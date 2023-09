সীমানা নির্ধারণ করা

September 28, 2023 11:23 am | Updated 11:24 am IST

এই বছরের শুরুতেই উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার যোশীমঠ শহরে বিপর্যয় দেখা দেয়। সেখান থেকে ধ্বস নামার অনেক খবর পাওয়া যায়। আবাসিক এবং বাণিজ্যিক বিল্ডিংগুলোতে দেখা দেয় বিশাল ফাটল। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে তাঁবুতে, খোলা মাঠে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, তাদের ঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। যোশীমঠে এই চিড় ধরা এবং ফাটল দেখা দেওয়ার বিপর্যয়ের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের তৈরি করা তপোবন বিষ্ণুগড় বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য টানেল নির্মাণের প্রসঙ্গের কথা বলা হয়। এর পাশাপাশি, ভূগর্বস্থ জলস্তর নেমে যাওয়া বা নগরায়ণের বাড়বড়ন্তের ফলে ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের জেরে এই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে বলেও অনুমান করা হয়। এই সমস্ত সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলো বিশদে খতিয়ে দেখার জন্য উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আটটি বিখ্যাত সংস্থাকে গবেষণা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, এই সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত থাকা বিজ্ঞানীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন গবেষণার তথ্য জনসমক্ষে না প্রকাশ করেন। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সোর্স থেকে উত্তরাখণ্ডের সাবসার্ফেসের উপগ্রহ চিত্র থেকে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। তাই শুধুমাত্র কেন্দ্রের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট তথ্য সবাইকে জানানো যাবে। এর ফলে গবেষণা চালানো সংস্থাগুলোর সমস্ত রিপোর্ট বহু মাস ধরে উপলভ্য হলেও তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। এই বিষয়টিতে কড়া অবস্থান গ্রহণ করে উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্ট। তথ্য প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে। আর তার পরই, গত সপ্তাহে উত্তরখণ্ড সরকার ওই তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসে।

রিপোর্টগুলো টেকনিক্যাল। উত্তরাখণ্ডে হওয়া নির্মাণকাজের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি নিয়ে আগে থেকেই মোটামুটি যেসব তথ্য সবার জানা ছিল, সেগুলোই এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, রুরকির দ্য সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট উল্লেখ করেছে যে বিল্ডিং নির্মাণের যে বাধ্যতামূলক নিয়ম-নীতি রয়েছে, অঞ্চলের ৯৯% নির্মাণ ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হয়নি। রুরকির দ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হাইড্রলজি বলেছে যে স্প্রিংয়ের নেটওয়ার্ক, নিকাশি ব্যবস্থা এবং ধ্বসের এলাকাগুলো ভূমিধ্বসের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং সেগুলোর ওপর নজরদারি চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই অঞ্চলের মাটি তুলনামূলকভাবে নরম বা মজবুত না হওয়ার ফলে এখানে বড় শহরের মতো বিশাল বিশাল বিল্ডিং নির্মাণ করলে তা থেকে বিপদ ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির মতো ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য কঠোর টাউন-প্ল্যানিং এবং নির্মাণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। পাহাড়ি রাজ্যটির নাগরিকরা যাতে তাদের প্রাপ্য প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাদেরকে মেটিরিয়াল অ্যাডভান্সমেন্টের সুযোগও দিতে হবে। তবে এর পাশাপাশি, শুধুমাত্র পরবর্তী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে যাতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তা নিশ্চিত করাটা সরকারের দায়িত্ব। তাই ঝুঁকি বা বিপদ সংক্রান্ত যে তথ্য রয়েছে, তা সমস্ত স্তরের মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক কাউন্সেল অবশ্যই নীতি নির্ধারণের মেরুদণ্ড হতে হবে এবং অঞ্চলে নির্মাণ কাজের ব্যাপারে যে বিধি-নিষেধ রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

