নামের মানে অনেক

July 21, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

২৬টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের যৌথ মঞ্চ ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি আগে থেকে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সংকল্পের ইঙ্গিত হিসাবে দাবি করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি, ভাষা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি বিরোধীদের একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ ও শেষ সহায় বলা যায়। দেশের আদলে জোট নিজেদের নাম দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয়তাবাদের মোকাবিলা করতে চায়। বিরোধীদের আশা, নামটি ভোটারদেরকে এই বার্তা দেবে যে, ভারতের বৈচিত্রময় চরিত্রের প্রতি বিজেপির বিরূপ মনোভাব রয়েছে। কৌশলগত এবং মতাদর্শগত, উভয় দিক থেকেই বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়েছেন। অন্যদিকে বিরোধীদের এই ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সূচনাকেই আপত্তিকর হিসাবে দাবি করেছে শাসক দল। বিজেপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বিরোধী দলগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে চাপে রাখার চেষ্টা করেছে। কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারা যদি জয়ী হয়, সেক্ষেত্রেও তাদের দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো দাবিদার থাকবে না। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধীদের জোট তৈরিতে অনেকটাই সহায়তা করেছে। ২০১৪ সাল থেকে দেশে বিজেপির আধিপত্য শুরু হয়েছে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ‘ইন্ডিয়া’ বিরোধীদের সবচেয়ে সেরা, সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ বা প্রচেষ্টা বলা যায়।

‘ইন্ডিয়া’র একটি অক্ষ হিসাবে কাজ করছে কংগ্রেস, যদিও জোটের অন্তর্ভুক্ত অনেক দল দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব এবং কেরলে ‘ইন্ডিয়া’র একাধিক দল একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মূলত এটি এবং আরও অনেক কারণে এটিকে জোট বলাটা অবাস্তব বলেই মনে হচ্ছে। তবে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াই করতে হবে বলে এই দলগুলোর মধ্যে যে উপলব্ধি হয়েছে, সেটাই এখন ‘ইন্ডিয়া’র মূল ঐক্য শক্তি। বহুমুখী বা বৈচিত্রময় ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে দলগুলো বিশ্বাস করে বলে যতই বলুক, নির্বাচনে জয়ের পর আসন ভাগাভাগি নিয়ে একটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হবে। বিরোধী শিবিরের অনেক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, অনেকের নামে মামলা চলছে। তারা যে বিজেপির প্রলোভন এবং চাপের মুখ অসহায়, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এই সপ্তাহে জোট গঠনের জন্য বেঙ্গালুরুতে বিরোধী শিবিরের যে নেতা-নেত্রীরা জড়ো হয়েছিলেন, তাদের অনেকের মধ্যেই ইগোর লড়াই শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আবার অনেকের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। তবুও বিরোধীরা ফের একবার মুম্বইয়ে মিলিত হবেন বলে শপথ নিয়েছেন। এই দলগুলোর মধ্যে অনেকেরই বিজেপির প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। তারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে গিয়েও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বিজেপির নৈতিকতা ক্রমশ ক্ষয় হয়েছে। তবুও তারা বিরোধীদের দিকে পরিবারতন্ত্র বা স্বজনপোষণের রাজনীতি এবং দুর্নীতির ব্যাপারে প্রশ্ন ছুড়তে থাকবে। অন্যদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের লড়াই যে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বিজয়ী হওয়ার জন্য জনগণের সামনে নিজেদেরকে উপযুক্ত হিসাবে তুলে ধরার আগে তাদেরকে অনেক বাধার মোকাবিলা করতে হবে।

