পরবর্তী পদক্ষেপ

June 14, 2023 09:55 am | Updated 09:55 am IST

কোনো সংঘাত হলে, তার পরবর্তী পরিস্থিতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হয়। যে কারণে সমস্যা হয়েছিল বা যাদের অভিযোগ থেকে বিরোধের সূত্রপাত, প্রথমে সেগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন। তবে যে গোষ্ঠীগুলো এই সমস্ত সংঘাতে জড়িত, তারা যদি একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিবহন বন্ধ করে দেয়, ঘরছাড়া লোকজনকে ঘরে ফিরে যেতে বাধা দেয়, তাহলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রথম ধাপ হলো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। তবেই ফের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হওয়া প্রতিরোধ করা যাবে। প্রথম পদক্ষেপটি বাস্তবায়ন করতে হলে নাগরিক সমাজের পরিচিত প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে বৈঠক, সংঘাতের পর জ্বলতে থাকা বিক্ষোভের চাপা আগুন নেভানো একটি আবশ্যিক কাজ। ইম্ফলের চূড়াচাঁদপুর এবং অন্য এলাকায় হিংসা ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছিল মাস খানেক আগে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে মণিপুরে গিয়েছিলেন। আদিবাসী অধ্যুষিত এবং ইম্ফল ভ্যালিতে গিয়ে তিনি শান্তির আহ্বান জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপগুলোর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। হিংসাত্মক ঘটনা আগের থেকে কমেছে। তবে এখনও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনা ঘটছে। রাজ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার গতি প্রত্যাশিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে না। এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে তবেই লুট হওয়া অস্ত্র এবং ঘরছাড়া মানুষদেরকে ঘরে ফেরানো সম্ভব হবে।

রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াও ধাক্কা খেয়েছে। মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে রাজ্যের অনেক পরিচিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তির নাম রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই এই কমিটিতে যোগ দিতে রাজি হচ্ছেন না। অনেকে বলছেন, তাদের সাথে আগাম আলোচনা না করেই তাদের নাম কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে কোনো সংঘাতের পরিস্থিতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে আলোচনাতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এছাড়া এমন সুপরিচিত ব্যক্তিদেরকে প্রতিনিধি হিসাবে রাখতে হবে, যাদেরকে সবাই চেনেন। তবে এরকম বেশ কিছু প্রতিনিধি শান্তি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে যে মণিপুরে জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিভাজন তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি শান্তি প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে। আরও উদ্বেগের ব্যাপার হলো কুকি-জো প্রতিনিধিরা নিজেদের নাম কমিটি থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তার কারণ মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংয়ের নাম কমিটিতে রয়েছে। অন্যদিকে একটি মেইতেই নাগরিক সমাজ গোষ্ঠী বিষয়টিকে “মাদক-সন্ত্রাস” সংক্রান্ত একটি অযৌক্তিক সাধারণীকরণের দোহাই দিয়ে কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তবুও পরিচিত রাজনৈতিক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদেরকে একে অপরের সাথে কথা বলাতে রাজি করানোর জন্য সরকারের এখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বর্তমানে রাজ্যে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধান ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে বীরেন সিং পরিচালিত প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগে এবং তার পরে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলী থেকে স্পষ্ট হয়েছে, তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসন পরিচালনা করতে পারছেন না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন একটি বিকল্প নেতৃত্বের কথা ভাবতে হবে, যারা শান্তি প্রক্রিয়া আরও সহজে শুরু করতে পারবে।

