সমস্যা ভাগ করে নিতে হবে  

August 31, 2023 11:11 am | Updated 11:11 am IST

কাবেরী অববাহিকায় সমস্যা অস্বাভাবিক নয়। এই বছরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বর্ষার কারণে কেরল এবং কর্ণাটকের ক্যাচমেন্টে বিপর্যস্ত হওয়ার চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার দেখা গেছে। তামিলনাড়ু, যেখানে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তার ভাগের প্রায় ৫১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট মতন ক্রমাগত বাড়তে থাকা ঘাটতি রয়েছে, আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত বিলিগুন্ডুলুতে প্রতি সেকেন্ডে ২৪০০০ ঘনফুট (কিউসেক) বা দিনে প্রায় ২.০৭ ঘনফুট জলের প্রয়োজন। ১১ আগস্ট কাবেরী ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (CWMA) সভায় এটির প্রতিনিধিরা জল ছাড়ার পরিমাণ নির্ধারণে CWMA-এর প্রদত্ত পরিবর্তন নিয়ে প্রতিবাদ করার পরে, এই কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টে যায়, সেখানে কর্তৃপক্ষ ১ সেপ্টেম্বরে তার রিপোর্ট পেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগস্ট মাসে জল ছাড়ার অনুরোধ ছাড়াও, তামিলনাড়ু আদালতকে অনুরোধ করা হয়েছিল, কাবেরী জল বিরোধ ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত রায় (২০০৭) এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে আদালত দ্বারা সংশোধন করা অনুসারে কর্ণাটককে সেপ্টেম্বরের জন্য যেন ৩৬.৭৬ ঘনফুটের পরিমাণ জল ছেড়ে দেওয়া হয়। কাবেরী ব-দ্বীপের কৃষকদের স্বল্পমেয়াদী স্থায়ী (ধান) কুরুভাই ফসল বাঁচাতে ৫.৬ লক্ষ একর জমির জন্য এখানে জল প্রয়োজন। অন্যদিকেও পরিস্থিতি ভালো নয়। কর্ণাটক তার হলফনামায় আদালতকে জানিয়েছে যে তাদের দুটি মূল জলাধারের ক্যাচমেন্টে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে। CWMA অববাহিকায় কর্ণাটকের চারটি জলাধারে প্রবাহের ঘাটতিও প্রায় ৫১%, সেটি পরীক্ষা করে জানিয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি যে তামিলনাড়ু “বুঝতে পারেনি যে ২০২৩ হলো একটি সাধারণভাবে যত পরিমাণ জল বছরে প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ হওয়ার বছর নয়, বরং এটি একটি প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল না পাওয়ার বছর”।

উভয় রাজ্যের অবস্থার জন্য সমস্যা শেয়ার করার ফর্মুলা প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করে — যেটি নীতিগতভাবে উভয়ের পক্ষপাতী। ট্রাইব্যুনাল, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে, বরাদ্দকৃত শেয়ারের আনুপাতিক হ্রাস করার ধারণার পক্ষে ছিল, যা আদালত ২০১৮ সালে নিজের রায়ে পুনর্ব্যক্ত করেছিল। তবে বাস্তবে যদি কর্তৃপক্ষ এবং এর সহায়তাকারী সংস্থা, কাবেরী ওয়াটার রেগুলেশন কমিটি (CWRC) এর সিদ্ধান্তগুলো একটি ইঙ্গিত হয় তাহলে এটির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে হয়। এই মাসের শুরুর দিকে, সিডব্লিউআরসির করা ১৫০০০ কিউসেকের সুপারিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিয়ে ১০০০০ কিউসেক করা হয়েছিল। যদিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এটি বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দায়ী, যদিও এটির সিদ্ধান্তগুলো পরিবর্তনের জন্য করা হয়েছে এমনটা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। তামিলনাড়ুতে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী (অক্টোবর-ডিসেম্বর) অবশিষ্ট বর্ষা এবং বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে ৫০০০ কিউসেক ছেড়ে দেওয়ার CWMA-এর নির্দেশ মেনে চলার জন্য কর্ণাটকের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিম্ন নদীপ্রান্তীয় রাজ্যের জন্য কোয়ান্টাম অপর্যাপ্ত, তবে দুটি রাজ্য যা করতে পারে তা হল কাবেরী যাতে কোনও ভাবেই সমস্যাতে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.