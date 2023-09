এশিয়ান জায়ান্ট

September 20, 2023 11:55 am | Updated 11:56 am IST

অনেক সময় ফাইনাল ম্যাচ চূড়ান্তভাবে একপেশে হতে পারে। কলোম্বোতে এশিয়া কাপের ফাইনালে ঠিক এমনই ছবি দেখা গেল। গোটা টুর্নামেন্টেই বহু ম্যাচে বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটিয়েছে। এশিয়ার সেরা ক্রিকেট টিম বেছে নেওয়ার প্রতিযোগিতার শেষ ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও তা ভারতের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মাত্র ৬.১ ওভারে ১০ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে সেরার মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। মাত্র ২১ রান খরচ করে ছয় উইকেট তুলে নিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ, যার মধ্যে এক ওভারেই তিনি চারটি উইকেট নিয়েছেন। ভারতের বোলিংয়ের দাপটে মাত্র ৫০ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ১৯৮৪ সালে পথ চলতে শুরু করা এশিয়া কাপে এটি ভারতের অষ্টম খেতাব। আইসিসি বিশ্বকাপের আগে এশিয়ার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় রোহিত শর্মার দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই মজবুত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ আরও একটি প্রস্তুতি সিরিজ হতে পারে টিম ইন্ডিয়ার কাছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য অবশ্যই অক্টোবর এবং নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপ খেলতে শ্রীলঙ্কায় পা রাখার সময় মেন ইন ব্লুকে তেমন একটা ছন্দে দেখাচ্ছিল না। বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন। চূড়ান্ত এগারো জন বেছে নেওয়ার কাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। তবে সেই পর্ব পেরিয়ে যাওয়ার পর এবং আর, প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে কয়েক পশলা বৃষ্টির পর রবিবার রাতে ভারতকে দেখে মনে হয়েছে টিমটা এবার ক্রমশ অগ্রগতির রাস্তায় হাঁটছে। সমগ্র টুর্নামেন্টে ভারত একমাত্র বাংলাদেশের কাছে একটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে টুর্নামেন্টে আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ম্যাচে ভারত পরাজিত হয়েছে, সেই ম্যাচে ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিয়ে তরুণ ক্রিকেটারদেরকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তার থেকেও বড় ব্যাপার হলো চির-প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে পরাজিত করা এবং স্পিনার ডুনিথ ওয়েললালাগের কঠিন স্পিন বোলিং সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লো-স্কোরিং ম্যাচে জয়ী হওয়া। ফাইনাল ম্যাচ এক তরফা হলেও, এবারের টুর্নামেন্টে ভারত মোটামুটি সঠিক পথেই অগ্রসর হয়েছে এবং রোহিত শর্মার দল সঠিক সময়ে জ্বলে উঠেছে। চোট সারিয়ে দলে ফিরেই ব্যাটে রান পেয়েছেন কে.এল রাহুল। জসপ্রীত বুমরাকেও দারুণ ছন্দে দেখা গিয়েছে। কুলদীপ যাদব যথেষ্ট চতুরতা দেখিয়েছেন। ব্যাটিং বিভাগের ভিত গড়ে দিয়েছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। আফগানিস্তান এবং নেপাল সুপার ফোরের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। পাকিস্তান বেশি দূর এগোতে না পারলেও দলটিতে কিছু বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান এবং ফাস্ট বোলার আছে। এশিয়া কাপের আয়োজকরা হয়তো ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের প্রত্যাশা করছিলেন। দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ইতিহাস এবং বাণিজ্যিক দিকের জন্য এমন ভাবনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে খেলা কখনোই বাঁধাধরা গতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশেষত এই টুর্নামেন্টের এই ফাইনাল ম্যাচটি একটি মরিচিকার মতো হয়ে উঠেছিল। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেলে তার জন্য একটা রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছিল, যদিও বাকি টিমের ক্ষেত্রে তেমনটা ছিল না। এই পদক্ষেপকে অনেকে বাড়াবাড়ি বলে সমালোচনা করেছেন। তবে এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও বলতে হয় যে ভারত ভালো খেলেছে এবং যথাযোগ্য হিসাবে টুর্নামেন্টের সেরা দলের খেতাব অর্জন করেছে।

