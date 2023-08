প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ

August 11, 2023 12:24 pm | Updated 12:24 pm IST

দ্য ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়া বাঘ সুমারি পরিচালনা করে। তারা আনুমানিক বাঘ সংখ্যার সর্বশেষ তথ্য আপডেট করেছে। বিগত আট বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য মধ্যপ্রদেশে বাঘের সংখ্যা ৭৮৫টি বলে জানা গিয়েছে, যা দেশের সর্বমোট বাঘের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। শেষবার যখন বাঘ সুমারি হয়েছিল, তার তুলনায় এবার রাজ্যটিতে বাঘের সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিহারেও বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তাদের বৃদ্ধির পরিমাণ মধ্যপ্রদেশের বাঘের সংখ্যার চেয়ে ১০% কম। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাঘের সংখ্যা কত হবে, তা অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রদেশ বাঘ এবং তাদের শিকারের সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়েছে।

গত দুই দশকে মধ্যপ্রদেশ বরসিংহের (সোয়াম্প ডিয়ার) মতো প্রজাতির প্রাণীকে সতপুদা ও বান্ধবগড় এবং গৌরকে বান্ধবগড় ও সঞ্জয়-ডুবরি টাইগার রিজার্ভের মতো নতুন বাসস্থানে ফের বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। উচ্চ ঘনত্বযুক্ত পেঞ্চ এবং বান্ধবগড় থেকে ট্রান্সলোকেশনের মাধ্যমে সতপুদা ও সঞ্জয় টাইগার রিজার্ভ, নৌরাদেহী, কুনো এবং গান্ধিসাগর ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারিতে চিতলের (স্পটেড ডিয়ার) মতো শিকার প্রজাতির প্রাণীকে সফলভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা হয়েছে। এই কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রায়শই প্রাণীগুলোকে ট্র্যাকিং, ডার্টিং এবং ক্যাপচারিং করা হয়, তারা সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদেরকে একটি আবদ্ধ এলাকার মধ্যে আটকে রাখা হয় এবং তারপর তাদের নতুন বিচরণ ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে বাস্তুতন্ত্রের নীতি বলছে, অনুরূপ রিলোকেশনগুলো কেবলমাত্র এমন ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত, যা সেই প্রজাতির প্রাণীদের কাছে খুব বেশি অপরিচিত নয়, অন্যথায় তা থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাবে না। তবে ফরেস্ট কনজার্ভেশন অ্যাক্টে হওয়া সাম্প্রতিক সংশোধনগুলোর মাধ্যমে বিশাল বনাঞ্চলকে শিল্পের কাজের জন্য প্রস্তুত করার পর্যাপ্ত উপায় প্রদান করা হয়েছে। এর মানে, রিজার্ভগুলোর মধ্যে আরও বেশি সংখ্যক বিভাজন এবং মাংসাশীর সংখ্যা বজায় রাখতে শিকারকে স্থানান্তর করার প্র্যাক্টিসের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীলতা। যদিও এটি ভারতের সংরক্ষণ দর্শনের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে প্রশ্ন তুলছে। ভারতে সাধারণত সংক্ষণ মানে বোঝায় বেড়া দেওয়া, আলাদা বা পৃথক জায়গা তৈরি এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকে বিশাল সংখ্যায়, নির্ধারিত অঞ্চলের মধ্যে থাকতে বাধ্য করার মতো পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া। প্রজেক্ট টাইগার থেকে শুরু করে, ভারতের সংরক্ষণ নীতি বা দর্শনের মূল ধারনা ছিল যে বাঘের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করা, যেখানে বাঘ ও মানুষ, উভয়ই সহাবস্থান করবে। সংযুক্ত জঙ্গলের ল্যান্ডস্কেপ বজায় রারা এবং মানুষ ও পশুরা যাতে নিজেদের সীমানার মধ্যে থাকে, তা নিশ্চিত করার কাজগুলো সরকারের কাছে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। শিকার এবং শিকারীর সংখ্যার ভারসাম্য প্রাকৃতিক উপায়ে বজায় থাকবে, এমনটা স্রেফ কল্পনার জগতে সম্ভব। তাই এবার বাকি রাজ্যগুলোকেও সক্রিয় শিকার পরিচালনা নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। এর জন্য বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আশেপাশে বসবাস করা লোকজনের সাহায্য প্রয়োজন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই প্রাণীগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখতে নির্দিষ্ট বিচরণস্থলের প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা মূল্যায়ন করতে শুধুমাত্র মাংসাশী প্রাণীগুলোর সংখ্যার ওপর নজর দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে যাওয়ার ধারনাটি ধারাবাহিকভাবে আরও উন্নত হচ্ছে।

