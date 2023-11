সাফল্যের সম্ভাবনা নেই

November 29, 2023 09:10 am | Updated 09:10 am IST

ভালো উদ্দেশ্য থেকে সব সময় ভালো নীতি তৈরি হয় না। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পরামর্শ দিয়েছেন যে, সর্বভারতীয় জুডিশিয়াল সার্ভিস (এআইজেএস) চালু করলে, তা মেধা-ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারক হতে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীকে সুযোগ প্রদান করবে। এই প্রস্তাব থেকে ফের পুরানো বিতর্কটি মাথাচাড়া দিয়েছে যে, ডিস্ট্রিক্ট জাজ লেভেলে নিয়োগের একটি জাতীয় সিস্টেম কি আদৌ কাঙ্খিত। এই ধারণাটি নিয়ে অতীতে অনেক আলোচনা হয়েছে। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরেও বহু বছর ধরে এটি আলোচিত হয়এছে। তবে, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী গত বছর রাজ্য সভায় যেমনটা খোলসা করে বলেছিলেন যে, প্রস্তাবটির ব্যাপারে কোনো ঐক্যমত নেই। কেবলমাত্র দুটি হাই কোর্ট এটির পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেছে, অন্যদিকে ১৩টি হাই কোর্ট এর বিপক্ষে রায় দিয়েছে। এআইজেএস সব ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সমাধান নাও হতে পারে। বর্তমানে যেভাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হাই কোর্ট এবং অন্যান্য অধীনস্থ জুডিশিয়াল অফিসারের সাহায্যে জেলাস্তরের বিচারকদের নিয়োগ করা হয়, তাতে বৈচিত্রের পরিবেশ সুনিশ্চিত করা যায়, তার কারণ সেখানে স্থানীয় প্রথা এবং অবস্থার স্পষ্ট উপলব্ধি এবং সংরক্ষণ, উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। সিভিল সার্ভিসের মতো, বিচারকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিম্নস্তরের আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সাহায্য পান না। বিচার বিভাগীয় কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সংবিধানের ৩১২ নম্বর নিবন্ধে, ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী, এআইজেএস তৈরির সংস্থান রাখা হয়েছে এবং একটি সংসদীয় আইন ও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ কাউন্সিল অব স্টেটের দ্বারা একটি রেজলিউশন গ্রহণ করা আবশ্যক। সংবিধান এটার স্বীকৃতি দেয় যে, এই প্রস্তাবটিকে ফলপ্রসূ হতে হলে রাজ্যগুলোতে অধীনস্থ বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়মাবলীর বদলে কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পাবে। এরকম সম্ভাবনা কম যে রাজ্যগুলো তাদের তালিকা থেকে আরও একটি বিষয় সেন্ট্রালাইজেশনের আওতায় চলে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করবে। আপাতভাবে এটা মনে হতে পারে যে, ৬০ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ সহ, জেলা বিচারকের পদে চেয়ে নিম্নতর নয়, এমন বিচারকদের জন্য একটি জাতীয় পরিষেবা কম বয়সী আইনজীবীদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। তবে এটা ভুলে যাওয়া যাবে না যে, আইনী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশজুড়ে সমরূপতার অভাব রয়েছে। নথিভুক্ত হওয়ার পর সাধারণত আইনজীবীরা অ্যাকাডেমিক দ্যুতির পরিবর্তে বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জুডিশিয়াল সার্ভিসের কথা বিবেচনা করেন। নামী আইন স্কুলের শীর্ষস্থানাধিকারীরা সাধারণত জুডিশিয়াল সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষায় বসেন না। বরং তাদের কাছে লিটিগেশন, ল ফার্মে যোগ দেওয়া এবং কর্পোরেট সেক্টরে যাওয়া আরও বেশি লাভজনক বলে মনে হতে পারে। এছাড়া, বারের তুলনায় জেলা স্তরের বিচারক থেকে হাই কোর্টের বিচারপতি হয়ে ওঠার মতো নজির বেশ কম হওয়ায়, জাতীয় স্তরে জুডিশিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার বিকল্পটি তেমন আকর্ষণীয় নাও মনে হতে পারে।

