ভেটো দিয়ে নীর করে দেওয়া

April 22, 2023 12:05 pm | Updated April 23, 2023 01:09 pm IST

কেন্দ্র কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কলেজিয়ামকে নিজেদের সুপারিশ বাতিল করতে বাধ্য করছে

সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়াম মাদ্রাস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি এস. মুরলিধরকে নিয়োগ করার সুপারিশ প্রত্যাহার করে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজেদের পছন্দমতো ব্যবস্থা গ্রহণের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে, যারা এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আট মাস ধরে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এটা সহজেই আন্দাজ করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সুপারিশের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে, যার মূল উদ্দশ্যে সম্ভবত এই ট্রান্সফারকে আটকে দেওয়া। কলেজিয়াম এবার মাদ্রাস হাইকোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এস.ভি গঙ্গাপুরওয়ালার নাম প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর কারণ হিসাবে আপাতভাবে মনে হচ্ছে যে হাইকোর্টের জন্য একজন স্থায়ী বিচারপতি চাইছে কলেজিয়াম। সবচেয়ে প্রবীণ এই বিচারপতি প্রায় আট মাস ধরে হাইকোর্টের কার্যকরী প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মাদ্রাস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে অবসর গ্রহণ করা বিচারপতি এম.এন ভান্ডারির পদে ওড়িশা হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলিধরকে নিয়োগ করা হবে। অন্যদিকে চেন্নাইয়ের সবচেয়ে প্রবীণ বিচারপতি টি. রাজা কার্যকরী বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তবে ২০২২ সালের নভেম্বরে ঠিক করা হয় যে তাঁকে রাজস্থানের হাইকোর্টে পাঠানো হবে। বিচারপতি রাজার অনুরোধ ছিল যে তাঁকে ট্রান্সফার করার এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হোক। যদিও কলেজিয়াম তা খারিজ করে দেয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁর ট্রান্সফারের ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি, এর ফলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি মাদ্রাস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০২৩ সালের ২৪ মে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। এই পরিস্থিতি যে কলেজিয়ামের না পসন্দ, এক প্রকার সেটার জানান দিতে কলেজিয়াম আগের মতোই নিজের অবস্থানে অনড় থেকে জানিয়েছে যে বিচারপতি রাজার ট্রান্সফার “যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করতে হবে” এবং তাদের আরও পর্যবেক্ষণ হলো যে তিনি বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা চালিয়ে গেলেও সেটা মুখ্য বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি গঙ্গাপুরওয়ালার নিয়োগে কোনো বাধা হবে না। সম্প্রতি এরকম অনেক নজির দেখা গিয়েছে যেখানে সম্ভাব্য নিয়োগের তালিকায় থাকা বিচারপতিদের রাজনৈতিক মতামতের ওপর সরকার হাইলাইট করেছে, যাতে বেঞ্চে তাদের পদোন্নতি আটকে দেওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়োগ আটকে দেওয়ার মূল হাতিয়ার হয়ে উঠেছে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া বা নিষ্ক্রিয়তা। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি উঠছে তা হলো কেন্দ্রের এই নিষ্ক্রিয় থাকার মনোভাবটি একটি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হবে কি না। কলেজিয়ামের প্রস্তাবিত কোনো নিয়োগ বা ট্রান্সফারে ভেটো প্রয়োগ করার অধিকার এই মর্মে, নিঃসন্দেহে, কেন্দ্রের পায়ের তলায় মাটি আরও শক্ত করবে। কলেজিয়াম সিস্টেমে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার জন্য মোটেও একটা সুখকর ছবি নয়। বিচারব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে সিস্টেমটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তবে এখন দেখা যাচ্ছে যে কলেজিয়ামের সুপারিশ কার্যকর না করার মাধ্যমে শাসক পক্ষ এটির ক্ষমতা খর্ব করার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। তাই বাস্তবে বর্তমান ব্যবস্থায় এমন একটি আইনী অবস্থান ক্রমশ জোরালো হচ্ছে যে, সুপারিশগুলো সরকার তখনই বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে, যখন কোনো নিয়োগে তাদের অবস্থান কলেজিয়ামের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.