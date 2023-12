শীতল সতর্কবার্তা

December 09, 2023 03:12 am | Updated 03:12 am IST

কিছু ব্যারোমিটার জলবায়ু সংক্রান্ত সঙ্কটকে, ক্রায়োস্ফিয়ারের একটি মূল উপাদান, হিমবাহের মতোই উদ্দীপকভাবে পরিমাপ করে। ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট, “দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেট ২০১১-২০২০”-তে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের মোকাবিলায় পৃথিবীর জবাবের ব্যাপারে একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা হয়েছে। হিমবাহের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের হিমবাহগুলো গড়পড়তা বছরে এক মিটার করে পাতলা হয়েছে। বিভিন্ন দশকের সাথে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, অঞ্চলভেদে তারতম্য উল্লেখযোগ্য। তবে সামগ্রিক একটা প্যাটার্ন থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বের সব অঞ্চলের হিমবাহের আকার ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঘটনা হচ্ছে, হিমবাহের স্বাস্থ্য কেমন আছে, সে ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন করার জন্য রিফারেন্স হিসাবে যে হিমবাহগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ইতোমধ্যেই গলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শীতকালের বরফগুলো গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণভাবে গলে যাচ্ছে। আফ্রিকায় রোয়েনজোরি পর্বতে এবং মাউন্ট কেনিয়ায় থাকা হিমবাহগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে, কিলিমাঞ্জারোর হিমবাহগুলো ২০৪০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রো-গ্লেসিয়াল হ্রদ এবং গ্লেসিয়ার লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড (জিএলওএফ)-এর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাণী জগতের উপর অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করবে। এর পাশাপাশি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে হিমবাহের বরফ গলে যাওয়ার ফলে অতিরিক্ত জল/পানি থেকে বিধ্বংসী বন্যা হতে পারে, যা উত্তরাখণ্ডে ঘটেছিল ২০১৩ সালের জুন মাসে।

এই বছর জিএলওএফ ইভেন্টের একটি বিধ্বংসী রূপ দেখা গিয়েছে। একটি হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে সাউথ লোহনক হ্রদে বন্যার পর ভেঙে যায় সিকিমের চুংথাং ড্যাম, ডাউনস্ট্রিমে দেখা যায় বিপুল ধ্বংসলীলা। এই বছরের প্রথমদিকে, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডেভেলপমেন্টের একটি পৃথক রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, হিন্দুকুশ হিমালয়ের হিমবাহগুলো বিগত দশকের তুলনায় ২০১০-র দশকে ৬৫% বেশি দ্রুত গলে গিয়েছে। বর্তমানে গ্লোবাল গ্রিনহাউস গ্যাসের যে হারে নির্গমণ হচ্ছে, তাতে এই শতকের শেষে তাপমাত্রা ২.৫°-৩°C বাড়তে পারে, হিমবাহের পরিমাণ ৫৫% থেকে ৭৫% পর্যন্ত কমে যাবে। এর মানে ২০৫০ সাল নাগাদ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাস বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। হিমবাহ সিস্টেমের সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার যে সংযোগ রয়েছে, তা অতি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। হিমালয় এলাকার হিমবাহগুলো থেকে যে বিপদ রয়েছে, সে ব্যাপারে সতর্কতা থাকলেও, জিএলওএফ ইভেন্টের সম্ভাবনার জন্য কোনো অগ্রিম সতর্কতা প্রদানের সিস্টেম নেই। সাইক্লোন, বন্যা এবং ভূমিকম্পের আগে সতর্কতার মতো কর্তৃপক্ষকে গলে যাওয়া হিমবাহের ঝুঁকির ব্যাপারে একই ধরনের আশঙ্কা রয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে। সেই সাথে সামগ্রিকভাবে ঝুঁকির মূল্যায়ন, বিপজ্জনক এলাকা চিহ্নিত করা এবং যত্নের সর্বাধিক স্ট্যান্ডার্ড সহ পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

