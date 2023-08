পাচারের রাজনীতি

August 12, 2023 11:21 am | Updated 11:21 am IST

নির্বাচনের মাত্র ১১ দিন আগে খুন হয়ে গেলেন ইকুয়েডরের খোদ এক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটির প্রথমসারির রাজনীতিবিদরাও সুরক্ষিত নন। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে দেশটি মাদক পাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। সেখানে সংগঠিত বেশ কিছু গ্যাং ত্রাস সৃষ্টি করেছে। “মাদক-রাজনীতির” বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব হয়েছিলেন ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিও নামে এক প্রাক্তন সংবাদিক ও আইন প্রণেতা। নির্বাচনের প্রচারে নেমে তিনি গ্যাংয়ের তাণ্ডবের মোকাবিলা করতে গ্যাং লিডারদের জন্য অ্যামাজনে উচ্চ-সুরক্ষাযুক্ত জেল নির্মাণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মাদক-বিরোধী সহযোগিতা বৃদ্ধি, ইকুয়েডর থেকে মাদক রপ্তানির ওপর কড়া বিধি-নিষেধ এবং সরকার, পুলিশ এবং বিচার বিভাগ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বাপমন্থী নেতা রাফায়েল কোরেয়ার আমলে তিনি প্রচারের আলোয় এসেছিলেন। বর্তমানে নির্বাসনে থাকা রাফায়েল ২০১৪ সালে যখন প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন, তখন ফার্নান্দো সরকারের হাতে বন্দী হওয়ার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তিনি পেরুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাফায়েলের শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে তিনি একজন পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। এই হার না মানা লড়াইয়ের জন্যই সম্ভবত তাকে নিজের জীবন খোয়াতে হলো। সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, তার খুনের পিছনে গ্যাংয়ের হাত রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ ছয় জন কলোম্বিয়ান নাগরিককে গ্রেফতার করেছে, যারা মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করছে পুলিশ।

১৮ মিলিয়ন মানুষের দেশ ইকুয়েডর ২০১৭-১৮ পর্যন্তও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ একটি দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। তবে এটি বর্তমানে লাতিন আমেরিকার একটি বিপজ্জনক দেশ হয়ে উঠেছে। কোকেইনের অন্যতম বৃহত্তম উৎপাদনকারী হিসাবে পরিচিত কলোম্বিয়া এবং পেরুর মাঝখানে অবস্থিত ইকুয়েডরে সহিংস অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এই দেশ থেকে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে মাদক পাচারে অপরাধীরা উদ্যোগী হয়েছে। খুনের মতো অপরাধমূলক ঘটনা ২০১৯ সালের পর থেকে প্রায় চারগুণ বেড়ে গিয়েছে। গত বছর মোট ৪,৮০০টি খুনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। সরকারি কর্মকর্তারা বলেন, এক মেক্সিকান এবং বলকান মাদক কারবারী (আলবানিয়ান মাফিয়া হিসাবে পরিচিত) পরিচালিত দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ সংগঠন মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে স্থানীয় গ্যাং নিয়োগ করেছে। মাদক পাচারের রুট দখল করতে গিয়ে তাদের লড়াইয়ের জেরে ইকুয়েডরে গ্যাংয়েদের হিংসাত্মক কাজকর্ম বেড়ে গিয়েছে। গ্যাংগুলো এতটাই সংগঠিত যে তারা জেলগুলোকে নিজেদের অপরাধের ঘাঁটি এবং বন্দরগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এর পাশাপাশি গোটা দেশে তোলাবাজি চক্রের বিস্তার ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট গুইলারমো ল্যাসোর সরকারের বিরুদ্ধে এমনিতেই দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ড্রাগ মাফিয়াদের দাপটের সামনে তাদেরকে দেখে অসহায় মনে হয়েছে। এই পরিস্থিতির ফায়দা নিয়েই ফার্নান্দোকে খুন করেছে অপরাধীরা। ইকুয়েডরের রাজনীতিবিদ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান যদি অপরাধীদের সামনে এভাবে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে দেশটির একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কেন এবং কীভাবে ফার্নান্দোর নিরাপত্তা বলয় ভাঙা হয়েছে তা তদন্তকারীদেরকে খুঁজে বার করতে হবে এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দিতে হবে। তবে এই খুনের প্রেক্ষিতে, যে বৃহত্তর বার্তা উঠে আসছে তা হলো সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে ইকুয়েডরকে আপসহীন লড়াই শুরু করতে হবে। এই লড়াইয়ে আমেরিকার অন্যান্য দেশের উচিত কুইটোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

