারতের জন্য একটি শাঁখের করাত হয়ে উঠতে পারে। কৌশলগত অবস্থান থেকে রাশিয়ার তেল রপ্তানি করে ভারত বিশেষ ফায়দা লাভ করতে পারেনি। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দিতে পারে, বিশেষত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ মার্কেটগুলোতে, যারা সম্প্রতি সুদের হার রেকর্ড পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফের মুদ্রাস্ফীতির আঁচ অনুভব করেছে, তবে সেটা এতটাও শক্তিশালী ছিল না যে তা উৎসব চাহিদার ওপর প্রভাব ফেলবে। আগামী কয়েকমাসে বাণিজ্য ফের উর্ধ্বমুখী হবে বলে প্রত্যাশা রয়েছে। ভারতের রপ্তানির চারভাগের একভাগ জুড়ে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য। আট মাসের পর এই আগস্টে সেগুলোর রপ্তানিতে প্রথমবার উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড দেখা গিয়েছে। রপ্তানির ১৪টি মূল সেগমেন্টের মধ্যে অর্ধেকগুলোর বৃদ্ধি হয়েছে। বিগত নয় মাসের মধ্যে এটি সেরা পারফরম্যান্স। এটি আশার আলো দেখাচ্ছে। বৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং রপ্তানিকারকদেরকে সাহায্য করতে ভারতের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

