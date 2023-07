সহজে সমাধান অসম্ভব

July 21, 2023 10:46 am | Updated 10:46 am IST

এবারের সংসদের বাদল অধিবেশনে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা হবে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এনআরএফ) বিল, ২০২৩। এই বিষয়টি নিয়ে পাবলিক ডোমেইনে এখনও পর্যন্ত কোনো খসড়া নেই। তবে এটির লক্ষ্য হলো, আগামী পাঁচ বছরের জন্য, ৫০,০০০ কোটি টাকার বাজেটে একটি নতুন, সেন্ট্রালাইজড গবেষণা সংস্থা তৈরি করা। বিদেশে এই ধরনের নানা সংস্থার অনুপ্রেরণায় এনআরফ তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন সেদেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার অন্যতম প্রধান সোর্স, যার বাজেট প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে প্রাথমিক এবং অ্যাপ্লায়েড রিসার্চের তহবিল জোগায় ইউরোপীয়ান রিসার্চ কাউন্সিল। তবে জনসমক্ষে প্রশাসকদের বিবৃতি থেকে যেটা অনুমান করা যাচ্ছে, এনআরএফের বাজেটের একটা বড় অংশ — ₹৩৬,০০০ কোটি — বেসরকারি উৎস থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বহু বছর ধরে গবেষণা ক্ষেত্রে ভারতের খরচের বরাদ্দ জিডিপির ০.৬%-০.৮% বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোর খরচ করা অর্থরাশির চেয়ে ১%-২% এর চেয়েও কম। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মতো দেশগুলোতে গবেষণার খরচের প্রায় ৭০% বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ভারতে ২০১৯-২০ বর্ষে এই ক্ষেত্রে বেসরকারি উৎসের অবদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৬% বা আনুমানিক ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। তাই কেন্দ্র এবার ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গবেষণায় বেসরকারি উৎসের আরও টাকা আনার চেষ্টা করছে। সেটা একটা ন্যায্য প্রত্যাশা। তবে সেই প্রস্তাব কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। এইসব পরামর্শের মধ্যে একটি হলো বেসরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের বার্ষিক কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) অন্যতম প্রধান অংশ হিসেবে এনআরএফ-কে নির্দেশিত তহবিল বরাদ্দ করা হয়। একই সঙ্গে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ডেটা অনুযায়ী ২০২২ অর্থবর্ষে কোম্পানিগুলো তাদের সিএসআর বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে ₹১৪,৫৮৮ কোটি খরচ করেছে৷ সিআরএস-এর ট্রেন্ড অনুযায়ী, এই ধরনের তহবিলের প্রায় ৭০% শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন প্রকল্পে খরচ করা হয়েছে। তাছাড়া, অনেক কোম্পানি তাদের নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যে অবস্থিত উদ্যোগের জন্য এটি ব্যয় করে থাকে, তার কারণ এটি কীভাবে খরচ করা উচিত সে সম্পর্কে সরকার কোনো নির্দেশ দেয় না। সরকার এই তহবিলের কিছু অংশ এনআরএফ-কে দেওয়ার জন্য রাজি করাতে পারে কি না বা ট্যাক্স সুবিধা দিতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

অনেক দেশে বেসরকারি খাতে গবেষণায় তুলনামূলকভাবে বেশি অবদানের কারণ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের তরফ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহায়তা দেওয়া হয়। গবেষণা এবং উন্নয়নে বিনিয়োগ করার মধ্যে যে ফায়দা রয়েছে, সেটা উপলব্ধি করা ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে এক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতে এই ধরনের কোম্পানির অনুপস্থিতি কোনো চ্যালেঞ্জ নয়, বরং সমস্যা হলো, এখানে এরকম সংস্থার সংখ্যাটা খুবই কম। এনআরএফের মতো সংগঠনগুলো এমন পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করা উচিত, যেখানে মালিকানাধীন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন এবং তা তৈরি করার মধ্যে যে ফায়দা রয়েছে, তা উপলব্ধি করা বেসরকারি ক্ষেত্রের সংস্থাগুলোর অগ্রগতিতে উৎসাহ দেয়। সমস্যা সমাধানের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম।

