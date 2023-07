বন্যার বেড়াজাল

July 17, 2023 11:02 am | Updated 11:02 am IST

জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ন এবং পরিকাঠামোগত শূন্যস্থানের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে একটা সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের অধিকাংশ শহরে এর কুপ্রভাব দেখা যায়। সম্প্রতি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিধ্বংসী বন্যায় তা ফের একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত এখন বর্ষার ঠিক মাঝামাঝি রয়েছে। পাহাড়ি রাজ্যগুলোর টোপোগ্রাফির কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, একটানা বৃষ্টির কারণে ভূমিধ্বস ছাড়াও জীবন ও সম্পত্তিতে নানা ধরনের ঝুঁকি তৈরি হবে। হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়াণা এবং দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্যে অত্যাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৬০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, তবে সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। এসবের মধ্যে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে দিল্লিতে বন্যা। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য দেশের রাজধানী কতটা প্রস্তুত, তা সবাই দেখতে পাচ্ছেন।

দিল্লিতে সাধারণত এত বৃষ্টি হয় না। তবে এবার অন্য ছবি দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে এবার অত্যাধিক বৃষ্টি হয়েছে। ৩ থেকে ১০ জুলাই, এই আট দিনের মধ্যে দিল্লিতে পাঁচদিনই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার পরিমাণ ২২১.৪ মিলিমিটার। জুলাই মাসে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০৯.৭ মিলিমিটার। এবার দিল্লিতে তার চেয়েও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিকে গত কয়েকদিনে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবুও রেড ফোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের মতো আইকনিক ল্যান্ডমার্ক রয়েছে যে শহরে, সেখানে এখনও বন্যার জল জমে রয়েছে। এর ব্যাখ্যা হিসাবে দিল্লির কর্মকর্তারা যমুনার স্রোতের বিপরীতে থাকা রাজ্যগুলোতে বন্যার কথা বলেছেন। এখানে বিশেষকরে হরিয়াণার যমুনানগরের কথা বলা হয়েছে। এর জেরে নদীর স্রোতকে রেগুলেট এবং রিডিরেক্ট করতে পারছে না দিল্লি। যদিও এক্ষেত্রে দিল্লির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে যমুনা সংলগ্ন নিচু এলাকায় নির্মাণ রুখতে, বর্ষার আগে নর্দমায় জমে থাকা জঞ্জাল সরাতে, শহরে কংক্রিটের জঙ্গল থামাতে ব্যর্থ হয়েছে দিল্লির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। দিল্লির আপস্ট্রিমের বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক। তবে রিভারবেড মাইনিংয়ের ফলে হরিয়াণা থেকে আসা বালি, কাদা নদীর স্বাভাবিক স্রোতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এই নিয়ে একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো শুরু হয়ে গিয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টির যে অজুহাত দেওয়া হচ্ছে, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। আর্কটিক অঞ্চলে উষ্ণায়নের প্রভাবের জেরে আগামী দিনে এই ধরনের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমবে না। যার মানে, ভবিষ্যতে এরকম বন্যা পরিস্থিতি দেখা যাবে। বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং মুম্বইতে প্রায়শই আর্বান ফ্লাডিং দেখা যায়। এবার থেকে দিল্লিতেও যে এমনটা হতে চলেছে, তা ধরে নিতে হবে। রাজধানীতে জনসংখ্যা এবং পরিকাঠামোগত প্রয়োজন কমবে না। তাই আগামীতে এই ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটোরি বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য একটি যৌথ কৌশল তৈরি করেছে। শহরগুলো বুঝতে পেরেছে যে দূষণমুক্ত বাতাসের জন্য একে অপরের ওপর সবাইকে নির্ভর করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলোকেও নিজেদের মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে ভবিষ্যতের বন্যার মোকাবিলা করার জন্য যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে।

