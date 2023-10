ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি

October 26, 2023 10:03 am | Updated 10:03 am IST

পোল্যান্ডের রাজনৈতিক চিত্রে একটা বিশাল পরিবর্তন দেখা গেল। ২০১৫ সাল থেকে ক্ষমতায় ছিল দক্ষিণপন্থী দল ‘ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি’। তবে ১৫ অক্টোবর দেশটিতে অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় নির্বাচনে ভোটাররা দলটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডে সাম্যবাদের পতন হওয়ার পর এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন। পোলিশ ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে ‘PiS’ নামে পরিচিত রাজনৈতিক দলটি এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার চালিয়েছিল যে তারা পোল্যান্ডের চিরাচরিত মূল্যবোধ সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি ইউরোপিয়ান অলিগার্কির হাত থেকে নিজেদের দেশের স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবে। অন্যদিকে ডোনাল্ড টাস্কের নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী বিরোধী শিবির সিভিক কোয়ালিশন বলেছিল, দেশে স্বৈরাচার রুখতে নির্বাচনই শেষ ভরসা। বিগত আট বছরে পোল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থানকে ‘PiS’ ক্রমশ দক্ষিণপন্থী করে তুলেছে এবং প্রায়শই ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সাথে সংঘাতে জড়িয়েছে। এছাড়া সরকার ক্রমশ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উপাদানগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে, স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করছে, সমকামীদের অধিকার খর্ব করছে, মূলত বিচার বিভাগ সহ নানা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ ওঠে। এটি ৩৫.৩৮% ভোট (২০০ আসন) পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে উঠলেও ৪৬০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদের নিম্নকক্ষের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে সিভিক কোয়ালিশন ৩০.৭০% ভোট পেয়েছে। তাদের সম্ভাব্য রাজনৈতিক জোটসঙ্গী (থার্ড ওয়ে এবং লেফ্ট পার্টি) সেন্টার-লেফ্ট অ্যালায়েন্সের কাছে ২৪৮ জন আইন প্রণেতার সমর্থন রয়েছে। তাদের কাছেও সরকার গঠন করার কাজটা সহজ হবে না।

‘PiS’ সরকার যে ভুলগুলো করেছে, তা সংশোধন করার জন্য নির্বাচনের ফলাফল সেন্ট্রিস্ট কোয়ালিশনকে একটি সুযোগ দিয়েছে। টাস্ক আগেই কথা দিয়েছিলেন, তিনি ইইউর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলবেন, গণতন্ত্র এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে মজবুত করবেন, গর্ভপাতের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়ে আনবেন এবং সমকামীদের অধিকার বাস্তবায়ন করবেন। যে ক্ষেত্রটিতে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকবে, তা হলো ইউক্রেন। ওয়ারস এবং কিভের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে নানা সমস্যা থাকলেও রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে ‘PiS’ জোরালোভাবে ইউক্রেনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। একজন প্রাক্তন ইইউ আমলা টাস্ক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কিভের ওপর সমর্থন বজায় থাকবে এবং এই ব্যাপারে ন্যাটো এবং ইইউর মধ্যে আরও ভালোভাবে সমন্বয়সাধন করা হবে। তবে টাস্ক অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। সরকার গঠন করাটাই এখন তার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ‘PiS’-এর সদস্য, পোলিশ প্রেসিডেন্ট অন্ড্রে দুদা যে সরকার গঠন করার জন্য টাস্ককে আমন্ত্রণ জানাবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি ‘PiS’-কে প্রথমে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে রাজনৈতিক দর কষাকষি শুরু হয়ে যেতে পারে। টাস্ক যদি সরকার গঠন করতে সক্ষমও হন, সেক্ষেত্রেও তাকে প্রেসিডেন্ট দুদার সম্মতি নিতে হবে। প্রেসিডেন্টের হাতে লেজিসলেটিভ ভেটো রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ শুরু করার জন্য এটি প্রয়োজন। টাস্কের জোটের মধ্যে নানা সামাজিক বিষয় নিয়ে সম্মতি রয়েছে। তবে অর্থনৈতিক ও জলবায়ু সংক্রান্ত নীতিতে সদস্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের মোকাবিলার জেরে ইউরোপে পোল্যান্ডের কৌশলগত অবস্থান আগের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাচ্ছে। পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে না দিয়ে, এই অবস্থান বজায় রাখাটাও একটা চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং বিদেশ নীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটাই টাস্কের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.