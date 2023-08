বিতর্কিত যোগ্য়তাশর্ত

August 15, 2023 04:13 pm | Updated August 16, 2023 11:26 am IST

প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (পিএম-উষা) অধীনে তহবিল পাওয়ার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হতে, বিতর্কিত অ্যাকাডেমিক শর্তাবলী গ্রহণ করা এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ বাস্তবায়ন করতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে নির্দেশ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রক (এমওই) এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে এক প্রকার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। এই প্রকল্পের নির্দেশিকাগুলো রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (রুসা ১ এবং ২)-এর একটি সংশোধীত সংস্করণ। জুন মাসে এটি প্রকাশ করা হয়েছে। এটির উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় তহবিলের সাহায্য়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় আরও বেশি অ্যাক্সেস, সাম্যতা এবং উৎকর্ষ নিশ্চিত করা। কেবলমাত্র ২২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পিএম-উষাতে যোগ দিয়েছে। এতে যোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর (এমওই)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং কেরল সহ মোট ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এনইপি ২০২০ গ্রহণ করা ছাড়াও, অন্যান্য বিষয় সহ, সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে চার বছরের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য পছন্দ ভিত্তিক ক্রেডিট সিস্টেম এবং ন্যাশনাল ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্কের জন্য নির্দেশিকা গ্রহণ করতে রাজ্যগুলোর অঙ্গীকার। এই শর্তগুলোতে সম্মত না হলে রাজ্যগুলো তহবিল থেকে অর্থ পাবে না। রাজ্যগুলোর পরিচালিত উচ্চশিক্ষার উন্নতিতে ২০২৩-২৪ এবং ২০২৫-২৬ বর্ষে এই খাতে ১২,৯২৬.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে ঘটনা হলো যে এই খরচের ৪০% রাজ্য সরকারগুলোকেই বহন করতে হবে।

বিগত কয়েক বছর ধরে, কিছু রাজ্য, খসড়া এবং বাস্তবায়ন, উভয় পর্যায়েই এনইপি ২০২০-এর তীব্র বিরোধীতা করেছে। এমনকি তামিলনাড়ুর মতো কিছু রাজ্য নিজেদের শিক্ষা নীতি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া শিক্ষাকে সমবর্তী তালিকা থেকে রাজ্য তালিকায় স্থানান্তর করার দাবিও উঠেছে। জরুরী অবস্থার সময়, কোনো বিতর্ক ছাড়াই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হবে যে, ঘুরপথে এনইপি ২০২০ আরোপ করতে পিএম-উষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ডিগ্রি প্রোগ্রামে একাধিক এন্ট্রি এবং এগজিটের বিকল্প ও ন্য়াশনাল হায়ার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের নির্দেশিকা গ্রহণ করতে হবে। যদিও অ্যাকাডেমিক স্টেকহোল্ডার এবং প্রশাসকরা একাধিক এন্ট্রি এবং এগজিট বিকল্পের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এটির ফলো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ড্রপআউটের সংখ্যা বাড়তে পারে। চার বছরের আন্ডারগ্র্য়াজুয়েট প্রোগ্রাম নিয়েও আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা একটি ডিগ্রি অর্জন করতে কলজে অতিরিক্ত এক বছর কাটানোর জন্য সময় এবং অর্থ জোগাড় করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এর পাশাপাশি, এনইপি ২০২০-তে সমর্থন প্রদানকারী একটি রাজ্য মেঘালয় তহবিলের যোগ্যতাশর্ত পুনরায় বিবেচনা করা এবং তাদের স্টেট ইউনিভার্সিটি কার্যকর হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায়, সুবিধাভোগীর ইউনিটের সংখ্য়া বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানিয়েছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বলতে হয়, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রবাদের নির্যাসকে সম্মান জানিয়ে, শিক্ষামন্ত্রকের উচিত বিরোধীতা করা রাজ্যগুলোর সাথে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করা।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.