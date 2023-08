শর্ট সার্কিট

August 15, 2023 04:03 pm | Updated August 16, 2023 11:18 am IST

টেস্ট এবং ওডিআইতে আধিপত্য। টি-২০ আন্তর্জাতিকে সাদামাটা পারফরম্যান্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতীয় দলের সর্বশেষ সফরে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টেস্ট সিরিজে ভারত ২-০ ব্যবধানে জয়ী হয়। ওডিআইতে ২-১ পার্থক্যে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। তবে টি-২০ আন্তর্জাতিক সিরিজে ২-৩ ব্যবধানে টিম ইন্ডিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো, ক্রমশ ধুঁকতে থাকা একটি টিমের বিরুদ্ধে ভারত যে সমস্ত ফরম্যাটেই দাপট দেখাবে, সেটাই প্রত্যাশিত। তবে বাস্তবে তেমনটা হয়নি। টেস্ট এবং ওডিআইতে জয়ের ধারা বজায় থাকলেও, টি-২০ ফরম্যাটে ভারতের পারফরম্যান্স নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভারতে অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে বসবে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আসর। অন্যদিকে আগামী বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথভাবে আইসিসি টি-২৯ বিশ্বকাপের আয়োজন করা হবে। তাই ভারতীয় টিমের সামনে একদম সামনে থাকা টার্গেটের পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে মিশ্র ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিংবদন্তী, প্রাক্তন খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড় এখন ভারতীয় দলের কোচ। দল গঠনের ধারণাগত বিষয়ে তার দিকে বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না বলেই মনে হয়। যদিও তার আগে দায়িত্বে থাকা রবি শাস্ত্রীর আমলে দলের পারফরম্যান্স অনেক ভালো ছিল। এই বছরের বিশ্বকাপ জয় যদি দলের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওডিআইতে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে কেন বিশ্রাম দেওয়া হলো, তার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরবর্তীতে অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বে টি-২০ আন্তর্জাতিকে দলের পারফরম্যান্স ছিল সাদামাটা। প্রথম দুটি ম্যাচে তাদেরকে হার স্বীকার করতে হয়। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় টিম ইন্ডিয়া। যদিও ফ্লোরিডায় সিরিজের শেষ ম্যাচে বাজিমাত করে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্রিকেটারদেরকে টেস্ট এবং ওডিআইতে অতি সাধারণ মনে হলেও টি-২০ ফরম্যাটে তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল দেখার মতো। দলের অনেক ক্রিকেটার বিশ্বের নানা টি-২০ লিগে খেলেছেন। এছাড়া ২০১২ এবং ২০১৬ সালে তারা আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের খেতাবও পেয়েছে। সব মিলিয়ে ক্রিকেটের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থান যে বাকি টিমের চেয়ে ভালো, তা স্পষ্ট হয়েছে। ভারত টেস্ট এবং ওডিআইয়ের ফলাফল থেকে সন্তুষ্ট হতে পারলেও, টি-২০ ফরম্যাটে তাদের অনেক হোম ওয়ার্ক করতে হবে। ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যার কারণে জসপ্রীত বুমরাহ, রিষভ পন্ত, শ্রেয়াস আইয়ার এবং কে.এল রাহুল - এই চার গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এখনও দলের বাইরে। এর ফলে ভারতীয় দলের পূর্ণ শক্তিতে কোথাও না কোথাও একটা খামতি থেকে যাচ্ছে। যদিও আয়ারল্যান্ড সফরে বুমরাহ খেলবেন। তবে বিশ্বকাপে ভারতের কোর গ্রুপে কোন কোন খেলোয়াড় থাকবেন, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। টি-২০ আন্তর্জাতিকে তিলক বর্মার ব্য়াটিং ভারতকে আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে ক্যারিবিয়ান সফর শেষে টিম ইন্ডিয়া দেশে ফেরার পরেও দল নিয়ে একটা ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

