স্পেশাল ব্যাপার

July 17, 2023 11:05 am | Updated 11:05 am IST

গত সপ্তাহে দুই দিনের ফ্রান্স সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে দুই দেশের কৌশলগত পার্টনারশিপের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন ছিল অ্যাজেন্ডা লিস্টের অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয়। ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রনের সাথে মোদীর বৈঠকের পাশাপাশি, বেশ কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ভারত। আর মাত্র কয়েক মাস পর দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে হাজির হতে ভারতে পা রাখবেন ম্যাক্রন। তার আগে, দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে এই বৈঠক বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। প্রসঙ্গত, এবারের বাস্তিল ডে প্যারেডে মূল অতিথি হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এখানে ভারতীয় ট্রাই-সার্ভিস অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে। ২০০৯ সালে মনমোহন সিংয়ের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাস্তিল ডে প্যারেডে আমন্ত্রণ জানাল ফ্রান্স। এবারের মোদির সফরে দুই দেশের মধ্যে আগামী ২৫ বছরের কৌশলগত রোড ম্যাপ নিয়ে নানা চুক্তি হয়েছে, যার আনুষ্ঠানিক নাম “দিগন্ত ২০৪৭”, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা, মহাকাশ, পরমাণু শক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রিন ট্রানজিশন ও শিক্ষা এবং দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কীভাবে সহযোগিতা আরও বাড়ানো যায়, সে ব্যাপারেও একটি রোড ম্যাপ দেখানো হয়, যার মধ্যে রয়েছে মিলিটারি এবং নেভাল এক্সচেঞ্জ ও অঞ্চলটির দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য একটি ট্রাইল্যাটারেল উন্নয়ন তহবিল। এছাড়া এবার ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য আরও ২৬টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান (রাফায়েল-এম), ২০০৮ সালের কেনাকাটার অংশ হিসাবে আরও তিনটি স্করপেন সাবমেরিন কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের জন্য হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স লিমিটেড এবং সফরানের মধ্যে চুক্তি হয়েছে।

একই কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ওপর ভারত-ফ্রান্স, দুই দেশের শ্রদ্ধার ওপর ভর করে, তাদের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্কের ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তাদের বিদেশ নীতির কারণে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার কড়া অবস্থান বজায় রেখেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তুলতে পশ্চিমি দেশগুলোর জোটে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে ফ্রান্স। তবে পশ্চিমের অন্যান্য দেশের মতো, ফ্রান্স বলেনি যে এই ব্যাপারে ভারতকে নিজেদের অবস্থান বদলাতে হবে। ১৯৭৪ এবং ১৯৮৮ সালে ভারত পরমাণু পরীক্ষা চালানোর পর পশ্চিমের দেশগুলোর তরফ থেকে ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যদিও ফ্রান্স তা করেনি। তারা বরং তারাপুর রিয়্যাক্টর চালানোর জন্য ইউরেনিয়াম সরবরাহ বৃদ্ধি করেছিল। মণিপুরের হিংসার জন্য সম্প্রতি ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে ভারত সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও ধর্মীয় বিষয় নিয়েও সেখানে প্রতিবাদ করা হয়। এই মর্মে একটি রেজলিউশন গ্রহণ করে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরই ফ্রান্সে পা রাখলেন মোদী। যদিও এই বিষয়গুলোর কোনোটাই এবারের সফরের আলোচনায় স্থান পায়নি। অন্যদিকে আলজেরিয়ান ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির এক কিশোরের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেই ব্যাপারেও কোনো মন্তব্য করেনি ভারত। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে কেউই নিজেদের নিয়ে কোনো জোট বা গোষ্ঠী তৈরি করতে আগ্রহী নয়। তারা বরং দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে নিজেদের সম্পর্কের সাফল্য নিয়ে সন্তুষ্ট। এইভাবে এবং আরও নানা উপায়ে, তাদের সম্পর্ক প্রমাণ করেছে যে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে ভারত যে উল্লেখযোগ্য সম্পর্কগুলো তৈরি করেছে, তার থেকে এটি আলাদা। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রতীকী তাৎপর্য এবং নির্যাস, উভয়ই স্পষ্ট হয়েছে।

