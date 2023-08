পুরানো সম্পর্ক

August 29, 2023 03:01 pm | Updated 03:01 pm IST

গত সপ্তাহে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিৎসোটাকিসের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৮৩ সালের পর থেকে কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রিসে পা না রাখলেও ভারত-গ্রিস দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত “ক্ষয়ে” যায়নি, আবার উষ্ণতাও কমেনি। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ-পর্যায়ের যোগাযোগ না থাকার কারণে ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি এবং সাইপ্রাসের মতো ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের যে রকম ঘনিষ্ঠ কৌশলগত সম্পর্ক আছে, গ্রিসের ক্ষেত্রে তেমনটা নেই। সেই খামতি পূরণ করার জন্য, গত জুনে মিৎসোটাকিস পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর মোদীর এই সফর। ভারত এবং গ্রিস কৌশলগত পার্টনারশিপ স্থাপন করতে সম্মত হয়েছে এবং তাদের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা করার ব্যাপারে পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। এর পাশাপাশি, কানেক্টিভিটি পার্টনারশিপের ব্যাপারে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বিনামূল্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা, স্কিলড মাইগ্রেশন এবং মোবিলিটি পার্টনারশিপের ব্যাপারেও পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্ডারের আক্রমণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্ক মূলত পর্যটন, বাণিজ্য (প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার) এবং শ্রমিকদের মাইগ্রেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আরও সর্বাঙ্গীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। গ্রিক সংবাদপত্র কাঠিনমেরিনইয়ের সাথে কথা বলার সময় মোদী আশা প্রকাশ করেছেন যে ভারতের একটি গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্খাকে এবার ইইউতে গ্রিসের একটি অর্থনৈতিক গেটওয়ে হয়ে ওঠার স্বপ্নের সহায়ক হয়ে উঠবে। এছাড়া একদা উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা লুন্ঠনের শিকার হওয়া ভারত ও গ্রিস পুরানো শিল্পকলা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারেও আলোচনা করেছে। তারা নিজেদের কিছু ঐতিহাসিক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে ইউনেস্কোর মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ওপর জোর দিয়ে সফল হতে পারে।

দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কে জোরালো জিওপলিটিক্যাল প্রভাবও রয়েছে। আর্থিক ব্যাপারে একসময় গ্রিসকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হতো। এছাড়া দেশটি চিনা বিনিয়োগের ওপর অতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখন গ্রিস এই সীমিত বিকল্পের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ইজরায়েল এবং সাইপ্রাসের সাথে গ্রিস নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করেছে — যেটি তুরস্কের মোকাবিলা করার জন্য একটি জোট হিসাবে বিবেচনা করা হয় — ওআইসি এবং কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্কের ভূমিকা নিয়ে দিল্লি-আঙ্কারার মধ্যে যে উত্তেজনা রয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে এই সমীকরণ বরং ভারতের পক্ষে ইতিবাচক হতে পারে। এছাড়া প্রাচীনকালে নৌশক্তির জন্য পরিচিত হয়ে ওঠা ভারত এবং গ্রিস আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নিজেদের নৌ সীমানা বজায় রাখতে গিয়ে কিছু উদ্বেগের মধ্যে পড়ছে। মিৎসোটাকিস “যৌথ” স্বার্থের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে একজোট হতে সাহায্য করে। চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডিংয়ের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, এটি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম গণতন্ত্র ও বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভালো লক্ষণ প্রদান করেছে। তিনি বলেছেন, আবার চার দশক ধরে সময় নষ্ট না করে বরং দুই দেশেরই উচিত অনুকূল হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলা।

