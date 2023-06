June 15, 2023 09:20 am | Updated 10:03 am IST

গত ২৫ মাসের মধ্যে মে মাসে রিটেইল মুদ্রাস্ফীতির গতি কমে ৪.২৫% হয়েছে। এটি মূলত ২০২২ সালের মে মাসে বছর ভিত্তিক মূল্য বৃদ্ধির উচ্চতর লেভেলের কারণে দেখা গিয়েছে, যখন মাসের প্রিন্ট ৭% অতিক্রম করেছিল। একটানা চতুর্থ মাসে হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার ট্রেন্ড বজায় থাকল। অতীতের সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব মূল্যায়ন না করা পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) যে মনিটারি টাইটেনিং স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটার যৌক্তিকতা কিছুটা হলেও প্রমাণিত হলো। তবুও মাসিক ভিত্তিতে, প্রভিশনাল কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্সের (সিপিআই) ক্ষেত্রে মে মাসে ০.৫১% মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে ছয় মাসের হাই সিকোয়েন্সিয়াল মুদ্রাস্ফীতি রিডিংয়ের গতি অপরিবর্তিত থেকেছে। মে মাসে বছর ভিত্তিক মূল্য বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি মূল অবদানকারী হলো খাদ্যদ্রব্যে মুদ্রাস্ফীতি, যা ৯৩ বেসিস পয়েন্ট কমে ২.৯১% হয়েছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসে তেল এবং ফ্যাট জাতীয় খাবারের অবদান আছে, ১৬% কমেছে। দানা শস্য এবং প্রোডাক্ট ক্যাটেগরিতেও একই ট্রেন্ড নজরে পড়েছে, সিপিআইতে যার পরিমাণ প্রায় ১০%, এটিও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এপ্রিলের তুলনায় দানা শস্যের মুদ্রাস্ফীতি ১০০ বেসিস পয়েন্টেরও বেশি হ্রাস পেয়ে ১২.৭% হয়েছে। বছর ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির হারে যে নিম্নমুখী ট্রেন্ড দেখা গিয়েছে, সেটা নিয়ে যে বেশি আশাবাদী হওয়ার জায়গা নেই, তা খাদ্য এবং পানীয়র দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। সিপিআইতে এই দুটি জিনিসের জন্য বরাদ্দ পরিমাণ ৪৬%, অন্যদিকে এটির ১২টি সাব-গ্রুপের মধ্যে নয়টিতে ধাপে ধাপে দাম বৃদ্ধি হয়েছে।

গত মাসের তুলনায় সব্জি এবং প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হিসাবে পরিচিত দুধ, মাংস এবং ডাল জাতীয় খাবার সহ গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেমগুলোর দামে প্রশংসনীয় দ্রুততা দেখা গিয়েছে। বছর ভিত্তিক স্তরে সব্জির দাম হ্রাস পেয়ে ৮.২% হয়েছিল। সেটির অনুক্রমিক মুদ্রাস্ফীতি ৩.৩৫% হয়েছে। এপ্রিলের মাস ভিত্তিক ১.৭%-এর চেয়ে যেটি প্রায় দ্বিগুণ গতি অর্জন করেছে। দুধ, ডেয়ারি এবং ডাল শস্য জাতীয় অন্যান্য খাবারের ক্যাটাগরি একটা উদ্বেগের কারণ। দুধের ক্ষেত্রে বছর ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির সূচক মে মাসে ৯%-এর আশেপাশে ছিল। অনুক্রমিকভাবে সেই সংখ্যাটা তিন মাসের মধ্যে সর্বাধিক ০.৬৭%-তে পৌঁছে যায়। নিরামিষাশী গ্রাহকদের কাছে প্রোটিনের প্রাথমিক সোর্স হিসাবে পরিচিত ডাল শস্যের দাম বেড়েই চলেছে। বছর ভিত্তিক রেট ১২৮ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে, গত ৩১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬.৫৬%-এ পৌঁছে গিয়েছে। অনুক্রমিকভাবে, যে ক্যাটেগরির মধ্যে তুর এবং বিউলির ডালের মতো ডাল শস্য রয়েছে, সেখানে ১.২১% মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়েছে। ডালের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি যে সংবেদনশীল, কেন্দ্রীয় সরকার তা বুঝতে পেরেছে। বিশেষত একাধিক রাজ্যে নির্বাচনের আগে, এই বিষয়টি নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না কেন্দ্র। তাই গত ২ জুন কেন্দ্রীয় সরকার বিউলির ডাল এবং তুর ডাল মজুত করার ওপর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিধি-নিষেধ যুক্ত করেছে। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি প্রসঙ্গে গৃহস্থলির ধারনা হলো যে এটি ৮.৮%-এর আশেপাশে রয়েছে। তিন মাসের এবং সামনের বছরের পূর্বাভাস বলছে, মে মাস নাগাদ মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ১০% অতিক্রম করবে। আরবিআইয়ের মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশা সংক্রান্ত সমীক্ষায় তেমন আভাস পাওয়া গিয়েছিল। নীতি নির্ধারণকারীদের কাজটা এক্ষেত্রে কিছুটা সহজ হয়েছে বলা যায়। যদিও তাদের তরফ থেকে গ্রাহকদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, যাতে তাদের ক্রয় ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের ওপর প্রভাব না পড়ে।

