সিঁদুরে মেঘ

July 11, 2023 10:15 am | Updated 10:15 am IST

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে নজিরবিহীন হিংসা দেখা গেল, তা হাড়হিম করা হলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। নির্বাচনের মাসখানেক আগে থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অশান্তির আগুন জ্বলতে শুরু করে। সব মিলিয়ে মোট ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে শুধু ৮ জুলাই, অর্থাৎ নির্বাচনের দিনই ১৮ জনের প্রাণ গিয়েছে। বিরোধীরা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিল, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে নির্বাচনে হিংসার আঁচ পড়বেই। বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আদালত নির্দেশ দেয়, রাজ্যের সমস্ত পোলিং বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশন একাধিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। কমিশনের তিনটি মারাত্মক ভুল হলো ৬১,৬৩৬টি বুথে মাত্র এক দিনেই নির্বাচনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নে করায় অনীহা এবং পরবর্তীতে আদালত নির্দেশ দিলেও কত বাহিনী লাগবে, তা জানাতে গড়িমসি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দেরিতে পৌঁছেছে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই তাদের মোতায়েন করা হয়।

রাজ্যজুড়ে যে ব্যাপক হিংসা দেখা গিয়েছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আবার যেখানে বিরোধীরা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়তে সক্ষম হয়েছে, সেখানে একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যদিকে কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে লড়াই দেখা যায়। এক দশক ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়েছে ঠিকই। তবে এবার একাধিক জায়গায় তারা শক্তিশালী প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। নির্বাচনের সময় যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন শাসক দলের সমর্থক। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রায় ৩৪% আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এবার সেটা কমে ১২% হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলোর নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে তা স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এছাড়া যে ক্যাডাররা দলগুলোর মূল চালিকাশক্তি, এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি তাদের একটা ভূমিকা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোট প্রায় বিরল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের নির্বাচনে দুই লক্ষাধিক প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে। স্থানীয় রাজনীতির স্তরে, ‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী’ মনোভাব ভোটের লড়াইয়ে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, পঞ্চায়েত নির্বাচন যেভাবে জীবন-মৃত্যুর খেলায় পরিণত হলো, তার অনেকটা দায় রাজনৈতিক নেতাদেরকেই নিতে হবে। কিছু পরিকাঠামোগত কারণেও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল স্তরের রাজনীতি এতটা প্রতিযোগিতামূলক এবং সহিংস হয়ে উঠেছে। রাজ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যাপক বেকারত্ব এবং কোনো কাজকর্মে যুক্ত থাকার সুযোগের অভাব রয়েছে। তাই নানা রাজনৈতিক পদ আঁকড়ে ধরার জন্য এক তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। তাতে বিশেষ লাভ কিছু হচ্ছে না। উল্টে দুর্নীতির মতো সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই চক্রব্যুহের মাঝে রাজ্যটাই আটকে গিয়েছে। তাই শনিবার যে হিংসা এবং চরম বিশৃঙ্খলা দেখা গেল, তারপর রাজ্যের রাজনীতি সচেতন মানুষকে এবার চোখ খুলতে হবে। চারিদিকে কী হচ্ছে, তাতে নজর দিতে হবে। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, তা বুঝতে হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.