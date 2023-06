দ্বিতীয় সেরা

June 13, 2023 09:44 am | Updated 09:44 am IST

আইসিসি ইভেন্ট থেকে ফের একবার খালি হাতে ফিরতে হলো ভারতকে। রবিবার লন্ডনের ওভাল ময়দানে, ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২০৯ রানে পরাজিত হন রোহিত শর্মারা। যার মানে, এবারও ভারতকে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় সেরার মুকুট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ২০২১ সালে, সাউদ্যাম্পটনে হওয়া টেস্ট ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল বিরাট কোহলির টিমকে। মাঝখানে নেতৃত্ব বদলেছে। এবার রোহিত শর্মার দলও একটি পরিণতির মুখোমুখি হলো। ফের একবার আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে ট্রফি ছাড়াই ফিরতে হচ্ছে ভারতকে। ভারত শেষবার আইসিসি ইভেন্টে জয়ী হয়েছিল ২০১৩ সালে। সেবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরার খেতাব পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেট দুনিয়ায় সাউথ আফ্রিকা চোকার্স নামে পরিচিত। তাদেরকে একাধিকবার ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিপক্ষের কাছে পরাজিত হতে দেখা গিয়েছে। ইদানিং টিম ইন্ডিয়াকে অনেকটা সেরকম মনে হয়েছে। কঠিন পরিশ্রম করার পরেও, শেষ মুহূর্তে গিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছে না ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে এবারের চিত্রটা একটু অন্যরকম ছিল। ঘরের ময়দান হোক বা বিদেশের মাঠ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের রেকর্ড বেশ ভালো। তাই আশা করা হচ্ছিল, টিম ইন্ডিয়া কিছু একটা করে দেখাবে। ২০১৮-১৯ সিজন থেকে টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেকবারই অস্ট্রেলিয়ার চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে ভারত। তবে আইসিসি ইভেন্টে অজিদের জয়ের রেকর্ড তুলনামূলকভাবে ভালো। ইডেন গার্ডেন্সে ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপ জয় থেকে শুরু করে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল, অস্ট্রেলিয়া যে একটা কঠিন প্রতিপক্ষ, সেটা তারা বার বার প্রমাণ করেছে। ওভালে পঞ্চম দিনে ভারত অবিশ্বাস্য কিছু করতে পারে বলে অনেকে আশা প্রকাশ করেছিলেন। তবে বাস্তবে তেমনটা ঘটেনি। প্রথম ইনিংসে ভারত ভালো ব্যাটিং করতে পারেনি। বোলিংও প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। রোহিত শর্মার দলের সামনে যে পাহাড় সমান বাধা ছিল, তারা তা টপকাতে পারেনি।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শেষ করার পরই অনেকে ভারতীয় টেস্ট দলে যোগ দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা যে ক্রিকেটের সবচেয়ে কঠিন ফরম্যাটের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত ছিলেন না, সেটা দেখা গেল। টি-২০ ক্রিকেটের পারফরমেন্স যে টেস্টের লড়াইয়ে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়, সেটাও স্পষ্ট হলো। ওভালে দল নির্বাচনে অনেক ভুল হয়েছে। মেঘলা আকাশ এবং পিচে ঘাস দেখে ভারতীয় দলে চারজন সিমার নেওয়া হয়। দলের একমাত্র স্পিনার ছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। দলের প্রথম একাদশে জায়গা পাননি অফ স্পিনার অশ্বিন। যদিও আবহাওয়া এই ম্যাচে তেমন প্রভাব ফেলেনি। ম্যাচের পাঁচদিনই পরিষ্কার আকাশ দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার স্কট বোল্যান্ড এবং নাথান লিয়নের পারফরমেন্স থেকে বোঝা গিয়েছে যে পিচে পেস বোলার এবং স্পিনার, সবার জন্যই কিছু না কিছু ছিল। শতরান হাঁকিয়েছেন স্টিভ স্মিথ এবং ট্র্যাভিস হেড। অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়াতে অজিঙ্কে রাহানে বাদে বাকি কেউ ব্যাট হাতে বড় রান করতে পারেননি। তিরিশ উর্ধ্ব রোহিত, কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা এবং রাহানে যে বয়সের ভারে জর্জরিত এবং তাদের বিকল্প সন্ধান করা প্রয়োজন, এমন বিষয় নিয়েও চর্চা হচ্ছে। দলের ঝুলিতে রান থাকলে তবেই বোলাররা ডিফেন্ড করতে পারেন এবং বিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করতে পারেন। বর্তমান ইউনিটের কাছে এটা অধরাই থেকে গিয়েছে। কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা সহ নির্বাচকদেরকে এর সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতে ওডিআই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। টেস্ট, ওডিআই হোক বা টি-২০, সমস্ত ফরম্যাটে দল গঠন নিয়ে স্পষ্টতা থাকা প্রয়োজন। তার জন্য যদি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তা নেওয়া হোক।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.