ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিশেষ নজর

August 30, 2023 10:14 am | Updated 10:14 am IST

জি-২০ রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রীরা ভারতের সভাপতিত্বে গত সপ্তাহে নিজেদের আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। উল্লেখ, এই দেশগুলো বিশ্বের অর্থনৈতিক আউটপুটের ৮০%, বাণিজ্য প্রবাহের তিন চতুর্থাংশ এবং জনগসংখ্যার বিচারে পাঁচভাগের মধ্যে তিনভাগের সমতুল। গত বছর বালিতে জি-২০ সম্মেলনের মতো এবারও ইউক্রেনে বিবাদ প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া একটি জিওপলিটিক্যাল বিষয়ের উল্লেখে চিন ও রাশিয়ার আপত্তির জেরে সরকারি প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে গ্লোবাল বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষীণ সম্ভাবনার মধ্যেও জি-২০ রাষ্ট্রগুলো সবার সমৃদ্ধি এবং উন্নতির একটি উপায় হিসাবে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ধারায় বিশ্বের আস্থা পুনরায় অর্জন করতে যৌথ পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। মিটিং থেকে মোট পাঁচটি সর্বাঙ্গীণ এবং পদক্ষেপ-সম্বন্ধিত বিষয়ে সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশ জুড়ে নিয়ন্ত্রণমূলক ভিন্নতার সমস্যার সমাধান করার জন্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপারে আলোচনা এবং মেডিসিন, আইন ও নার্সিংয়ের মতো পেশাদার পরিষেবার জন্য যোগ্যতা সংক্রান্ত যৌথ স্বীকৃতির ব্যাপারে সুপরিচিত পদ্ধতিগুলো নিয়ে একটি সংকলন। এখনও পর্যন্ত জি-২০-তে ট্রেড ট্র্যাক সংক্রান্ত পরিণাম সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল হাইলাইট করেন যে নতুন উপাদান হিসাবে অন্য তিনটি ডেলিভারেবল ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মূলত সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্কগুলো শনাক্ত করার জন্য এবং মহামারির সময় যেগুলো দেখা গিয়েছিল, সেরকম বিপত্তিগুলোর প্রভাব হ্রাস করতে গ্লোবাল ভ্যালু চেইন পরিমাপ করার জন্য একটি জেনেরিক ফ্রেমওয়ার্ক অবশ্যই ভালো। তবে এটি বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। পণ্য এবং পরিষেবার কাজে গতি বৃদ্ধি করতে বাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্রের ডিজিটালাইজেশন একটি ভালো উদ্যোগ। তবে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের জন্য পরিবহন, বিমা এবং স্টোরেজের মতো লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের কাজ সম্পর্কিত চুক্তিতে নীতিগুলো শনাক্ত করা হয়েছে, তা সব সময় যে সরকারি আওতার মধ্যে থাকে, এমনটা নয়।

‘মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মধ্যম এন্টারপ্রাইজের (এমএসএমই) ক্ষেত্রে তথ্য অ্যাক্সেস উন্নত করতে পদক্ষেপের জন্য জয়পুর আহ্বান করছে’ বলে যে নতুন শব্দবন্ধের প্রচলন করা হয়েছে, তাতে আরও দ্রুত ও বাস্তবমুখী ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। গ্লোবাল ট্রেড হেল্পডেস্ক পরিচালনা করা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র, ডব্লুটিও এবং UNCTAD-কে অনুরোধ করা হয়েছে জি-২০ সদস্যদের সাথে কাজ করে ব্যবসার জন্য তাদের ডেটা পোর্টালের উন্নতি করা হোক এবং তথ্য সংক্রান্ত সামঞ্জস্যহীনতা কমানো হোক, যা অনেক সময় ক্ষুদ্র সত্তাগুলোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগেই অনুরোধ করেছিলেন যে এমএসএমইগুলোকে সাহায্য করার জন্য জি-২০ দেশের মন্ত্রীরা উদ্যোগ হোন। তার কারণ এগুলোর সৌজন্যেই ৬০%-৭০% নিয়োগ এবং গ্লোবাল জিডিপির ৫০% অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রধানমন্ত্রীর সেই আহ্বানের সাথে এই উদ্যোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার কারণ গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের সাথে ইন্টিগ্রেট করলে সামাজিক ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। এই ক্ষেত্রে ভারতকেও ছোট উদ্যোগপতিদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বৃহত্তর বিনিয়োগের ব্যাপারে যে সমস্ত এমএসএমই ইনসেন্টিভ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয় না, তাদের ক্ষেত্রে নয়া তহবিলের জন্য পৃথক উইন্ডো তৈরি করতে সেক্টর জুড়ে প্রোডাক্টিভিটি সম্পর্কিত ইনসেন্টিভের মাধ্যমে গ্রিনফিল্ড বিনিয়োগের বিষয়টিতে সংশোধন করা যেতে পারে। এছাড়া, কিছু বড় বিনিয়োগকারীর জন্য আমলাতন্ত্রের লাল ফিতের ফাঁস হয়তো এখন লাল কার্পেটে পরিণত হয়েছে, তবে তুলনামূলকভাবে ছোট সংস্থাগুলোর পক্ষে কাজ শুরু করা এখনও ততটা সহজ হয়নি।

