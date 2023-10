দুর্বলের জয়

October 02, 2023 10:34 am | Updated 10:35 am IST

তামিলনাড়ুর একটি উপজাতি সম্প্রদায় আজ থেকে তিন দশক আগে রাজ্য সরকারের অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল। তারা অবশেষে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থা ওপর আস্থা ফিরে পেল। ২৯ সেপ্টেম্বর মাদ্রাস হাইকোর্টে যে জয় তারা পেয়েছে, সেটা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাতেও একটা নজিরবিহীন ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ৬৫৫ জন আদিবাসী সরকারি শক্তির সামনেও বুক চিতিয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। তারা অবশেষে সরকার পক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ইস্টার্ন ঘাটের অন্তর্গত, তামিলনাড়ুর ধর্মপুর জেলায় ছবির মতো সুন্দর চিতেরির ভাচাঠি এলাকায় লোকজন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানেই বসবাস করছেন। তবে ১৯৯২ সালের ২০ জুনের একটি ঘটনা তাদের জীবনটাই পাল্টে দেয়। ওই দিন তাদের গ্রামে পুলিশ, ফরেস্ট এবং রেভেনিউ আধিকারিক সহ মোট ২৬৯ জন হাজির হন। ওই সরকারি কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, গ্রামবাসীরা অবৈধভাবে চন্দনকাঠ কেটে তা পাচার করার কাজে যুক্ত। এর পরের তিন দিন ওই গ্রামে রীতিমতো তাণ্ডব চলে। গ্রামবাসীদের মারধর করা হয়, তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়, কুয়োর জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং নাবালিকা সহ ১৮ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জয়ললিতা।

এই ঘটনার পর রাজ্য সরকার নিজেদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করতে রাজি হয়নি। তখন গ্রামবাসীরা মাদ্রাস হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে এই ঘটনায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের তদন্তের দাবি করেন। ১৯৯৬ সালে সিবিআই চার্জশিট দাখিল করে। ধর্মপুরিতে একটি সেশনস কোর্টে আরও ১৫ বছর ধরে এই মামলার শুনানি চলে। ২০১১ সালে গ্রামবাসীরা অভাবনীয় জয়ের স্বাদ অনুভব করেন। এসসি/এসটি আইন ১৯৮৯ অধীনে ধর্ষণ থেকে অত্যাচার, নানা অভিযোগে সমস্ত অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে ট্রায়াল কোর্ট। তবে আমলাদের পাল্টা আবেদনের প্রেক্ষিতে, মাদ্রাস হাইকোর্ট এই রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকের শাসনে সরকারপক্ষ তাদের আমলাদের বাঁচাতেই উদ্যোগী হয়। আমরা এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যখন প্রশাসনের তিনটি শাখার স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার ব্যাপারে সরকারের সাথে বিচারবিভাগ বার বার বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ট্রায়াল কোর্টের রায় যেভাবে হাইকোর্ট বহাল রাখল, তা নির্বাচিত সরকারদের উদ্দেশ্যে একটা সতর্কবার্তা যে তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে শাসন পরিচালনা করতে পারে না। এছাড়া, এসসি/এসটি আইন অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় বলে সমালোচনা করা হয়। তবে ভাচাঠির ক্ষেত্রে তা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। আদিবাদীসের অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও আদালতের এই রায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি প্রমাণিত হলো যে ভারতে অনেক বৈষম্য থাকলেও সতর্ক নাগরিক সমাজ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আইনজীবী, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য ভুক্তভোগীদের হার না মানা মানসিকতা তাদেরকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং বিচারব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ন্যায়বিচার পেতে পারেন।

