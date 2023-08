August 29, 2023 03:07 pm | Updated 03:07 pm IST

ফের ইতিহাস সৃষ্টি করলেন নীরজ চোপড়া। প্রথম ভারতীয় হিসাবে রবিবার বুদাপেস্টে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি সোনা জয় করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে ২০০৩ সালে প্রথমবার পদক জয় করেছিলেন লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জ। টুর্নামেন্টে এবারের মেডেলটি নীরজের দ্বিতীয় এবং ভারতের তৃতীয় মেডেল। ভারতের প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট নীরজ অত্যন্ত প্রতিযোগীতাপূর্ণ এই ফিল্ডে সোনার পদক জয়ের জন্য নিজের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেই ৮৮.১৭ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়তে সক্ষম হন। অন্যদিকে ৮৭.৮২ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে রূপোর পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় পাকিস্তানের আরশাদ নদীমকে। এই প্রতিযোগিতায় এটাই হলো পাকিস্তানের প্রথম পদক। আরশাদ কমনওয়েলথ গেমসেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। যোগ্যতা অর্জন পর্বেই নীরজ ৮৮.৭৭ মিটার স্পর্শ করেছিলেন, যা ছিল তার মরসুমের সেরা রেকর্ড। ইউজিনে ‘২০২২ ওয়ার্ল্ডস’-এ রূপো জিতে নেওয়ার পর এই বছর এখনও পর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকার রেকর্ড তৈরি করেছেন। এর পাশাপাশি জ্যান জেলেনজি এবং আন্দ্রেস থরকিল্ডসেনের পর তৃতীয় অ্যাথলিট হিসাবে ওয়ার্ল্ড এবং অলিম্পিক্সে সোনা জেতার নজির তৈরি করলেন। তার নেতৃত্বেই আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের জ্যাভলিন বিপ্লব দেখা দিয়েছে। তার দেশের কিশোর জেনা (৮৪.৭৭ মিটার) এবং ডি.পি. মানু (৮৪.১৪ মিটার) যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান দখল করেছেন। নীরজের এই সাফল্যের জেরে ভারত তিনটি দেশের মধ্যে অন্যতম, যারা তাদের প্রথম হলুদ ধাতুটি অর্জন করেছে। ভারতীয় পুরুষদের ৪x৪০০ মিটার রিলে টিমের সদস্যরা (মহম্মদ আনস, আমোজ জ্যাকব, মহম্মদ আজমল এবং রাজেশ রমেশ) অসাধারণ পারফরমেন্সের নজির তৈরি করেছেন। তারা নতুন এশিয়ান রেকর্ড (২:৫৯.০৫) তৈরি করে ফাইনালে প্রবেশ করেছেন। যদিও পঞ্চম স্থানে তাদের অভিযান শেষ হয়। মহিলাদের স্টিপলচেজার পারুল চৌধুরী ৯:১৫.৩১-এর নয়া জাতীয় রেকর্ড তৈরি করেছেন।

অন্যদিকে লং জাম্পার, ট্রিপল জাম্পার, হার্ডলার জ্যোতি ইয়ারাজি এবং স্টিপলচেজার অবিনেশ সেবল হতাশাজনক পারফরমেন্স করেছেন। অগ্রণী অ্যাথলিটদের ডোপিং এই বছর ধরা পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই বছর নীরজ, চৌধুরী এবং রিলে টিমের সাফল্য এশিয়ান গেমস ও ২০২৪ অলিম্পিক্সের জন্য ভারতকে অনুপ্রাণিত করবে। একাধিক অ্যাথলিটের সাদামাটা পারফরমেন্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া এবং ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছে একটি চিন্তার বিষয়। অ্যাথলিটদের প্রশিক্ষণের পুনরায় মূল্যায়ন করা উচিত। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিক অসাধারণ পারফরমেন্স দেখা গিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪x৪০০ মিক্সড রিলে টিমের বিশ্ব রেকর্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগের চেয়ে এবার কম পদক পেলেও টুর্নামেন্ট জুড়ে আধিপত্য দেখিয়েছে। তারা ১২টি সোনা সহ মোট ২৯টি পদক জয় করে নিয়েছে। অন্যদিকে কানাডা চারটি সোনা সহ মোট ছয়টি পদক জয় করেছে। চিন একটিও খেতাব অর্জন করতে পারেনি। সব মিলিয়ে এশিয়ার স্বর্ণ পদক জয়ের সংখ্যা এবার পাঁচ থেকে কমে তিনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইউসেন বোল্টের পর প্রথম পুরুষ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রিন্টার নোয়া লাইলস ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং পুরুষদের ৪x১০০ রিলে খেতাব জিতে নিয়েছেন। কেনিয়ার সুপারস্টার ফেইথ কিপিয়েগন ১৫০০ মিটার এবং ৫০০০ মিটার ডাবল জয় করেছেন। স্প্যানিয়ার্ড আলভারো মার্টিন এবং মারিয়া পেরেজ রেস ওয়াকে আধিপত্য দেখিয়েছেন। একদিকে যখন চিনা এবং জাপানি ওয়াকাররা ব্যর্থ হয়েছেন, তখন অন্যদিকে এই নজরকাড়া পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে এবারের টুর্নামেন্টের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে ট্র্যাক ও ফিল্ড স্পোর্টসের প্রচার করলে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স ভালো ফল অর্জন করতে পারবে।

