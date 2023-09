পরিবর্তনের জন্য বিধি-নিষেধ

September 18, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

ইরানের বাধ্যতামূলক হিজাব সংক্রান্ত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার অভিযোগে ইরানের নীতি পুলিশ ২২ বছর বয়সী, মাশা আমিনি নামে এক কুর্দিশ মহিলাকে গ্রেফতার করেছিল। তারপর সেই মহিলার মৃত্যু হয়। এটা গত বছরের ঘটনা। এই ঘটনার পর থেকে ইরানে সরকার বিরোধী আন্দোলন দিশা হারিয়ে ফেলেছে। তবে ইরানের ধর্মতান্ত্রিক সরকার এখনও এই ধরনের পরিস্থিতির সামনে বেশ অসহায়। আমেরিকার চাপানো নিষেধাজ্ঞার জেরে এই ইসলামিক রিপাবলিকের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনিতেই শোচনীয়। দেশটি অনেক বিক্ষোভ, প্রতিবাদের সাক্ষী হয়েছে। সেখানে মাঝে মাঝেই শাসক পরিবর্তন, সংস্কারের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ। হেপাজতে থাকা অবস্থাতেই আমিনির মৃত্যুর পর ইরানে যে বিক্ষোভের ঢেউ দেখা দেয়, তাতে প্রথমে বেশ চাপে পড়ে যায় শাসক গোষ্ঠী। এর জেরে কুখ্যাত নীতি পুলিশকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা এবং হিজাব আইন পরিবরর্তনের ব্যাপারে মিশ্র ইঙ্গিত মেলে। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। বিক্ষোভকারীদের ওপর কড়া বল প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ইরানে গণ্ডগোলের জেরে ৭১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক সহ ৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কয়েকশ মানুষ জখম হয়েছে এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবাদের সাথে জড়িত থাকা কমপক্ষে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। আমিনির মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে যাতে তাকে স্মরণ করার মতো কোনো কর্মসূচীর না আয়োজন করা হয়, তার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী অনেক সমাজকর্মীকে আটক করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকেই শিয়া মুসলমানদের শক্ত মুঠোয় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ইরান। দেশটিতে সংস্কার এবং মহিলাদের স্বাধীনতার জন্য গণ দাবির একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে আমিনির নাম।

এদিকে আমিনির মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের তরফ থেকে ইরানের ওপর নতুন করে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এবার ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং অন্যান্য নেতৃত্ব ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে সরব হয়ে উঠেছেন। তবে ইরানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির মধ্যেই সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, বিধি-নিষেধের জেরে ইরানের অর্থনীতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভের সুর দেখা যাচ্ছে। তবে এত কিছুর মধ্যেও ইরানের শাসকরা মোটেও নরম হচ্ছে না। তারা নিজেদের অবস্থানে অনড়। দ্বিতীয়ত, বিক্ষোভকারীদেরকে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন মানবাধিকার নিয়ে সরব হলেও মুল্লাদের সাথে কথাবার্তা চালানোর রাস্তা বেছে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান কিছু জেল বন্দিকে অদল-বদল করার একটি চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এটির অংশ হিসাবে কাতারে দক্ষিণ কোরিয়ান অ্যাকাউন্টে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া ৬ বিলিয়ন ডলারের ইরানিয়ান তহবিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রান্সফার করতে সম্মত হয়েছে। এই বিপুল অর্থ তেহরান মানবিক সঙ্কটের মোকাবিলায় ব্যবহার করতে পারে। ইরানের সাথে পশ্চিমের সম্পর্কের মধ্যে এরকম শত্রুতা এবং আলোচনার ইরানের জনগণের জন্য মোটেও সহায়ক হচ্ছে না। বরং অর্থনৈতিক পুরস্কারের বদলে ইরানের থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং তাদের ওপর চাপ তৈরি করতে পশ্চিমের তরফ থেকে আরও ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে বার বার দেখা দেওয়া বিক্ষোভ মুল্লাদের কাছে একটি সতর্কবার্তা যে, জনগণের একটা বড় অংশ তাদের শাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন। বিক্ষোভকারীরা আপাতত হয়তো সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি, তবে তাদের অবস্থান যে চিরকাল এমনই থাকবে, তা ধরে নেওয়াও উচিত নয়। ইতিহাস বলছে, ইরানে মাঝে মাঝেই নানা চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশটির অর্থনৈতিক সঙ্কট, সরকারের কড়া অবস্থান এবং পর্যাপ্ত সংস্কারের অভাবের মতো সমস্যার সমাধান না করা হলে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হতে পারে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.