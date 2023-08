জয় এবং প্রাপ্তি

August 22, 2023 11:07 am | Updated 08:07 pm IST

মহিলাদের প্রতিটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া মঞ্চ নয়। তার থেকে আরও বেশি কিছু। সমগ্র বিশ্বে বৃহত্তর সামাজিক সংস্কার আপন করে নিতে সহায়ক অবস্থান তৈরি করতে এবং পুরুষদের ব্যতিক্রমবাদ দূর করার প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে এটি অনেক সময় আরও ন্যায়সঙ্গত একটি সমাজ তৈরির জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ফিফা মহিলাদের বিশ্বকাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকবে। রবিবার এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলের ব্যবধানে স্পেন পরাজিত করেছে। তারকা খচিত সিডনির রাতের আকাশের নিচে, স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ার ৭৫,৭৮৪ জন অনুরাগী স্পেনকে প্রথমবারের জন্য মহিলাদের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখল। সেই সাথে তারা জার্মানির সাথে কেবলমাত্র দ্বিতীয় দেশ হিসাবে পুরুষ এবং মহিলা, উভয় ফুটবল বিশ্বকাপের খেতাব জয় করতে সক্ষম হয়েছে। দ্য গার্ডিয়ানের রিপোর্ট বলছে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে গত এক মাস ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচে গড় ৩০,০০০ দর্শক স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন। এছাড়া প্রায় দুই মিলিয়ন টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা নজিরবিহীন। একটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন মহিলাদের ইভেন্টের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলো অবিশ্বাস্য। তার কারণ অতীতে এই ধরনের টুর্নামেন্টে আয়োজক এবং দর্শক, উভয়ের তরফ থেকে অনীহা দেখা গিয়েছে। এবারের বিশ্বকাপে মাঠেও উৎকর্ষের ঝলক দেখা গিয়েছে। যেমন স্পেনের আইতানা বনমতি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। স্পেনের ওলগা কারমোনা সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল, উভয় ম্যাচেই টিমের জয়সূচক গোল করেছেন। এছাড়া নজর কেড়েছেন জাপানের হিনাতা মিয়াজাওয়া, সর্বোচ্চ গোল স্কোরার (৫) এবং ইংল্যান্ডের ম্যারি আর্পস, সেরা গোলকিপার।

এছাড়া বিশ্বকাপে মহিলাদের ফুটবলের ভৌগলিক বিস্তার দেখা গিয়েছে। পুরুষদের বিশ্বকাপে মূলত ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলোর আধিপত্য দেখা যায়। অন্যদিকে মাত্র নয়টি এডিশনের মহিলা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই দুটি অঞ্চলের টিম মাত্র চারবার জয়ী হয়েছে — জার্মানি দুবার, নরওয়ে এবং এবার স্পেন। ২০২৩ সালে কলোম্বিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছে জার্মানি। দলটি গ্রুপ স্টেজ থেকেই বিদায় নিয়েছে। ২০১১ সালের চ্যাম্পিয়ন জাপান প্রিলিমিনারি রাউন্ডে স্পেনকে ৪-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। যদিও সেই স্পেনই টুর্নামেন্টের শেষ বিজয়ীর খেতাব পেয়েছে। রাউন্ড অব ১৬-এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করে ইতিহাস তৈরি করেছে মরোক্কো। আয়োজক অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ স্থানে তাদের অভিযান শেষ করেছে, যা তাদের সর্বকালীন সেরা পারফরম্যান্স। অবসর নিতে চলা তারকা মেগান রাপিনোয়ের পায়ে ভর করে মাঠে নামা চারবারের চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের জন্য পোডিয়াম মিস করলো। তবে এর মাধ্যমে এবারের টুর্নামেন্টের সামগ্রিক গুণমান প্রমাণিত হয়েছে। নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তী মার্তা যেমনটা বলেছেন, “আমি যখন খেলতে শুরু করেছিলাম, তখন মহিলাদের ফুটবলে কোনো আইডল ছিল না। তবে কুড়ি বছর পরে এখন আমাদের সামনে আমরা অনেক মহিলার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছি....”। এই ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগাতে, ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফাকে অনেক কাজ করতে হবে। পুরুষ এবং মহিলাদের টুর্নামেন্টের পুরস্কার অর্থরাশির মধ্যে বিপুল পার্থক্য ছিল। পুরুষদের টুর্নামেন্টে পুরস্কার বাবদ মোট ৪৪০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়, তবে এবারের মহিলা বিশ্বকাপে সেই অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫২ মিলিয়ন ডলার — যা একটি ভালো উদ্যোগ বলা যেতে পারে। আগামী দিনে মহিলাদের ক্রীড়া উৎকর্ষতাকে মূল ধারার আতশ কাঁচের মধ্যে দেখার জন্য এই দিকে এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

