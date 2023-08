এক উত্থানের কাহিনী

August 16, 2023 11:35 am | Updated 11:35 am IST

এক সপ্তাহেরও কম সময় আগের কথা। সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)। শীর্ষ ব্যাঙ্ক সতর্কবাণী শুনিয়েছিল, নিকট ভবিষ্যতে “হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়বে”। এবার সর্বশেষ এনএসও ডেটা থেকে দেখা যাচ্ছে, খুচরা মুদ্রাস্ফীতি গত ১৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই বৃদ্ধির মূল কারণ হলো খাদ্যদ্রব্যের উপাদানের মূল্যবৃদ্ধি। জুন মাসে কনজ্যুমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স-ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ৪.৫৫%, যা অবিশ্বাস্যভাবে ৬৯৬ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৫১% ছুঁয়ে ফেলেছে। তেল এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার বাদ দিয়ে, কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্সের (সিপিআই) ১২টি খাদ্য ও পানীয়র মধ্যে ১১টি আইটেমেরই বছর ভিত্তিক তুলনায় দাম বেড়েছে। সিপিআইতে সবচেয়ে বৃহত্তম খাদ্য উপাদান হলো খাদ্যশস্য। এটি প্রায় ১০% ওজন বহন করে। এটি চাল এবং গমের মতো প্রাথমিক খাদ্যদ্রব্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২২ সালের জুলাই মাস থেকে এটির ১৩% মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল। প্রতি মাসের তুলনায় এটির দামের গতি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১.২% হয়েছে। অন্যদিকে সিপিআইতে ৬% অবদান রাখা সব্জির মুদ্রাস্ফীতির হারে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। বছর ভিত্তিক তুলনায় সব্জির দাম ৩৭.৩% বেড়ে যায়। জুলাইতে মাস ভিত্তিক হিসাবে এর পরিমাণ বেড়ে ৩৮.১% হয়েছিল। সিএমআইই-এর একত্রিত করা ডেটা থেকে দেখা গিয়েছে, বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সব্জির দামের অনুক্রমিক বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। জুন মাস থেকে টম্যাটোর দাম ২১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ডেটা থেকে জানা গিয়েছে, ১৫ আগস্টের হিসাব অনুযায়ী, পুষ্টি সমৃদ্ধ এই খাদ্যটির দাম গত মাসের তুলনায় ৯% কমলেও, এখনও গোটা ভারতে এটির গড় খুচরা মূল্য কেজি প্রতি ১০৭.৮৭ টাকা, যা গত বছরের স্বাধীনতা দিবসে কেজি প্রতি ৩১.৬৬ টাকার চেয়ে তিন গুণেরও বেশি।

আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ভেজিটেবল সাব-গ্রুপের ১৯টি আইটেমের মধ্যে ১৮টিরই অনুক্রমিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। পেঁয়াজ (১৯%), আলু (১১%), ফুলকপি (৩২%), বেগুন (২৪%), আদা-রসুন (প্রত্যেকটি প্রায় ২১%) এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ কাঁচা লঙ্কা ((৪৬%) অধিকাংশ পরিবারের প্রতি মাসের খাবারের বাজেট পরিচালনা করার কাজটাকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। নন-ফুড আইটেমের মুদ্রাস্ফীতিতেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সিপিআইতে অন্যান্য পাঁচটি বৃহত্তর গ্রুপের সবকটিতেই অনুক্রমিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। যা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, পূর্ববর্তী মাসের তুলনায়, পণ্য এবং পরিষেবাজুড়ে প্রায় সর্বত্রই মুদ্রাস্ফীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এত কিছুর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আশ্বাস, এই মূল্য বৃদ্ধি সাময়িক। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক নীতি নির্ধারণকারীরা কয়েক মাসের হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতির সূচককে কিছুটা হলেও দেখে না দেখার ভান করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রত্যাশার বাঁধ এইভাবে ভেঙে যাওয়ায় যেভাবে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, তা অবহেলা করার মতো বিষয় নয় এবং এটি এখনও বিদ্যমান একটি সমস্যা। অন্যদিকে আবার এল নিনোর খাঁড়া এবং অসম বৃষ্টিপাতের জেরে আগামী মাসগুলোতে কৃষিজ উৎপাদনের সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। বৃহত্তরভাবে কনজাম্পশন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করার আগে, মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে সমস্ত কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, আরবিআই যে মুদ্রাস্ফীতিকে ৪% টার্গেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিজ্ঞা করেছিল, বাস্তবে তা অর্জন করা একটা পাহাড় সমান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

