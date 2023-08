নিজের দূর্গ থেকে

August 16, 2023 11:38 am | Updated 11:38 am IST

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে তার ১০ম ভাষণে পর পর দুবার ক্ষমতায় থাকার কাহিনী তুলে ধরেছেন। পরবর্তী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে এটি ছিল ১৫ আগস্টে তার শেষ ভাষণ। এই ভাষণকে তিনি কার্যত ভোট প্রচারের বক্তব্যে পরিণত করেন। তৃতীয়বার নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী। ২০১৪ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশ কী কী সাফল্য অর্জন করেছে এবং কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি আলোকপাত করেন। মোদীর দাবি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেলেও ওই সময় পর্যন্ত দেশ নড়বড়ে এবং লক্ষ্যহীনভাবে চলছিল। তবে তারপর দেশে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। মোদী বলেন, দেশের তিনটি মূল শক্তি হলো জনগণ, গণতন্ত্র এবং বৈচিত্র। তরুণ উদ্যোগপতি, কৃষক এবং ক্রীড়াবিদ, যারা নানা বাধা কাটিয়ে জয়ী হন, তাদের প্রশংসা করেন মোদী। তিনি বলেন, তিনটি চ্যালেঞ্জের কারণে ভারতের অগ্রগতি বাধা পাচ্ছে। সেই বাধাগুলো হলো দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি এবং তোষামোদের রাজনীতি। মোদী তার বক্তব্যজুড়ে দেশের নাগরিকদেরকে পরিবারের সদস্য হিসাবে উল্লে করে, তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ২০১৪ সাল থেকে তিনি শক্তহাতে এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করেছেন এবং তার অনেক শত্রু তৈরি হয়েছে। তবে তিনি তাতে ভয় পান না বলে জানিয়েছেন। মোদীর মতে, ভারত অতীতের “১০০০ বছরের দাসত্বের” অসুখ দূর করতে সক্ষম হয়েছে এবং এবার “১০০০ বছরের স্বর্ণযুগের” ভিত গড়ার কাজ করছে। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায়, ভারত কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে বলে মোদী উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য একদিকে অনুপ্রেরণাদায়ী এবং আশাবাদী বলা যায়। তবে এর পাশাপাশি সেটা অনেকটা নিজের ঢাক নিজে পেটানোও বলা যায়। যদিও মোদী বলেছেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, কমিউনিটি এবং লিঙ্গগত পরিচয়ের লোকজনদের মধ্যে একতা তার কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়। মোদীর এই একতার বাণী নিয়ে কটাক্ষ করেছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। তাদের দাবি, মোদীর বক্তব্যজুড়ে ছিল শুধুই “তথ্য বিকৃতি, মিথ্যা, অতিরঞ্জন এবং ফাঁপা প্রতিশ্রুতি”। প্রধানমন্ত্রী তার নিদের ব্যক্তিত্বকে দেশের সামনে আনার জন্য নিজের বাচনভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত ক্রমাগত যে অগ্রগতি করেছে, তা সবার সামনে স্পষ্ট এবং যে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোও রয়েছে, তাও সবাই দেখতে পায়। এগুলোর মধ্যে কোনোটাকেই অস্বীকার করাটা অগ্রগতির একটা ভালো কৌশল হতে পারে না। মোদী উল্লেখ করেছেন যে, মণিপুরে শান্তি এবং স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসতে শুরু করেছে। তবে সেখানে যে হিংসা এবং চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তার জন্য সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোদী যে আপসহীন লড়াই করার দাবি করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে দিয়ে শুধুমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে। তারা অবশ্য বিজেপিতে নাম লিখিয়ে নিলে এসব আর হয় না। মোদী সামগ্রিকভাবে তার প্রতি যারা আস্থা প্রদর্শন করেছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস এবং যারা তাকে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রতি সন্দেহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

