শুধু প্রহসন

August 31, 2023 11:16 am | Updated 11:16 am IST

মঙ্গলবার যা ঘটল তা দেখার পর এটা বলতে খুব একটা অসুবিধা হবে না যে, সংঘাতে জর্জরিত মণিপুরে সরকার এবং বিধানসভার কাজকর্ম যেভাবে চলছে, সেটাকে প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। গত ৩ মার্চ বিধানসভার শেষ অধিবেশন বসেছিল। তারপর নির্ধারিত ছয় মাস কেটে যাওয়ার পর আবার অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭৪(১) অনুযায়ী, বিধানসভার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে অবশ্যই পরবর্তী অধিবেশনের আয়োজন করতে হবে। তবে অদ্ভুতভাবে, অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র ৪৮ মিনিটের মধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য তা মুলতুবি করে দেওয়া হয়। বিধানসভায় মাত্র ১১ মিনিট কাজকর্ম হয়েছে। এর পাশাপাশি বিধানসভার এই অধিবেশনে কুকি-জো কমিউনিটির ১০ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং অনুপস্থিত থাকা কুকি বিধায়কদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে বিধানসভায় উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যদিও সেই বিধায়কদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাদের কোনো কথা হয়নি। নিরাপত্তার প্রসঙ্গে তারা বলেন, ইম্ফল উপত্যকায় এখনও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা আগের চেয়ে উন্নতি হয়নি। মণিপুরে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একই দল ক্ষমতায় থাকলেও, তাদের মধ্যে থাকা একটি কমিউনিটির বিধায়করা সরকারের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। আদতে ২১ আগস্ট বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী, ৪ আগস্ট মন্ত্রীসভার তরফ থেকে রাজ্যপাল অনুসুইয়া উইকে-কে সুপারিশ করা হলেও তিনি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারেননি। অথচ ঘরছাড়া লোকজনের পুনর্বাসন, লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকা জাতিগত বিভেদের জেরে তৈরি হওয়া “অর্থনৈতিক ব্লকেড” এবং মাঝে মধ্যেই হওয়া হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন থাকলেও বিধানসভার কাজকর্ম শোচনীয়ভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা একটি দল ক্ষমতায় থাকলেও প্রত্যাশিতভাবে তারা কাজকর্ম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মণিপুর বিধানসভাতে বিতর্ক আর নতুন কোনো বিষয় নয়। পূর্ববর্তী অধিবেশনে সাংবিধানিক রীতি-নীতি মেনে চলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস বিধায়ক টি. শ্যামকুমারের দলবিরোধী কাজকর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারে তিনি একজন মন্ত্রী হয়েছিলেন। যদিও তিনি দলত্যাগ বিরোধী আইন অমান্য করার পরেও বিধানসভার স্পিকার নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ওই নেতার মন্ত্রীত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। এবার রাজ্যের বিজেপি সরকারের কাজকর্মে আইনি বৈধতার প্রসঙ্গেই গুরুতর খামতি দেখা দিয়েছে। গত ৩ মে থেকে মণিপুরে শুরু হওয়া জাগিতগত সংঘাতের পরিস্থিতি থামাতে এবং এই নিয়ে সমাধানের রাস্তা বের করার জন্য যথাযথভাবে বিধানসভার অধিবেশন পরিচালনা করতে তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিগত সংঘাত একটি জটিল সমস্যা ঠিকই। তবে এর সমাধানের জন্য অবশ্যই সাংবিধানিক উপায় প্রয়োগ করা উচিত। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সরকার একদিকে যখন নিজের কাজ করতে পারছে না, তখন অন্যদিকে বিবাদরত দুটি কমিউনিটির লোকজন ক্রমশ আরও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছেন। রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে নেতৃত্ব অপরিবর্তিত রাখার জন্য বিজেপি যে গা ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে, সেটা এই দলটির একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।

