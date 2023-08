কথার ব্যাপারে কথা

August 28, 2023 01:08 pm | Updated 01:08 pm IST

ভারত এবং চিন ফের একবার আলোচনার দোরগোড়া থেকে ফিরে এসেছে। নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাপারে আগের মতো আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান তুলে ধরেছে। গত সপ্তাহে ব্রিকস সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফাঁকে আলোচনায় বসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেই “ইনফর্মাল” আলোচনায় কী কী বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে, তা এখনও রহস্যের চাদরে মোড়া। তবে এই সমগ্র পর্বে, দুই দেশের প্রতিনিধিরা কী বলেছেন তা নয়, বরং কীভাবে বলেছেন, তা নিয়েই মূলত চর্চা হচ্ছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে এই আলোচনার ব্যাপারে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও বিদেশসচিব বিনয় কাত্রা ২৪ আগস্ট সাংবাদিকদের বলেন, উভয়েই “ভারত-চিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় শান্তি বজায় রাখা এবং এলএসি পর্যবেক্ষণ ও সম্মান করার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।” তিনি আরও যোগ করেন, তারা “নিজেদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে ডিসএনগেজমেন্ট এবং ডি-এস্কেলেশন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার” সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও চিনের বিদেশ মন্ত্রকের দেওয়া বিবৃতিতে, এমন কোনো বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাদের বক্তব্যে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জিনপিং বলেছেন যে উভয় পক্ষেরই “দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক স্বার্থের কথা মাথায় রাখা উচিত” এবং সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর “যথাযথভাবে মোকাবিলা করা উচিত।” চিনের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, তারা ভারতের অনুরোধেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। যদিও এর পরই নয়া দিল্লিতে থাকা “অফিসিয়াল রিসোর্সের” তরফ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়, চিন একটি সুসংগঠিত দ্বিপাক্ষিক মিটিংয়ের অনুরোধ করেছিল, যা ভারত খারিজ করে দেয়।

২০২০ সালে এলএসিতে সঙ্কট দেখা দেওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার আলোচনা নিয়ে মোট দুবার দুই দেশের নেতাদের মধ্যে সরাসরি বার্তালাপ হলো। ২০২২ সালের নভেম্বরে বালিতে জি-২০ সম্মেলনে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে “সৌজন্য” বিনিময় হয়েছে বলে প্রথমে দাবি করা হলেও, তার আট মাস পরে ভারতের বিদেশমন্ত্রক স্বীকার করেছিল যে ওই সম্মেলনের ফাঁকেও সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জি-২০ সম্মেলনেও ভারত বলেছিল যে তারা আরও সুসংগঠিত কোনো আলোচনায় বসতে রাজি নয়। যদিও ভিডিও থেকে দেখা গিয়েছে, মোদীই শেষ পর্যন্ত জিনপিংয়ের সাথে আলোচনা শুরু করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে জিনপিংয়ের সাথে আলোচনায় বসলে চিন ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হবে বা “অস্বাভাবিক” সম্পর্কের ব্যাপারে বার্তার গুরুত্ব হ্রাস পাবে, আলোচনা শুরু করা মানে সেটা এক প্রকারের পিছু হটা বা বেজিংয়ের জয়ী হওয়ার সমতুল, এমন ধরনের কোনো উদ্বেগ যদি মোদী সরকারের মাথায় ঘোরাফেরা করে, তাহলে বলতে হবে সেটা মোটেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। বরং যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা হলো যে আলোচনায় ঠিক কী বলা হয়েছে। নয়া দিল্লিতে আসন্ন জি-২০ সম্মেলনে জিনপিং উপস্থিত থাকবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই সম্মেলনের মঞ্চে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার আয়োজন করা হয়, তাহলে সেটা বরং মোদীকে স্পষ্টভাবে এবং সর্বোচ্চ স্তরে ভারতের অবস্থান তুলে ধরার সুযোগ দেবে। দুই দেশের সম্পর্কে শান্তিই প্রত্যাশিত এবং সীমান্তে ভারতের টহলদারির অধিকার ও আগের অবস্থা চিন বহাল রাখলে, তবেই সম্পর্ক যে স্বাভাবিক হবে, সেই বার্তাও তুলে ধরা সম্ভব হবে। ভারতের অনীহার পিছনে মূলত যে কারণটি রয়েছে তা হলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিনের প্রসঙ্গে জনস্বার্থের বদলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক লাভ-লোকসানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। ঠিক এই কারণেই সীমান্তের সমস্যা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে।

