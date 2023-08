তুচ্ছ লড়াই

August 12, 2023 11:24 am | Updated 11:24 am IST

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব আনার উদ্দেশ্য ছিল, মণিপুরে চলতে থাকা জাতিগত হিংসা নিয়ে তাকে কথা বলতে বাধ্য করা। মোদী তা করেছেন। তিনি এই বিষয়ে কথা বলেছেন। সংঘাতে জর্জরিত রাজ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে বৃহস্পতিবার মোদির ভাষণ ছিল বিরোধীদের বিরুদ্ধে। ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে অনাস্থা প্রস্তাব সভা খারিজ করে দেওয়ার আগেই তারা কক্ষ ত্যাগ করেন। বিতর্কের সময় মণিপুরে সংঘাত এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংয়ের পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং কেন্দ্র যে যুক্তি তুলে ধরেছে, তাতে ধোঁয়াশা আছে। অমিত শাহের বক্তব্য, মেইতেই এবং কুকি জনজাতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিস্থিতির অবনতির কারণ সাম্প্রতিক কয়েক বছরে মায়ানমার থেকে মণিপুর এবং মিজোরামে নতুন করে উদ্বাস্তুদের আগমন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, বিদেশ থেকে লোকজনের এই সমাগম প্রতিরোধ করতে এবং জাতিগত সংঘাত ছড়িয়ে পড়া আটকাতে কী কী সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রেকে মুখ্যমন্ত্রী সহায়তা করে চলেছেন এবং রাজ্যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে দেওয়া বা সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায় না। বিবাদরত মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে অমিত শাহ অনুরোধ করে বলেন, তারা যেন পরস্পর এবং কেন্দ্রের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত এই অনুরোধের ফলো আপ করা এবং উভয় কমিউনিটির উচিত, শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

মণিপুরে যদি রক্তের দাগ লেগে থাকে, তাহলে ভারতের জাতীয় রাজনীতি সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে অশান্তিতে বিদীর্ণ। অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে পর্যাপ্ত যুক্তি ছিল না। বিষয়টি নিয়ে মূলত চেঁচামেচি হয়েছে। উভয় পক্ষই নিজেদের আখের গোছাতে সক্রিয় হয়েছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিরোধীরা যে বিকল্প লক্ষ্য পেশ করার দাবি করেছে, সেটা এই বিতর্কের মাধ্যমে মোটেও প্রতিফলিত হয়নি। সেটা আদৌ তাদের লক্ষ্য কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। অন্যদিকে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য শাসকদল বিজেপি নিয়ম-নীতির দোহাই দিয়েছে এবং আইনসভার কাজ চালিয়ে গিয়েছে। সভার মধ্যে আপত্তিকর আচরণের অভিযোগে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রিভিলেজ কমিটি কোনো সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করা পর্যন্ত, সাসপেনশন বহাল থাকবে। এই পরিস্থিতির জেরে, মুখ্য বিরোধীর নেতা অনির্দিষ্টকালের জন্য পার্লামেন্ট থেকে দূরে থাকবেন। জাতীয় রাজনীতি একপ্রকার বেখাপ্পা লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত হয়েছে। মণিপুরে যেভাবে সংঘাত চলছে, রাজনৈতিক দলগুলোর তেমনভাবে আচরণ করা উচিত নয়। অসম্মতি এবং প্রতিবাদ গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে ফাঁকা আওয়াজ এবং অতি জেদী মানসিকতা দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হয় না।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.