সবাইকে ভালোবাসুন

June 14, 2023 09:52 am | Updated 09:52 am IST

বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের মতো ক্রীড়া জগতের নায়কদেরও অনেকে অনুসরণ করেন। সময়ের সাথে সাথে রুচি বদলে যায়। অনুসরণকারীদের পরিধি আরও হ্রাস পায়। এর ফলে অন্যদের জন্য বিশেষ জায়গা থাকে না। নোভাক জোকোভিচ অনেক সময় এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকেন। যদিও তার প্রতিপক্ষ হিসাবে পরিচিত রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদাল এখনও গোটা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। জকোভিচেরও অনেক সমর্থক আছেন। তবে তিনি ফেডেরার বা নাদালের মতো বিপুল ভালোবাসা পান না। তিনি একজন বহুভাষীও বটে। জকোভিচ সার্বিয়ান, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান এবং স্প্যানিশ বলতে পারেন। তবুও সার্বিয়ার বাইরে তিনি অনুরাগীদের কাছে ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। রবিবার ফরাসী ওপেনের ফাইনালে নরওয়ের ক্যাসপার রাডের বিরুদ্ধে জকোভিচের জয় সেই মানসিকতায় বিরল পরিবর্তন আনতে পারে। এই সর্বশেষ খেতাবের মাধ্যমে তিনি রেকর্ড সৃষ্টিকারী মোট ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে নিলেন। গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যার বিচারে তিনি নাদালকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। ৩৬ বছর ২০ দিন বয়সী জকোভিচ সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসাবে রোঁলা গারোতে সিঙ্গলসে জয়ী হলেন। গত বছর নাদাল এই নজির তৈরি করেছিলেন। এছাড়া সর্বপ্রথম পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে জকোভিচ চারটি মূল খেতাব কমপক্ষে তিনবার করে জিতে নেওয়ার বিরল রেকর্ড তৈরি করেছেন। সপ্তাহ দুয়েক আগের কথা। জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জয়ী হওয়ার পর একটিও ফাইনালে উঠতে না পারা জকোভিচ প্যারিসের মাটিতে পা রেখেছিলেন। ২০ বছর বয়সী কার্লোস আলকারাজ তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছেন বলে মনে করা হচ্ছিল। তবে বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখালেন জকোভিচ। ফ্রান্সের রাজধানীতে তিনি নিজের থেকে ১৬ বছরের ছোট আলকারাজ এবং ১২ বছরের ছোট রাড, উভয়কে হারিয়ে ফের বিশ্বের সেরা হয়ে উঠেছেন।

বর্তমান সময়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামে সাফল্য দিয়েই একজন টেনিস খেলোয়াড় কতটা মহান তা বিচার করা হয়। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, জকোভিচের সর্বশেষ জয় স্পষ্ট করে দিয়েছে, কে সর্বকালের সেরা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়। তিনি মূলত নিজের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রয়েছেন। ফেডেরার হোক বা নাদাল, কিংবা অতীতের আর এক কিংবদন্তী পিট সাম্প্রাস, তাদের মতো জকোভিচ নিজের শিডিউলে খুব কমই কাটছাঁট করেছেন। তিনি চারটি মেজর খেতাব, নয়টি মাস্টার্স ১০০০ এবং এটিপি ফাইনালে কমপক্ষে দুবার করে জয়ী হয়েছে, সেগুলো কমপক্ষে তিনবার করে জিতে নিয়ে নজির তৈরি করার জন্য তার কাছে মাত্র দুটো ট্রফি কম রয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় তিনি সব বাধা কাটিয়ে নিজের স্বাস্থ্য, ফিটনেস ধরে রাখার ক্ষেত্রেও নজির তৈরি করেছেন। মহিলাদের মধ্যে ইগা সোইয়াটেক চার বছরে তার তৃতীয় এবং সর্বমোট চতুর্থ স্ল্যাম জিতে নিয়েছেন। তিনি যে আগামীতে অদম্য হয়ে উঠতে চলেছেন, সেটা প্রমাণ করেছেন। পোল্যান্ডের এই খেলোয়াড় বিশ্বসেরা হয়ে উঠেছেন। ফাইনালের আগে পর্যন্ত তার খেলায় কোনো খুঁত ছিল না। ফাইনালে চাপের মুখে পড়ে তিনি আরও বেশি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন। চেক রিপাবলিকের ক্যারোলিনা মাচোভার বিরুদ্ধে তৃতীয় সেটে ব্রেকডাউনের পরেও তিনি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হন। তিন সপ্তাহেরও কম সময় রয়েছে। তারপর উম্বলডন শুরু হবে। ঘাসের ওপর তার টপ-স্পিন গেম ততটা কার্যকর নয়। তবে উম্বলডনে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন জকোভিচের মতোই সোইয়াটেক জানেন কীভাবে নিজের পায়ের তলার মাটি খুঁজে নিতে হয়।

