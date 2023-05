অসমতা, ক্ষমতা

May 13, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

পরিষেবা নিয়ে শীর্ষ আদালতের রায় দিল্লিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের আত্মবিশ্বাসকে জোরালো করবে

ADVERTISEMENT ভারতীয় রাজনৈতিক পরিকাঠামোতে অ্যাসিমেট্রিক ফেডারেলিজম একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। তবে সবচেয়ে অনুকূল বা বাস্তবিক ব্যবস্থাপনা থেকেও কেন্দ্র এবং এটির শাখার মধ্যে যে সুসম্পর্ক তৈরি হবে, এমন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ন্যাশনাল ক্যাপিটাল অব দিল্লির সরকারের (GNCTD) মধ্যে বছরের পর বছর ধরে বিবাদ চলছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কীভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হবে, সে প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্ট একাধিকবার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, তাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া কাম্য। সর্বশেষ একটি রায়ে এক সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরিষেবার ওপর নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তবে এটি বর্তমান প্রশাসনিক এবং আইনী ক্ষমতার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক পরিষেবাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে পাবলিক অর্ডার, পুলিশ এবং ভূমি - এই তিনটি ব্যতিক্রম ছাড়া রাজ্য এবং কংকারেন্ট তালিকা অধীনে সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দিল্লির জন্য একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুপস্থিতিতে এবং “যেহেতু এই ধরনের বিষয়গুলো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়” শব্দবন্ধ সাপেক্ষে, পরিষেবার বিষয়গুলো দিল্লি সরকারের অধীনে পড়বে না বলে কেন্দ্র যে যুক্তি খাড়া করেছিল, তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এটির আইনী এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বিধি-নিষেধ যুক্ত করে, এমন একটি শব্দবন্ধ হিসাবে এটিকে দেখার প্রচেষ্টা আদালত সর্বসম্মতভাবে খারিজ করে দিয়েছে। দিল্লি সরকারের অনন্য ধরনের ওপর আদালত গুরুত্ব আরোপ করেছে, যাতে কোনো নির্বাচিত সরকারের ভূমিকাকে সীমিত করে দেওয়ার জন্য এটির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্ট্যাটাস না ব্যবহার করা হয়। পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের এই রায়দান ফের একবার এই নীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে যে, একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ওপর অনির্বাচিত শাসক ছড়ি ঘোরাতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদে জড়িয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে সুপ্রিমকোর্টের রায়ে তিনি নিশ্চই খুশি হবেন। শীর্ষ আদালতের রায়, “সাংবিধানিক সংস্থান দ্বারাই NCTD-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিত হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে এবং এই ফের এই সীমারেখা অতিক্রম করার চেষ্টা করা হলে, সেটা সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনার পরিপন্থী হবে”। GNCTD-এর যে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র আছে, একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ সেই বিষয়টি আবার গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করলেও তাতে দিল্লিতে যে ক্ষমতার দড়ি টানাটানি চলে আসছে, তা বন্ধ হবে বলে মনে হয় না। বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকার আম আদমি পার্টির প্রতি বৈরিতার ফলে যতদিন দিল্লি সরকারের ক্ষমতায় কাটছাঁট করার চেষ্টা চালাবে, ততদিন এটি চলতেই থাকবে। পাঁচ বছর আগে আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল যে নানা বিষয়ের সমস্যার সমাধান করার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সাংবিধানিক বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। তবে বাস্তবে বিরোধ কমতে দেখা যাচ্ছে না। দিল্লিতে সরকার চালাতে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাত শক্ত করার জন্য GNCTD (সংশোধনী) আইন, ২০২১-এর সংস্থান ব্যবহার করা হয়। এই আইনের সংস্থানের কারণেই বিরোধ চলতে পারে। আইনটির সংস্থানের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিমোকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যা থেকে ইঙ্গিত মেলে যে আইনী লড়াই আদৌ শেষ হয়নি। ADVERTISEMENT

