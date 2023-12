December 11, 2023 11:33 am | Updated 11:33 am IST

ADVERTISEMENT

গত ৮ ডিসেম্বর, এথিক্স কমিটির একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুম মৈত্রকে যেভাবে ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে, তাড়াহুড়ো করে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হলো, তা একটি খারাপ নিদর্শন। তবে এটা অবাক করে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। সাসপেন্ড হওয়া কংগ্রেসের এক সাংসদের ভোট সহ, ৬:৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে, এথিক্স কমিটি মহুয়াকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করে। তার আচরণ অনৈতিক, সুবিধার অপব্যবহার এবং সভার অপমান বলে নির্ধারণ করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সাংসদ এই অভিযোগগুলোই তুলেছিলেন, যিনি আদতে মহুয়া মৈত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তার এক সঙ্গীর বিবৃতির উপর ভিত্তি করেই এই সব অভিযোগ তুলেছিলেন। কমিটি তাদের রিপোর্টে ২০০৫ সালে ১১ জন সাংসদের বহিষ্কার হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। একটি সংবাদ সংস্থার স্টিং অপারেশনে, টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন কেলেঙ্কারিতে ওই সাংসদদের বহিষ্কার করা হয়। তখন একটি ভিডিও প্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগ জোরালো হয়েছিল। তবে এবার মহুয়ার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। প্রশ্ন আপলোড করার জন্য ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকে যে মহুয়া নিজের লগ ইনের ক্রিডেনসিয়াল দিয়েছিলেন, সেটা মহুয়া স্বীকার করেছেন। কমিটি তাদের রিপোর্টে স্বীকার করেছে, টাকার বিনিময়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই বিষয়টিতে “আইনি, গভীর, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নির্দিষ্ট সময় নির্ভর তদন্তের” আহ্বান করা হয়েছে। তবুও কমিটির তরফ থেকে মহুয়ার বহিষ্কারের জোরালো দাবি করা হয়, এমনকি তিনি যেভাবে নিজের লগ ইন ক্রিডেনসিয়াল শেয়ার করেছেন, সেটাকে একটি অপরাধমূলক কাজের তকমা দেওয়া হয়েছে।

সংসদে মহুয়া মৈত্রের প্রশ্নাবলী এবং হিরানন্দানির ব্যবসায়িক স্বার্থের মধ্যে সংযোগ রয়েছে বলে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাও বেশ দুর্বল। যেমন, স্টিলের দাম নিয়ে প্রশ্ন বা বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের ব্যাপারে অনেক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও লোকজনের একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কমিটি স্বীকার করেছে, অনেক সাংসদ তাদের লগ ইন ক্রিডেনসিয়াল অনেকের সাথেই শেয়ার করেন। তবে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটিকে গুরুতরভাবে দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই কাজটিকে জাতীয় সুরক্ষাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এছাড়া, পার্লামেন্টের পোর্টালে থাকা ডকুমেন্টে সাংসদদের অ্যাক্সেস, যেগুলো পাবলিক ডোমেইনে নেই, সেই ব্যাপারটি নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হৈচৈ করা হচ্ছে। ঘটনা হচ্ছে, ড্রাফ্ট বিলকে গোপন রাখার কোনো যথাযথ কারণ নেই। ড্রাফ্ট বিল নিয়ে সংসদে আলোচনা এবং ভোটাভুটির আগে, এই ব্যাপারে ব্যাপারে জনসাধারণের অবগত হওয়া দরকার এবং বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তবে এই ঘটনাগুলো ইদানিং খুব একটা ঘটছে না। তা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য বেশ দুঃখজনক ব্যাপার। এথিক্স কমিটির রিপোর্টের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হয়েছে। একই দিনে ৪৯৫ পাতার রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং এই ব্যাপারে ভোটও হয়। এটি পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে সদস্যরা অনুরোধ করার পর, আরও বিশদ আলোচনার জন্য বিরোধী দলগুলোর সাংসদদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন অভিযোগের ভিত্তিতে বিরোধী শিবিরের সদস্যকে বহিষ্কার করার নিদর্শন সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অশুভ লক্ষণ। মহুয়া মৈত্রের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে, সেটা হলো অতি তাড়াহুড়োর মধ্যে ন্যায়বিচার চাপা পড়ে গিয়েছে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.