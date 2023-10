সোনায় সোহাগা

October 03, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

চীনের হ্যাংঝৌতে চলতে থাকা এবারের এশিয়ান গেমসে ভারতের ফলাফল বেশ ভালো। গেমসে রবিবার ভারতের লড়াই, দৃঢ় মানসিকতা এবং আধিপত্যের এক অসাধারণ ছবি দেখা গিয়েছে। সেই সাথে ভারত ৫০টি পদক জিতে নিয়েছে এবং ১০০টি পদক জয়ের লক্ষ্যের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। রবিবার ভারত ১৫টি পদক জিতেছে, যা এশিয়াডে এক দিনের একটি রেকর্ড। এর মধ্যে নয়টি পদকই অ্যাথলেটিক্স থেকে এসেছে। অ্যাথলেটিক্সে দেশের হয়ে প্রথম সোনা জিতে নজির সৃষ্টি করেছেন অবিনাশ সাবলে। ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে তিনি ফ্রন্টরানিং স্টাইলে রেকর্ড তৈরি করেছেন। অন্যদিকে শট পুটে এশিয়ান রেকর্ড হোল্ডার তাজিন্দেরপাল সিং তুর গত কয়েক মাস ধরে কুঁচকির চোটে ভুগেছেন। তবুও তার হার না মানা লড়াই অনুপ্রেরণা জোগায়। শেষ রাউন্ডে গিয়ে তিনি সোনা জয় করতে সক্ষম হয়েছে। ১০০ মিটার হার্ডলস ছিট নাটকীয়তায় মোড়া। ফলস স্টার্টের জন্য ইয়ানি উ নামের এক চীনা অ্যাথলিট সহ জ্যোতি ইয়ারাজিকে প্রথম ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হয়। তবে প্রতিবাদ করলে, পরে তাকে দৌড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়। উ সত্যিই ফলস স্টার্ট করেছিলেন। তাই তাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়ার পর জ্যোতির ব্রোঞ্জ পদকটি রূপোতে আপগ্রেড করা হয়। ২০১৮ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত গতবারের এশিয়াডে ভারতের সোনার খনি হয়ে ওঠে অ্যাথলেটিক্স। সেবার অ্যাথলেটিক্সে ভারত ১৬টি সোনার পদক জিতে নিয়েছিল। এবারে স্বর্ণ পদক জয়ে শুটিং একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। শুটিংয়ে ভারত সাতটি সোনা জিতেছে, যার মধ্যে পাঁচটি এসেছে টিম ইভেন্ট থেকে।

কিছু অসাধারণ কাহিনীও রয়েছে। যেমন অশ্বারোহী ড্রেসেজ টিম ৪১ বছর পর সোনা জিতে নিয়েছে। শুটিংয়ে মনযোগ দেওয়ার জন্য সিফ্ট কউর সামরা এমবিবিএস পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহিলাদের ৫০ মিটারের রাইফেল শুটিংয়ে তিনি সোনা জিততে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া মহিলাদের ক্রিকেট টিম এবারের এশিয়াডে ডেবিউ করেই খেতাব জিতে নিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছে এবং ক্রিকেটকে একটি আন্তর্জাতিক খেলায় পরিণত করার জন্য অবদান রাখতে পারে। ২০১০ এবং ২০১৪ এশিয়াডে যথাক্রমে চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে ক্রিকেট খেলা হলেও দ্য বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) এই গেমসগুলোতে দল পাঠায়নি। কিছু অবিশ্বাস্য মুহূর্তও রয়েছে। টেবিল টেনিসে মহিলাদের ডাবল বিভাগের সেমিফাইনালে চিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চেন মেং এবং ইদি ওয়াংকে পরাজিত করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন ভারতের সুতীর্থ মুখার্জী এবং ঐহিকা মুখার্জী। পুরুষদের হকি লিগের ম্যাচে পাকিস্তানকে ১০-২ গোলে পরাজিত করেছে ভারত। তবে পদক জয়ের সংখ্যার দিক থেকে, আয়োজক দেশ চীন অনেক এগিয়ে রয়েছে। স্বর্ণ পদক জয়ের ক্ষেত্রে তারা ভারতের থেকে প্রায় ১০ গুণ এগিয়ে আছে। তবে দেখে মনে হচ্ছে যে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার দক্ষতা রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আগামী দিনের জন্য এটা একটা ইতিবাচক ব্যাপার। ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াশ, টেনিস, গল্ফ, রোয়িং এবং সেইলিংয়েও ভালো ফলাফল দেখা গিয়েছে। আগামী কয়েকদিনে আরও ভালো কিছু দেখা যাবে বলেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

