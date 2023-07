ডাউনহিল ড্রাইভিং  

July 24, 2023 11:19 am | Updated 11:19 am IST

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে, ৭৭৫ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড তৈরি করার পর, এই বছর ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রে শুরুটা প্রত্যাশিত হয়নি। গত বছর জিনিসপত্রের আউটবাউন্ড শিপমেন্টের পরিমাণ ৪৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছিল। তবে এই বছরের এপ্রিল থেকে জুনের ত্রৈমাসিক পর্যন্ত সেই পরিমাণটি ১৫.১% হ্রাস পেয়েছে। জুন মাসের প্রাথমিক রপ্তানি জিনিসপত্রের পরিমাণ ৩৩ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি রয়েছে, যা গত আট মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং বছর ভিত্তিক তুলনায় ২২% হ্রাস পেয়েছে। কোভিড-১৯ লকডাউনের প্রথম দিকের মাসগুলোতে এমনটা দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে, রপ্তানির তুলনায় কিছুটা ধীর গতিতে হলেও, আমদানিতেও প্রথম ত্রৈমাসিকে হ্রাস দেখা গিয়েছে। গত বছর রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত শুরু হওয়ার পর আমদানি বিল ৪৪.৫% ছুঁয়েছিল। গত বছরের সেই ত্রৈমাসিকের তুলনায়, এই বছর মূলত জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ায় ১২.৭% হ্রাস হয়েছে। সোনা এবং তেলের আমদানি বাদ দিলে, প্রথম ত্রৈমাসিকে, দেশে আগত শপমেন্টের পরিমাণ ১০.৫% কমে গিয়েছে। তদনুযায়ী, মে মাসে নন-অয়েল, নন-গোল্ড জিনিসপত্রের আমদানিতে যে ২% হ্রাস দেখা যায়, সেটি জুন মাসে ১৬.৭% ছুঁয়ে ফেলেছে। তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ডোমেস্টিক ক্ষেত্রেও চাহিদার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমছে। এর মানে, গত বছর বাণিজ্য ক্ষেত্রের ঘাটতিতে যে ফাটল দেখা গিয়েছিল, এবার হয়তো সেটা ততটা হবে না। ভারতের অভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য এটা ভালো লক্ষণ নয়, তার কারণ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে এটি কিছুটা হলেও আমাদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

পরিষেবা সংক্রান্ত রপ্তানি এখনও বাড়ছে। তবে যে গতিতে এটি বাড়ছে, তাতে বিশেষ উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। যে প্রধান আইটি সংস্থাগুলোর দৌলতে এই অদৃশ্য রপ্তানির সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে, এই বছর তাদের রোজগারের পূর্বাভাসেও একটা বিষণ্ণ ছবি ধরা পড়েছে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাহিদায় ভাটা শুধুমাত্র বাণিজ্যকে যে প্রভাবিত করবে তা নয়, এর পাশাপাশি এটি থেকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত নীতিতে কড়াকড়ি করলে আর্থিক মার্কেটে অনিশ্চয়তার পরিমাণও বাড়বে। অর্থ মন্ত্রক সম্প্রতি যেমনটা উল্লেখ করেছে যে, এই ট্রেন্ডগুলো যদি আরও শক্তিশালী হয়, তাহলে এই বছর ৬.৫% উন্নতির আশা হয়তো বাস্তবে রূপায়িত হবে না। তবে জুন মাসে, যুক্তরাজ্যে আংশিকভাবে খুচরো ক্ষেত্রে বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিকে শেষ পর্যন্ত মন্দার অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফিতীর পরিমাণও কমেছে, তাই চাহিদা ও অ্যাক্টিভিটিতে আরও বেশি বিধি-নিষেধের বদলে বরং সুদের হারের বিরতি নিয়ে আশা তৈরি হয়েছে। পাহাড়ে গাড়ি চালাতে গেলে, যে গাড়িগুলো ওপরের দিকে উঠছে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হয়। যার মানে এও হতে পারে, নিচের দিকে নামতে থাকা কোনো গাড়িকে নিরাপদে রিভার্স করা বা পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া। রপ্তানিতে সামগ্রিকভাবে ডাউনহিল ট্রেন্ডের মধ্যে কিছু উজ্জ্বল ক্ষেত্র দেখা গিয়েছে, যেমন ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্রের শিপমেন্টে বৃদ্ধি। বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ অথবা বাধার জেরে, যে সমস্ত প্রোডাক্টে প্রভাব পড়ছে, তা অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে। ভারতীয় নীতি নির্ধারণকারীদেরকে ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগী দেশের সাথে টক্কর দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আরও সক্রিয় হতে হবে এবং বিভিন্ন মার্কেটে বিপথগামী ট্রেন্ডের ওপর খুব কাছ থেকে নজর রাখতে হবে। তাহলে রপ্তানিকারীদেরকে আন্তর্জাতিক চাহিদার ফায়দা নিতে সক্ষম করে তোলা যাবে, তা যতই সামান্য হোক।

