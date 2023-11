বিপজ্জনক কাউন্টডাউন

November 22, 2023 12:51 pm | Updated 12:51 pm IST

রাষ্ট্রসংঘের সর্বশেষ রিপোর্টের শিরোনাম রাখা হয়েছে ‘ভাঙা রেকর্ড’। এটির মাধ্যমে বেশ চালাকির সাথে একটা বার্তা দেওয়া হয়েছে। এটি থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে ক্রমবর্ধমান গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের (জিএইচজি) পরিণামের ব্যাপারে যে সতর্কতা প্রদান করা হয়েছিল, তা শুধু অগ্রাহ্য করাই নয়, এর পাশাপাশি নতুন উর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে। নির্গমণ সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট সাধারণত জলবায়ু নিয়ে আলোচনার শুরুর দিকে প্রকাশ করা হয়। এটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের প্যারিস এগ্রিমেন্টের (পিএ) পর থেকে অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রগতি হচ্ছে। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যে তাপমাত্রা যেন ২°C-এর মধ্যে থাকে এবং প্রাক-শিল্পায়ন স্তরের মতো যতদুর সম্ভব তা যেন ১.৫°C-এর মধ্যে রাখা হয়। বিগত কয়েক বছরে এই ঐক্যমত তৈরি হয়েছে যে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তাপমাত্রাকে ১.৫°C-এর মধ্যে রাখা। ভাঙা রেকর্ড নামের রিপোর্টে বলা হয়েছে, পিএ অনুযায়ী, সব দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা সত্ত্বেও বর্তমান শতকের শেষে তাপমাত্রা ২.৫°C-২.৯°C অতিক্রম করবে। তাপমাত্রাকে ২°C-এর নিচে রাখতে হলে, ২০৩০ সালের মধ্যে অবশ্যই নির্গমণকে ২৮% কমাতে হবে এবং ১.৫°C-এর জন্য, সেগুলো ৪২% হ্রাস করতে হবে। অধিকাংশ দেশ নেট জিরো বা শূন্য কার্বন নির্গমণের প্রতিশ্রুতি দিলেও রিপোর্টে মনে করা হচ্ছে এই প্রতিশ্রুতিগুলো মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং সবচেয়ে বাস্তববাদী পরিস্থিতিতে, নির্গমণকে ১.৫°C-এর মধ্যে রাখার সম্ভাবনা ১৪%।

তবে বিষয়টা এমন নয় যে পিএ অপ্রয়োজনীয় ছিল। পিএ অধিগ্রহণ করার সময় চালু থাকা নীতিগুলোর ভিত্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে জিএইচজি নির্গমণ ১৬% বাড়বে বলে অনুমান করা হয়েছিল। আজ, সেই আনুমানিক বৃদ্ধির পরিমাণ ৩%। তাপমাত্রাকে ১.৫°C-এর নিচে রাখতে হলে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত, প্রত্যেক বছর বার্ষিক নির্গমণকে অবশ্যই ৮.৭% করে কমাতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গোটা বিশ্ব ২০২২ সালে সম্মিলিতভাবে ৫৭.৪ বিলিয়ন টন নির্গমণ করেছে, যা ২০২১ সালের তুলনায় ১.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারির সময় নির্গমণে ৪.৭% হ্রাস দেখা গিয়েছিল। তবে ২০৩০ সালের জন্য অনুমান বলছে যে, গোটা বিশ্ব আবার মহামারির আগের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। এর পরিণাম অনিবার্য। এই বছরের অক্টোবরের হিসাব অনুযায়ী, ৮৬ দিনের তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়ন স্তরের ১.৫°C বেশি বলে রেকর্ড করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ছিল সবচেয়ে উষ্ণ মাস। এই মাসে বিশ্বের গড়পড়তা তাপমাত্রা ছিল প্রাক-শিল্পায়ন স্তরের ১.৮°C বেশি। সমাধানের প্রসঙ্গে, বহু বছর ধরে অফার করা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের কথা রিপোর্টে পুনরায় বলা হয়েছে যে, ধনী দেশ এবং যে দেশগুলো সাধারণত অত্যাধিক কার্বন নির্গমণের জন্য দায়ী, তাদেরকে আরও বেশি এবং দ্রুত হ্রাসের জন্য আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। অধিকাংশ জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন নিয়ম-নীতির জালে আবদ্ধ থাকে। মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে। গোটা বিশ্বকে একজোট হয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.