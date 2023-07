এখনও অসম্পূর্ণ  

July 25, 2023 12:19 pm | Updated 12:19 pm IST

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যাপারে একটি যৌথ বিবৃতি সহ, ভারত এবং শ্রীলঙ্কা তাদের সম্পর্ক অগ্রসর করার কৌশল স্পষ্ট করেছে। গত সপ্তাহে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহের মধ্যে আলোচনার পর “সংযোগের প্রচার করা, আরও সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করা: ভারত-শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের লক্ষ্য” শিরোনামের এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিবৃতিতে যে পাঁচটি বিষয়ের লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: মেরিটাইম, এয়ার, শক্তি, বাণিজ্য এবং সাধারণ নাগরিক পর্যায়ের উদ্যোগ। মেরিটাইম এবং এয়ার কানেক্টিভিটিতে বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কায় বন্দর এবং বিমানবন্দর তৈরি করা, ফেরি পরিষেবা ফের চালু করা এবং শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বের প্রদেশগুলোর সাথে তামিলনাড়ুকে সংযুক্ত করার জন্য ফ্লাইট নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে এনার্জি কানেক্টিভিটিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কায় নবীকরণযোগ্য বায়ু শক্তি ও সোলার প্ল্যান্ট তৈরি করা। গত বছর শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। দেশটি ঋণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে ধীরে ধীরে কাজ করছে। এই অবস্থায়, ভারত ও শ্রীলঙ্কা, উভয় দেশই নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যের প্রত্যাশা করছে। শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই ডিজিটাল পেমেন্ট চালু করতে এবং বাণিজ্যের জন্য ভারতীয় টাকা ব্যবহার করায় অনুমোদন দিতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া উভয় দেশই পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভ্রমণ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য উপায় অনুসন্ধান করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

যৌথ লক্ষ্যের যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে। তবে এতে খামতিও রয়েছে। ভারতীয় মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার নিয়ে তৈরি হওয়া দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করা এবং উত্তর ও পূর্ব প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য ১৩এ সাংবিধানিক সংশোধনী বাস্তবায়ন করতে শ্রীলঙ্কার আগের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বিক্রমাসিংহের সফরের সময় প্রকাশ করা লিখিত নথিপত্রগুলোতে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। মোদী তার বক্তব্যের সময় ক্ষমতা হস্তান্তর এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানানোর পাশাপাশি শ্রীলঙ্কান তামিল কমিউনিটির জীবন ও সম্মান সুনিশ্চিত করার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বিক্রমাসিংহকে সমর্থন প্রদান করা, ক্ষমতায় থাকা এসএলপিপি কলম্বোতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে দীর্ঘদিনের সমস্যা সৃষ্টিকারী এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই সরকারের “নির্বাচনী আদেশের” অভাব রয়েছে। দিল্লিতে বিক্রমাসিংহের মন্তব্য, কিংবা যৌথ বিবৃতি, কোথাও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উল্লেখ নেই। তার মানে, দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠক থেকে যে বৃহত্তর বার্তা পাওয়া যাচ্ছে তা হলো: নয়া দিল্লির ওপর শ্রীলঙ্কা অন্যান্য অনেক বিষয়ে নির্ভর করলেও দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনাতে তামিল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ভারতের যে ঐতিহাসিক উদ্বেগ রয়েছে, তা উত্থাপন করাকে শ্রীলঙ্কা ভালো নজরে দেখছে না। ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে মজবুত বন্ধন থাকলেও, অতীতে ইতিহাসের কারণেই উভয় দেশের সম্পর্কে সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং এই সমস্যাগুলোর গ্রহণযোগ্য সমাধানের কথা উল্লেখ না করলে ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যে কোনো উদ্যোগই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.