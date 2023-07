স্বতন্ত্রতা কমছে 

July 13, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

ভারতের তদন্ত সংস্থাগুলোর প্রাধনদেরকে চাকরিতে একাধিক এক্সটেশন দিতে ২০২১ সালে যে বিধিবদ্ধ সংশোধনী পেশ করা হয়েছিল, তা বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে ওই সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রতা একটা জোর ধাক্কা খেল। ডিরেক্টর অব এনফোর্সমেন্ট এস.কে মিশ্রকে দুইবার এক বছরের এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল। দেশের শীর্ষ আদালত এই বর্ধিত সময়সীমা বাতিল করেছে। বিচার বিভাগের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতেই হবে। তবে রায়ের বাকি অংশটুকুর মানে, এই সংস্থাগুলোর স্বায়ত্তশাসনে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য সরকারকে সুযোগ করে দেওয়া। আদালত মিশ্রকে নির্দেশ দিয়েছে, তিনি যেন ৩১ জুলাই ইস্তফা দেন। ২০২১ সালে সরকারকে আদালত বলেছিল, তাকে যেন সেই বছরের নভেম্বরের পর আর এক্সটেনশন না দেওয়া হয়। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, পার্লামেন্ট যে কোনো রায়ের ভিত্তি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরিয়ে দিতে পারে, তবে তারা আদালতের নির্দেশ বাতিল করতে পারে না। দুই বছরের মেয়াদে ২০১৮ সালে মিশ্রকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে ২০২০ সালে অরিজিনাল অ্যাপয়েন্টেমেন্টে অতীতের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংশোধন করা হয়, যাতে মেয়াদ বাড়িয়ে তিন বছর করা যায়। তার অবসর গ্রহণের সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও ২০২১ এবং ২০২২ সালে তাকে দুই বছরের দুটি এক্সটেনশন দেওয়া হয়। আগে আদালত জানিয়েছিল, শুধুমাত্র “বিরল এবং ব্যতিক্রমী” ক্ষেত্রে, যারা অবসর গ্রহণের বয়সে পৌঁছে গিয়েছেন, তাদেরকে এই রকম এক্সটেনশন দেওয়া যেতে পারে। যদিও আদালতের এই নির্দেশ সরকার অমান্য করেছে। আদালতের সর্বশেষ রায়ের বৃহত্তর তাৎপর্য হলো যে সিবিআই এবং ইডি ডিরেক্টররা তাদের অফিসে পাঁচ বছর সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত, তাদেরকে বার্ষিক এক্সটেনশন প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অবসর গ্রহণের বয়স নির্বিশেষে, সিবিআই এবং ইডির প্রধানদেরকে কমপক্ষে দুই বছরের মেয়াদ নিশ্চিত করা হয়। এই সময়সীমাকে পাঁচ বছর করার মানে, একজন অফিসার সর্বাধিক তিনটি বার্ষিক এক্সটেনশন পেতে পারেন। মিশ্রকে দেওয়া এক্সটেনশনের বিরোধীতা করা পিটিশনার এবং আদালতের নিয়োগ করা নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা মনে করেন, এই ধরনের অপরিকল্পিত, আংশিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সংস্থাগুলোর স্বতন্ত্রতা ক্ষুন্ন হয় এবং ডিরেক্টরদেরকে সরকারের কথা মেনে চলতে বাধ্য করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। আদালত বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তাদের যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে যে ২০২১ সালে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন অ্যাক্ট, দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট এবং ফান্ডামেন্টাল রুলসে যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছিল, সেগুলো পূর্বেকার রায়কে লঙ্ঘ করে, যেটিতে সিবিআই এবং ইডি প্রধানদের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করা হয়েছিল, যাতে তাদেরকে বাইরের চাপ থেকে রক্ষা করা যায়। সংশোধনীগুলো যে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না বলে জানা গিয়েছে, তা অবাক করে দেওয়ার মতো ব্যাপার। তার কারণ রাজনৈতিক নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে, কোন মামলার তদন্ত করা হবে, তা বেছে নিতে পারেন এমন ডিরেক্টরকে সরকার নিয়োগ করা মানে তা নাগরিকদের সমান বিচার ও নিরপেক্ষ তদন্তের অধিকারে ব্যাঘাত ঘটায়। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারী সংস্থাগুলোর অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে যখন সন্দেহের মেঘ দানা বেঁধেছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে সংস্থাগুলোর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করার জন্য মেয়াদ এক্সটেনশন সিস্টেমে আদালতের অনুমোদন আইনের শাসনের সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি করে না।

