চিরন্তন অনুসন্ধান

September 28, 2023 11:20 am | Updated 11:20 am IST

২৪ সেপ্টেম্বর নাসার ওসাইরিস-রেক্স নামের মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর দিকে একটি ক্যাপসুল (মহাকাশযানের একটি অংশ, যেখানে মহাকাশচারীরা থাকতে পারেন) ফেলে দেওয়া হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সেটি পৃথিবীর দিকে নেমে যায়। ক্রমশ নিচের দিকে নামার সময় একটি পর্যায়ে এটি থেকে প্যারাশুট বেরিয়ে আসে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহতে এটি সফ্ট ল্যান্ড করতে সক্ষম হয়। এটির মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র রিট্রিভ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। প্রসঙ্গত, এটিতে ছিল প্রায় ২৫০ গ্রাম পাথর এবং ধুলো, যা ১০১৯৫৫ বেনুর সার্ফেস থেকে ওসাইরিস-রেক্স সংগ্রহ করেছে। বেনু হলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা একটি গ্রহাণু (একবার প্রদক্ষিণ করতে লাগে ৪৩৬ দিন), যেটি প্রায় প্রতি ছয় বছর অন্তর একবার পৃথিবীর অনেকটাই কাছাকাছি চলে আসে। এটি কার্বন দিয়ে তৈরি একটি গ্রহাণু। এটির গঠন বৈশিষ্ট দেখে অনুমান করা হয়, সৌরমণ্ডল গঠনের ১০ মিলিয়ন বছর পর এটি নিজের বর্তমানের রূপ পেয়েছিল এবং বিগত ৪.৫ বিলিয়ন বছর ধরে এটি একইভাবে টিকে রয়েছে। ধ্বংসাবশেষের এই অংশগুলো থেকে সিস্টেমের উপাদানগুলো এবং প্রক্রিয়ার যে সিগনেচার থেকে সেগুলোকে বিভিন্নভাবে একত্রিত করা হয়, সে ব্যাপারে বিশদ জানা যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানী আরও বিশ্বাস করেন যে বেনুর মতো পাথর যখন পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে, তখন জীবন তৈরির জন্য যে কম্পাউন্ডের প্রয়োজন হয়, সেগুলো তা ডেলিভার করে। ২১৭৮ থেকে ২২৯০ সালের মধ্যে বেনুর সাথে পৃথিবীর সংঘাত লাগতে পারে অনুমান করা হচ্ছে। তাই এটির ব্যাপারে গবেষণা করে এই সংঘাত প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। নাসা তাদের ওসাইরিস-রেক্স (ওরিজিনস, স্পেকট্রাল ইন্টারপ্রিটেশন, রিসোর্স আইডেন্টিফিকেশন, সিকিউরিটি-রিগোলিথ এক্সপ্লোরার) ২০১৬ সালে লঞ্চ করেছিল। দুই বছর পর বিজ্ঞানীরা এটিকে মাত্র ২ কিলোমিটার উচ্চতায়, বেনুর কক্ষপথে এটিকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাকাশে বেনু সেকেন্ডে ২৮ কিলোমিটার গতিতে ঘুরছিল। ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর ওসাইরিস-রেক্স ল্যান্ড করে। তারপর গ্রহাণুর পূর্বনির্ধারিত একটি স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফেরার উড়ান শুরু করে। ২০২১ সালের মে মাসে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে এটি যাত্রা শুরু করে। অবশেষে এটি থেকে বেনুর রিগোলিথ সম্বলিত ক্যাপসুলটি পৃথিবীতে ফেলা হয়। এরপর এটি পুনরায় ওসাইরিস-রেক্সের সাথে মিশে যাবে এবং সিলিকন সমৃদ্ধি গ্রহাণু ৯৯৯৪২ অ্যাপোফিসে ২০২৯ সালে পৌঁছাবে।

ওসাইরিস মিশনের দুটি পরিচিতি আছে। এটি জাপানের দুটি হায়াবুসা মিশনের সাথে কাজ করছে। সৌরমণ্ডলের ইতিহাসের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে এটি ২৫১৪৩ আইটোকাওয়া এবং ১৬২১৭৩ রিয়ুগু গ্রহাণুর নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে। নিউ হরাইজন (কুইপার বেল্ট এক্সপ্লোর করার জন্য) এবং জুনোর (সৌরমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টিকারী গ্রহণের ব্যাপারে গবেষণা করতে) পর ওসাইরিস হলো নাসার নিউ ফ্রন্টিয়ার প্রোগ্রামের তৃতীয় উপাদান। বেনুর গবেষণার মধ্যে স্পেস-মাইনিং এবং ইমপ্যাক্ট মিটিগেশন টেকনলজির মতো উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক উপাদান রয়েছে। এর পাশাপাশি জীবনের জীবনের উৎস এবং এটির ভাগ্যের ব্যাপারে বিশদ জানতে এটির মাধ্যমে সময় উপযোগী প্রচেষ্টা চালানো হয়। ওসাইরিসের ক্যাপসুলের দৌলতে মানবজাতি এবার আক্ষরিক অর্থেই মহাবিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছে।

