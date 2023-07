অতীতের প্রাসঙ্গিকতা

July 19, 2023 09:58 am | Updated 09:58 am IST

২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস (সিডব্লুজি) শুরু হতে তিন বছরেরও কম সময় বাকি। এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা এই স্পোর্টিং ইভেন্টটির আয়োজন করতে রাজি নয়। এটা একটা বিশাল ধাক্কা। তবে এর আগেও এমনটা হয়েছে। ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস ডারবানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা বার্মিংহামে আয়োজন করা হয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে অরিজিনাল আয়োজক শহর ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটির আয়োজন থেকে সরে দাঁড়াল। ভিক্টোরিয়া অনন্যভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাদের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী ছিল, এতে ২.৬ অস্ট্রেলিয়ান ডলার মতো খরচ হবে। তবে ভিক্টোরিয়ার প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রুস বলেছেন, খরচ ৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। তিনি এও মনে করেন, মাত্র ১২ দিনের একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য এত অর্থ খরচ করা অনুচিত। ঋণে জর্জরিত ভিক্টোরিয়ার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে প্রিমিয়ার জানিয়েছেন, ফেডারেল ফান্ডিং ছাড়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করা সম্ভব নয়। তবে তিনি হাসপাতাল এবং স্কুলের টাকা এই ইভেন্টের জন্য যে খরচা করতে পারবেন না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গোটা পরিস্থিতি অস্ট্রেলিয়াকে বেশ অপ্রস্তুত করে ফেলেছে। দেশটি ইতোমধ্যে পাঁচবার কমনওয়েলথের (২০১৮ সালের গোল্ড কোস্ট সহ) আয়োজন করেছে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ এবং ২০৩২ সালের ব্রিসবেন অলিম্পিক আয়োজন করার ব্যাপারে আশাবাদী। এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘতর সময়ের জন্য অন্য রেভেনিউ মডেলে চলবে। তবে ২০৩২ সালে ব্রিসেবেনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটির আগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনকে (সিজিএফ) মাত্র আট ঘণ্টার নোটিশে জানানো হয়, ভিক্টোরিয়া প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করবে না। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আরও বেশি ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্তি এবং ভেনু পরিবর্তন করার পরিকল্পনার ফলে প্রতিযোগিতা আয়োজনের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে।

কমনওয়েলথ গেমসের অস্ট্রেলিয়ার চিফ এগজিকিউটিভ ক্রেইগ ফিলিপস জানিয়েছেন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করার খরচ অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ভিক্টোরিয়ার বিরোধী দলনেতা জন ইসুট্টো প্রতিযোগিতার আয়োজন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে ‘বিশাল লজ্জার’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই পরিস্থিতির জেরে ভবিষ্যতের উল্লেখযোগ্য কোনো স্পোর্টিং ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রেও অস্ট্রেলিয়া প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়বে, তার কারণ এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে গেলে বিশাল অর্থনৈতিক বোঝা বহন করতে হয়। প্রতিযোগিতার আয়োজকরা খরচ কমানোর উপায় খুঁজছিলেন। তবে ক্রমবর্ধমান খরচের জেরে, পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে শুধুমাত্র যে সমস্ত দেশের অর্থনীতি বড়, তারাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। সিডল্বুজি ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস নামে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার ২২টি সংস্করণের মধ্যে মাত্র পাঁচটি দেশ ১৮টি সংস্করণের আয়োজন করেছে। আফ্রিকার কোনো দেশে এখনও পর্যন্ত অলিম্পিকের আয়োজন করেনি। এই উদাহরণের কথাও বলা হচ্ছে। সিডব্লুজি ঘিরে অনিশ্চয়তার মেঘ দেখে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা হতাশ হবেন। ২০১০ সালে যখন দিল্লিতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, তখন তারা ভালো ফল অর্জন করেছিলেন। ৭২টি কমনওয়েল রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের হাজার হাজার অ্যাথলিট আপাতত এই আশায় বুক বাঁধছেন যে সিজিএফ যেন প্রতিযোগিতাটির একজন বিকল্প আয়োজক খুঁজে পাওয়ার কঠিন কাজে সফল হয়। এক সময় ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় থাকা দেশগুলো নিজেদের ভৌগলিক সাদৃশ্য নয়, বরং একই ইতিহাসের অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তবে পুরানো সময়ের প্রাসঙ্গিক এরকম একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করার আদৌ কী তাৎপর্য রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই থাকবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.