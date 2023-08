August 08, 2023 01:31 pm | Updated 01:50 pm IST

বিগত তিন মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য গ্রেফতার হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এবার ‘তোষাখানার’ জন্য থাকা উপহার আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। এর আগে, গত ৯ মে, ‘আল কাদির’ ট্রাস্ট কেস চার্জ শিটের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ইমরান খানকে সর্বশেষ যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে, সেটিতে তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর মানে, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য তিনি সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারালেন এবং আগামী নভেম্বরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ঘোষণা করেছিলেন, ৯ আগস্ট তিনি সংসদ ভেঙে দেবেন। এরপর একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে সেই ট্রানজিশনের মাত্র কয়েক দিন আগেই ইমরানকে গ্রেফতার করা হলো। তিনি এবার কঠিন আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নন, যিনি জেলে গিয়েছেন এবং সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন। ইমরান ক্ষমতায় থাকার সময় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি সহ বিরোধী শিবিরের তাবড় তাবড় নেতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং শাহিদ খাকানের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে মূলত শক্তিশালী সেনার সাথে সমস্যার পরিণতি হলো এই সমস্ত গ্রেফতারি। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশারফের আমলে ইমরান খান বহুমাস ধরে গৃহবন্দী হয়েছিলেন। তবে পরে তার সাথে সেনার ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ২০১৮ সালে ইমরান যে অবিশ্বাস্য নির্বাচনী সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার পিছনে জেনারেল কামার বাজওয়ার আশীর্বাদ ছিল বলে মনে করা হয়। তবে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হওয়ার পরই ইমরানের রাজনৈতিক সমস্যা বাড়তে থাকে।

সমস্ত দিক থেকেই সরকারের পদক্ষেপ যে বাড়াবাড়ি, তা স্পষ্ট হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ইমরানকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর তার বিরুদ্ধে যে প্রায় ১০০টি মামলা করা হয়েছে, তারই মধ্যে একটির প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করা হলো। ইমরান এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মামলা হওয়ার পাশাপাশি তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের নেতাদেরকেও মামলায় জড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া ইমরান ও তার প্রাক্তন সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রদোহ এবং ধর্ম অবমাননার মামলা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আগামীতে তাদের জন্য বেশ গুরুতর শাস্তি হয়তো অপেক্ষা করছে। তবে একই সময়ে, গত অক্টোবরের উপনির্বাচনের ফলাফল এবং মে মাসে তার গ্রেফতারের পর তৈরি হওয়া প্রবল বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ক্ষমতা থেকে তাকে উৎখাত করে দেওয়া এবং তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হলেও পাকিস্তানে তার জনপ্রিয়তা কমেনি। ঠিক সেই অর্থে, সর্বশেষ মামলায় ইমরানের গ্রেফতারি এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যদিও সেই ধরনের প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ দেখা যায়নি। এটা পাকিস্তান সরকারের সাফল্য নয়, বরং এটি থেকে বোঝা যায় যে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনসাধারণের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভ দমন করেছে। এগুলোর কোনোটাই পাকিস্তানের গণতন্ত্রের জন্য ভালো বার্তা বহন করে না।

