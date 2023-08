August 25, 2023 08:20 am | Updated 08:20 am IST

থাইল্যান্ড প্রায় এক দশক সামরিক শাসনের মধ্যে কাটিয়েছে। তবে সেখানে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনের পর, প্রপার্টি টাইকুন হিসাবে পরিচিত, ফিউ থাই পার্টির নেতা স্রেথা থাভিসিনকে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপটি থাইল্যান্ডকে অসামরিক শাসনের দিকে অগ্রসর করছে। তবে এটাই সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। মে মাসে হওয়া নির্বাচনে জয়ী হওয়া মুভ ফরওয়ার্ড পার্টিকে সেনা-রয়্যালিস্ট আঁতাতের জেরে সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। তার কারণ এই দলটির প্রগতিশীল এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী চিন্তাভাবনা। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে জয়ী দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ফিউ থাই সেনার সমর্থন নিয়ে জোট গড়তে সম্মত হওয়ায় সরকার গঠনের সুযোগ পেয়েছে। মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি এবার পিটা লিমজারোয়েনরাতর নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারে নজর কেড়েছে। দলের তরফ থেকে ভোটারদেরকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক সুবিচার সুনিশ্চিত করা, সেনাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা এবং বিতর্কিত দেশদ্রোহ আইনের সংশোধন করা। থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্র জনসাধারণের সমালোচনার হাত থেকে বাঁচতে এই আইন ব্যবহার করে। থাইল্যান্ডের সংসদের নির্বাচিত নিম্নকক্ষে পিটার জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর দুবার সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তার সেই পদক্ষেপে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেনা নিয়োজিত সেনেটরগণ। বর্তমানে নিষ্ক্রিয় একটি মিডিয়া সংস্থায় নিজের শেয়ার সংক্রান্ত বিশদ তথ্য লুকানোর অভিযোগে তার সংসদে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি যে বিতর্কিত দেশদ্রোহ আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি মামলা চলছে। এই আইনি লড়াইয়ের জেরে গোটা দলটাই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

থাইল্যান্ড গণতন্ত্র নিয়ে বেশ কয়েক পর্যায়ে পরীক্ষা হয়েছে। তবে সে দেশের সেনার বরাবরই একটা জোরালো প্রভাব ছিল। গত শতক ধরে, থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনী একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থান চালিয়েছে। এর পিছনে থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রের মজবুত সমর্থন ছিল। এর পাশাপাশি, সেনার এই কড়া লাগামের জেরে মাঝে মাঝে গণআন্দোলন তৈরি হয়েছে। ২০০৬ সালে থাকসিন সিনাওয়াত্রাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়। তারপর, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই নেতার হাত ধরেই গড়ে ওঠে ফিউ থাই পার্টি। দলটির এটি তৃতীয় আবির্ভাব। মে মাসে নির্বাচনের আগে, ফিউ থাই দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সেনাকে রাজনীতির বাইরে রাখা হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এবার দলটির তরফ থেকে ঐক্যমতের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তারা দেশদ্রোহ আইন সংশোধনকে সমর্থন করবে না। যেদিন স্রেথাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সংসদ বেছে নিল, সেদিনই দীর্ঘ ১৫ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ফিরলেন থাকসিন সিনাওয়াত্রা। দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে তার অনুপস্থিতিতেই তাকে আট বছর কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। থাকসিন ফেরা মাত্রই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে থাকসিনের প্রত্যাবর্তনে প্রশ্ন উঠছে, সেনার স্বার্থে আঘাত না করার পরিবর্তে তাকে সুরক্ষা প্রদান (এবং সম্ভবত রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়া) সুনিশ্চিত করতে ফিউ থাই দলটি সেনার সাথে বোঝাপড়া করার জন্যই কি তিনি প্রকাশ্যে এলেন। থাইল্যান্ডের রাজনীতিবিদরা যাই বলুন না কেন, এটা গণতান্ত্রিক ট্রানজিশন নয়। সেনা এখন পর্দার আড়াল থেকে কাজ করছে। নিজের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখছে। নির্বাচনের ফলাফলকে সম্মান করছে না। স্রেথার সরকার যখন সেনার রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা পরিচালিত হবে, তখন তার কাছে থাইল্যান্ডের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা কঠিন মনে হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে স্লথ গতির অর্থনীতিকে জাগিয়ে তোলা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

