বিপজ্জনক সংস্কার

July 26, 2023 12:30 pm | Updated 12:30 pm IST

ইজরায়েলের ডানপন্থী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সোমবার একটি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত জয় অর্জন করেছেন। সেদেশের এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ‘কেনেসেট’-এ বিচারবিভাগীয় সংস্কার পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার জোট উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এর জন্য বিশাল মূল্য চোকাতে হয়েছে। বিরোধীরা এই আইন প্রণয়নের ভোটাভুটি বয়কট করেছেন। পার্লামেন্টের বাইরে যখন হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ চলছে, তখন অন্যদিকে নেতানিয়াহু তার জোটের ৬৪ জন আইন প্রণেতার সমর্থন পেয়ে এই বিতর্কিত বিল উত্তর্ণ করেছেন। এই নতুন আইনের জেরে সেদেশের সরকারের “অন্যায্য” সিদ্ধান্তগুলো সুপ্রিম কোর্ট আর পর্যালোচনা করতে পারবে না। তবে নেতানিয়াহুর ডানপন্থী এবং চরম গোঁড়া দলগুলোর জোটের বক্তব্য, সরকার এবং বিচারবিভাগের মধ্যে ভারসাম্য আনতে এই আইনের প্রয়োজন ছিল। ইজরায়েল এখন ডানপন্থী অবস্থানে চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় অনেক সময়ই চরম ডানপন্থী দলগুলোর সহায়তা সহ ডানপন্থী বা মধ্য-ডানপন্থী দলের নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে বিচারবিভাগের সংঘাত বাধে। তাই নেতানিয়াহুর জোটসঙ্গীরা বিচারবিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে এই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে চান। তবে সমস্যা হচ্ছে যে সরকারের ওপর লাগাম বজায় রাখার একমাত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিচারবিভাগকে যদি সরকারের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে ইজরায়েলের শাসনব্যবস্থার অবনতি হতে পারে, বিশেষত যখন চরম ডানপন্থীরা ক্ষমতার অলিন্দে ক্রমশ উর্ধ্বমুখী অবস্থানে রয়েছে, তখন এই সমস্যা গুরুতর হতে পারে। ঠিক এই আশঙ্কার জেরেই ইজরায়েলের শ্রমিক সম্প্রদায়, বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং সংরক্ষণবাদীরা (ইজরায়েলের সেনার মূল শক্তি) প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তাদের অভিযোগ, গণতন্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করছেন নেতানিয়াহু।

যদিও শাসক জোটের চরম ডানপন্থী দলগুলোর কাছে বিচারবিভাগের ক্ষমতা কাটছাঁট করাটাই অন্যতম মূল লক্ষ্য। তাতে প্যালেস্তিনীয়দের ওপর দ্রুত লাগাম কষতে ইজরায়েলের সুবিধা হবে। ইতামার বেন-জিভির এবং বেজালেল স্মোট্রিচের মতো মন্ত্রীরা দখল করা প্যালেস্তিনীয়ান ভূখণ্ডে আরও বেশি ইহুদি ঘাঁটি এবং ইহুদি রাষ্ট্রের “বিশ্বাসঘাতক” আরব সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান। নতুন আইন প্রণয়নের ফলে, সরকারের কোনো পদক্ষেপকে “অন্যায্য” আখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করতে পারবে না। এছাড়া এই বিচারবিভাগীয় ও রাজনৈতিক সঙ্কটকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলে চলবে না। বৃহত্তরভাবে ইজরায়েল যে সমস্যার সাথে এতদিন ধরে লড়াই করছে, তার সাথে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো ইজরায়েলকে “মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতন্ত্র” বলে প্রশংসা করে। দখল করা এবং সংযুক্ত করা অংশ, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং পূর্ব জেরুজালেমে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য এই দেশে দুটি পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। বিচারবিভাগীয় সংস্কার এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে যে প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের হিংসাত্মক দখলদারি নির্বিশেষে ইজরায়েলের গণতান্ত্রিক কাঠামো সুরক্ষিত থাকবে। এটা নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে এই সংস্কারের সমর্থকরাই আবার দখলদারির পক্ষে গলা ফাটান। চরম ডানপন্থীরা ইজরায়েলকে একটি কর্তৃত্ববাদী ধর্মতন্ত্রে পরিণত করতে চায়, যাতে অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ নাক গলানোর কেউ না থাকে এবং দখল করা ভূমিতে নিজেদের পায়ের তলার মাটি আরও মজবুত করা যায়। তবে এরকম পদক্ষেপ থেকে যে খোদ ইজরায়েলের মধ্যেই সমস্যা তৈরি হতে পারে, তা স্পষ্ট হয়েছে। দেশটি একটি বিশাল সঙ্কটের মধ্যে পড়তে চলেছে। নেতানিয়াহু বিলটি উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন ঠিকই, তবে তিনি ইজরায়েলকে একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন।

