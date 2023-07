ন্যায়সঙ্গত

July 31, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

সমাজকর্মী ভার্নন গনসালভেস এবং অরুণ ফেরেইরাকে জামিনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে কঠোর সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইনের অধীনে, জামিন খারিজ করে দেওয়াটা যে স্বাভাবিক নিয়ম, এমনটা বলা যায় না। পুলিশের মামলার কঙ্কালসার চেহারাটা প্রাথমিক মূল্যায়ন পর্যায়েই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধকারী) আইনের (ইউএপিএ) সংস্থান অধীনে কাউকে গ্রেফতার করা হলে, সাধারণত তিনি সহজে জামিন পান না। ৪৩ডি(৫) বিভাগ অনুযায়ী, অভিযোগ সত্যি বলে মনে করার যদি কারণ থাকে, তাহলে কোনো আদালতই জামিন দিতে পারে না। এছাড়া, শীর্ষ আদালতের ২০১৯ সালের এক রায় বলছে যে, জামিনের পর্যায়ে প্রমাণের বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করা যাবে না এবং শুধুমাত্র “বৃহত্তর সম্ভাবনার” ক্ষেত্রের ভিত্তিতে জামিন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটের কথা মাথায় রেখে বলতে হবে যে, গনসালভেস এবং ফেরেইরার মামলায় পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে বলেই সুপ্রিম কোর্ট তাদেরকে জামিন দিয়েছে। আদালতের ব্যাখ্যা থেকে জানা গিয়েছে, মামলাটি স্পষ্টতই দুর্বল খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অভিযুক্তরা যে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া আদালত আরও উল্লেখ করেছে, যে চিঠিতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছিল, সেগুলো শুধুমাত্র তৃতীয় পক্ষের জবাব এবং সেগুলোর কোনোটাই তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ইউএপিএ অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হলেও আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, “কোনো সেমিনারে অংশগ্রহণ করা মানেই ১৯৬৭ সালের আইনটির (ইউএপিএ) জামিনে-বিধিনিষেধ আরোপকারী বিভাগ অধীনে তা অপরাধের সমতুল হলে পারে না।”

মাওবাদী ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে, ভিমা কোরেগাঁও হিংসা মামলায় ২০১৮ সালে সমাজকর্মী এবং আইনজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই মামলায় এই প্রথমবার আদালত জানিয়ে দিল, অভিযোগগুলো সত্য নাও হতে পারে। এই মামলায় যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে সুধা ভরদ্বাজকে “ডিফল্ট জামিনে” মুক্ত করা হয়েছিল, এর কারণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট ফাইল করা হয়নি। তেলুগু কবি ভারাভারা রাওকে মেডিকেল গ্রাউন্ডে জামিন দেওয়া হয়। লেখক এবং পণ্ডিত আনন্দ তেলতুম্বদেকে মুক্তি দিয়ে বম্বে হাইকোর্ট জানায়, তিনি যে সহ-অভিযুক্তের কাছ থেকে তহবিলের টাকা-পয়সা পেয়েছেন, তা অনুমানের ভিত্তিতে বলা যাবে না। অন্যদিকে জেলবন্দী অবস্থাতেই মারা যান ফাদার স্ট্যান স্বামী। সর্বশেষ নির্দেশে, দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানতে পেরেছে যে, গনসালভেস এবং ফেরেইরা সন্ত্রাসবাদী কাজ করার জন্য লোকজনকে নিয়োগ করা এবং একটি ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্তি ছিলেন দাবি করার জন্য এনআইএ যে চিঠি ও সাক্ষীর বিবৃতির ওপর নির্ভর করেছে, সেগুলোর তদন্তমূলক মান ও গুণমান দুর্বল। এটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে এই মামলায় প্রসিকিউশনের তরফ থেকে যে অত্যন্ত সাধারণ দাবি করা হয়েছে, বিচারবিভাগীয় স্ক্রুটিনির সামনে তা ধোপে টিকবে না। এছাড়া আরও জানা গিয়েছে, যে সমস্ত প্রমাণের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো সম্ভবত অভিযুক্তদের ব্যবহার করা কম্পিউটারে রিমোট পদ্ধতিতে ইনস্টল করা হয়েছিল। তাই এবার সময় এসেছে, গোটা মামলার প্রকৃত নির্যাসের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হোক।

