সুপ্রিম কোর্টের ধমক

August 02, 2023 11:18 am | Updated 11:18 am IST

গত ৩ মে থেকে মণিপুরে হিংসা শুরু হয়েছে, যা এখনও থামেনি। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এই সংবেদনশীল রাজ্যটিতে জাতিগত সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে এবার সরব হলো সুপ্রিম কোর্ট। হিংসাত্মক ঘটনাগুলোতে রাজ্য সরকারের ধীর গতির তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই ঘটনাগুলোতে মণিপুরে প্রায় ৬,৫০০টি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আদালত বলেছে, এত বিপুল পরিমাণ এফআইআর হলেও খুবই সামান্য গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আগামী ৭ আগস্ট পরবর্তী শুনানি হবে, তখন মণিপুরের পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে সরসরি আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ এফআইআর দাখিলের পর পুলিশ কী পদক্ষেপ নিয়েছে, আদালত তা জানতে চায়। রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনাগুলোতে পুলিশের তদন্ত করার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত বলেছে, উন্মত্ত জনরোষের সামন্যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। দুজন মহিলাকে গণধর্ষণ করার পর উলঙ্গ করে হাঁটানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। শুধু পুলিশ নয়, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের তদন্তেও রাজ্যের অনেকে আস্থা রাখতে পারছেন না। মণিপুর সরকারের নাকের ডগাতেই দিনের পর দিন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। দুই মহিলাকে ধর্ষণের পর উলঙ্গ করে হাঁটানোর বিষয়টি একটি ভিডিও ক্লিপে ধরা পড়ে। এর পর নড়েচড়ে বসে সুপ্রিম কোর্ট। তবে শুধু এই ঘটনাটিই একমাত্র নয়, মণিপুরে এরকম আরও ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। তাই আদালতের তরফে এই ঘটনাগুলোতে তদন্তের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, শীর্ষ আদালতের এই কড়া অবস্থানের প্রেক্ষিতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং বেশ চাপে পড়েছেন। এই সমস্ত ঘটনাবলীতে তার দায়বদ্ধতার অভাব থাকলেও তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল রয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রাজনৈতিক কারণে তাকে সুরক্ষা প্রদান করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনাবলির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জানা যায়, যেখানেই দীর্ঘ সময় ধরে গণহিংসার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সরকার পক্ষের একটা ভূমিকা দেখা গিয়েছে। মণিপুরের ঘটনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যখন প্রথম গণ্ডগোল দেখা দেয়, তখনই প্রতিরোধমূলক দ্রুত পুলিশি পদক্ষেপ গ্রহণের তুলনায় দোষীদের সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেক সময় বিরক্তিকর এবং হতাশাজনক হয়ে ওঠে। মণিপুরে হিংসা থামানোর জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বদলে পুলিশ হিংসায় মদত জুগিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যে পুলিশ কর্মকর্তারা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বা মারমুখী জনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এর পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের তরফ থেকেও কড়া বার্তা দেওয়া প্রয়োজন। যদিও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলোতে হওয়া অপরাধের বিচ্ছিন্ন ঘটনার সাথে মণিপুরের ঘটনার তুলনা করে এই রাজ্যের পরিস্থিতির গুরুত্ব বা ভয়াবহতাকে ছোট করে দেখাতে চাইছে বিজেপি। আদালত যদিও বিজেপির এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে এবং মণিপুরের পরিস্থিতি বাস্তবে কতটা গুরুতর, তা উল্লেখ করেছে। ২১টি বিরোধী দলের জোট ‘ইন্ডিয়া’-এর একটি টিম সম্প্রতি মণিপুর সফরে গিয়েছিল। তারা বুধবার প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদি মুর্মুর সাথে দেখা করবে। মণিপুরের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর একটি পৃথক বিবৃতির যে দাবি তারা তুলেছে, সেটা পূরণ করা না হলেও রাজ্যসভায় এই বিষয়ে আলোচনায় তাদের সম্মত হওয়া প্রয়োজন। ‘ইন্ডিয়া’ মণিপুরে গিয়ে যা জানতে পেরেছে, সেটা দেশের সামনে পেশ করার একটা সুযোগ পাবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.