নুহের একটি মডেল

August 30, 2023 10:17 am | Updated 10:17 am IST

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা হিসাবে পরিচিত হরিয়ানার নুহ জেলায় ২৮ আগস্ট শোভাযাত্রার ডাক দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং তাদের কিছু শাখা সংগঠন। এর পরই অতি সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন। তার কারণ, গত ৩১ জুলাই, এরকমই একটি শোভাযাত্রা ঘিরে সেখানে চরম অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। প্রাণ গিয়েছিল ছয় জনের। তাই এবার কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয় হরিয়ানার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। দেশের রাজধানীতে আসন্ন জি-২০ সম্মেলন এবং আইন-শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করে শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এটা সঠিক পদক্ষেপ। যদিও শোভাযাত্রার আয়োজক এবং প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত পুলিশি পাহারায় হিন্দু সংগঠনটির কিছু প্রতিনিধিকে স্থানীয় তিনটি মন্দিরে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক ভক্তের কাছে পবিত্র বিবেচিত হওয়ার মাসের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়েছিল। এবারের কর্মসূচীকে ঘিরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা চোখে পড়েছে। নুহ-গামী হরিয়ানার সমস্ত রাস্তায় বহু স্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। নুহতে ইন্টারনেট পরিষেবা এবং বাল্ক এসএমএস সাসপেন্ড করা হয়। আগেভাগেই সেখানে নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশ আরোপ করা হয়। ২৮ আগস্ট সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিপুল সংখ্যক পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সিনিয়র পুলিশ কর্তাদের সাথে হরিয়ানার পুলিশ প্রধান বৈঠক করেন। কেউ গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে কি না শনাক্ত করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে কড়া নজর রাখা হয় এবং নুহতে যাতে এরকম কেউ ঢুকতে না পারে, সেই ব্যবস্থাও করা হয়। সব মিলিয়ে হরিয়ানা জুড়ে মোট ৪১ জনকে আটক করা হয়েছে।

৩১ জুলাই যদি প্রশাসনের তরফ থেকে এমন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ দেখানো হতো, তাহলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। রাজ্যের সিআইডি ইউনিট সম্ভাব্য গণ্ডগোলের ব্যাপারে আগেই আঁচ পেয়েছিল। তারা জানতে পেরেছিল, ধর্মীয় শোভাযাত্রার সময় অশান্তি হতে পারে। তাদের ইনপুট অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতির অবনতি হতো না। উত্তেজনপূর্ণ দিনটির শেষে সমস্ত স্টেকহোল্ডারের অবশ্যই প্রয়োজনীয় শিক্ষা হওয়া উচিত। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন কোনো গণ্ডগোল হয়নি। হিন্দু এবং মুসলমানরা অবশ্যই সাম্প্রতিক অতীতে যা ঘটেছে, তা ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে যৌথ বিশ্বাস ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। এটা শুধু নুহ নয়। এটির পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত গুরুগ্রামের জন্যও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ এটি একটি আইটি অটোমোটিভ হাব এবং দিল্লি গা ঘেঁষে থাকা হরিয়ানার আর্থিক রাজধানীও বটে। পুলিশ এবং প্রশাসনকে অবশ্যই কড়া হাতে শান্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা দমন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার লোকজনকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে যে, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। হরিয়ানায় ক্ষমতায় থাকা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে, তাতে প্রমাণিত হলো যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দৃঢ় মনোভাবে প্রদর্শন করলে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবেশও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রীর এম.এল. খাট্টার নিজেই সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে দেওয়া বিবৃতি এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আইনের শাসন শেষ কথা। তবে বিপরীতটাও সত্য - যে পুলিশ ও প্রশাসন অনেক সময় সাম্প্রদায়িক হিংসার ব্যাপারে গা ছাড়া মনোভাব দেখায়।

